Εκδηλώσεις Δήμου Ύδρας

Στο πλαίσιο αυτό θα λάβει χώρα επιστημονική ημερίδα με θέμα «Τον Αυστριακό Φιλελληνισμό στην Ελληνική Επανάσταση» καθώς και κονσέρτο κλασικής μουσικής. Χαιρετισμό στις εκδηλώσεις θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Γεώργιος Κουκουδάκης καθώς και η Πρέσβυς της Αυστρίας στην Αθήνα κ. Mag. Hermine Poppeller.Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως ακολούθως:Σάββατο 31 Ιουλίου 2021Ώρα: 20:00Επιστημονική Ημερίδα: «Ο Αυστριακός Φιλελληνισμός στην Ελληνική Επανάσταση»Χαιρετισμό θα απευθύνουν:Ο Δήμαρχος Ύδρας Δρ. Γεώργιος ΚουκουδάκηςΗ Α.Ε. Πρέσβυς της Αυστρίας στην Ελλάδα κ. Mag. Hermine PoppellerΕισηγητέςDr. David Schriffl, Historian, “200 years Greece and Austria – thoughts on and beyond the War of Independence”Αγγελική Παπαγιαννοπούλου, Ιστορικός, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Μουσείου Φιλελληνισμού, «Αυστριακός Φιλελληνισμός στην Ελληνική Επανάσταση»Συντονίζει και σχολιάζει ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Γεώργιος Κουκουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.Μουσική εκδήλωση από τοτης Βιέννης: 5 Greek DancesI.Epirotikos, II. Kretikos, III. Tsamikos, III. Arkadikos, IV. Kleftikos: Anájikon, the Angel in the Blue GardenI. The Blue Rose, II. The Blue Bird, III. The Blue Moon, a. the bright side, b. Turning, c. the dark side: String Quartet “Rosamunde”, 1. Part: String Quartet οp. 18/4Βιολί 1: Daniel Auner, Βιολί 2: Barbara Galante AunerΒιόλα: Nikita Gerkusov, Βιολοντσέλο: Konstantin Zelenin: Κωνσταντία ΓουρζήΘα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας κατά της πανδημίας.Σύνδεσμός για την διαδικτυακή παρακολούθηση της: https://www.facebook.com/dimosydras