Ozzy Osbourne: Γιορτάζει τα 30 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ του «No More Tears» με μία επετειακή επανέκδοση

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το έκτο προσωπικό άλμπουμ του Ozzy Osbourne με τίτλο «No More Tears», που έχει γίνει τέσσερις φορές πλατινένιο, θα γιορταστεί με ένα expanded ψηφιακό audio άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 17 Σεπτεμβρίου ενώ την ίδια μέρα θα είναι διαθέσιμο και σε 2ο μαύρο βινύλιο.



Από το «No More Tears» βγήκαν τέσσερα σίνγκλς που ανέβηκαν στο Top 10 του Billboard Rock Tracks Chart. Πρόκειται για τα τραγούδια «Mama, I'm Coming Home», «Road To Nowhere», «Time After Time» και το ομότιτλο του άλμπουμ. Επιπλέον, το τραγούδι «I Don't Want to Change the World» τού χάρισε το πρώτο του μουσικό βραβείο Grammy.

«Έχω πολλές εκπληκτικές αναμνήσεις από την δημιουργία του άλμπουμ» εξομολογείται ο ίδιος και προσθέτει: «Δουλέψαμε σκληρά για τον δίσκο με τον John Purdell και τον Duane Baron, οι οποίοι έγιναν τα extra μέλη της μπάντας. Πριν μπούμε στο στούντιο, συζητήσαμε αυτό που επρόκειτο να κάνουμε - όλα σχεδιάστηκαν. Είναι τόσο ωραίο όταν έχεις έναν παραγωγό που είναι περισσότερο σαν ένα μέρος της μπάντας σε σχέση με αυτούς που λένε "όχι, θα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο". Επειδή όταν γράφεις τα τραγούδια, έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θέλεις να είναι. Μερικές φορές είσαι έκπληκτος για το αποτέλεσμα, αλλά άλλες φορές είσαι απογοητευμένος, αλλά ο John και ο Duane έκαναν μια εξαιρετική δουλειά στο άλμπουμ. Ήταν πραγματικά καλή δουλειά. Κάθε τραγούδι δουλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και περάσαμε επιπλέον χρόνο προσπαθώντας να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Αλλά υπήρχαν επίσης πολλές φορές που χαζολογούσαμε, αλλά γενικά περάσαμε καλά. Αλλά ο τρόπος που παίζει ο Zakk είναι μοναδικός".



Το «Mama, I'm Coming Home», η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ αποτελεί ένα κλασικό τραγούδι για τους στρατιώτες: «Εκείνη την εποχή, πολλοί άνθρωποι πήγαιναν στον πόλεμο στο Ιράκ Ακούσαμε ότι οι στρατιώτες έστελναν αυτό το τραγούδι στις συζύγους τους. Οι στρατιώτες εξακολουθούν να αγαπούν αυτό το τραγούδι» εξηγεί ο Ozzy.