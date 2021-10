Sting: Ενθουσίασε χθες το κοινό του Ηρωδείου - Απόψε η δεύτερη συναυλία του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τρία χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη στη χώρα μας ο Sting επέστρεψε στην Αθήνα και στο Ηρώδειο, όπου έδωσε, χθες βράδυ, την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες του, στο πλαίσιο της περιοδεία του «My Songs», με την δεύτερη να πραγματοποιείται απόψε.Το ελληνικό κοινό που έσπευσε στο Ρωμαϊκό Ωδείο απόλαυσε τις υπέροχες ερμηνείες του διάσημου Βρετανού καλλιτέχνη σε αγαπημένα και κλασικά πλέον τραγούδια του ρεπερτορίου του, τόσο από την εποχή των «Police» τόσο από την σόλο μουσική διαδρομή του. Ανάμεσά του και τα «Englishman in New York», «Every Breath you Take», «Message in a Bottle», « «Roxanne» κ.α.Οι δύο αυτές ζωντανές εμφανίσεις έχουν ιδιαίτερη αξία για τον πολυβραβευμένο τραγουδοποιό και ερμηνευτή για δύο λόγους: Κατ' αρχή επειδή συμπίπτουν με τον εορτασμό τωνκι έπειτα γιατίή «coco» όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα.Την χθεσινή συναυλία του Sting στο Ηρώδειο παρακολούθησαν ο θρύλκος της Έρικ Μπάρτον με την Ελληνίδα σύζυγό του, Γιώργος Νταλάρας με την σύζυγό του Άννα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Τζένη Μπαλατσινού με τον γιο της Μάξιμο κ.α.