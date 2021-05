Χιπ χοπ συναυλία με τον Μικρό Κλέφτη στην ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση

Το Stages A/Live, σειρά κινηματογραφημένων συναυλιών του Ιδρύματος Ωνάση, εκπέμπει και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 9 Μαΐου, στις 23:00, ο Μικρός Κλέφτης, ένας από τους πιο συνεπείς δισκογραφικά και παραγωγικούς MCs της εγχώριας ραπ σκηνής, ανεβαίνει στην ψηφιακή σκηνή του καναλιού του Ιδρύματος στο YouTube για να μας χαρίσει ένα live γεμάτο από την αυτοσχεδιαστική του ικανότητα.

Ο Μικρός Κλέφτης (ΜΚ) είναι βετεράνος του είδους, με είκοσι και πλέον χρόνια πίσω από το μικρόφωνο και άπειρες sold-out συναυλίες, ενώ έχει εμπνεύσει πολλούς MCs να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στη ραπ, παραμένοντας ταυτόχρονα πάντα επίκαιρος και φρέσκος. Διάσημος για τον ξεχωριστό τρόπο που φτιάχνει ρίμες, αλλά και για τα πηγαία freestyle skills του, που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό στις ζωντανές εμφανίσεις του, ο Μικρός Κλέφτης είναι ένας από τους πρώτους MCs που έφεραν το χιπ χοπ στη Βόρεια Ελλάδα.

Άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική στη Θεσσαλονίκη το 1999 και παραμένει ενεργός στον ίδιο βαθμό μέχρι και σήμερα, γεγονός που αντανακλάται στην ευρεία απήχηση που έχει κάθε κυκλοφορία του. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος τριών θρυλικών ραπ συγκροτημάτων της γενιάς του: τα Βόρεια Αστέρια, τα Ανάποδα Καπέλα και οι Άλυτοι Γρίφοι είναι σχήματα με τα οποία κυκλοφόρησε συνολικά 8 άλμπουμ, ενώ η σόλο δισκογραφία του μετράει ήδη 8 σπουδαίες κυκλοφορίες, με πιο πρόσφατη το άλμπουμ του 2018, «Βασιλιάδες του Τίποτα».

Για κάποιον σαν τον Μικρό Κλέφτη που, όπως έγραψε ο ίδιος, «το ραπ μου ‘σωσε τη ζωή», στο τέλος της ημέρας δεν είναι τα μεγάλα λόγια που μετράνε και σε πάνε πιο μπροστά. Αυτό που μετράει είναι να συνεχίσεις να υπηρετείς ό,τι έχεις επιλέξει να κάνεις, και μάλιστα με τους δικούς σου όρους. Να το κρατάς, όπως λέγεται, αληθινό.

Ο εναλλακτικός urban πολυχώρος WE, όπου πραγματοποιήθηκε η συναυλία, στεγάζεται σε ένα ιστορικό, εγκαταλελειμμένο κτίριο της Θεσσαλονίκης και έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα κάποιους από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής ραπ, πανκ και ροκ σκηνής. Άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές του 2015 και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στους πιο σημαντικούς συναυλιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Στη σκηνή του WE έχουν ανέβει εκατοντάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Ο Anser, o 12ος Πίθηκος, οι Social Waste, o Βέβηλος, οι Panx Romana, ο Παύλος Παυλίδης και ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Bloody Hawk, οι Warhaus, οι City of the Sun, οι Χατ Τρικ, οι Vodka Juniors, ο Novel 729, οι Bad Movies, o Ψαραντώνης, ο Εισβολέας και άλλοι έδωσαν ζωή στο κτίριο επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου. Όπως και η νέα γενιά των καλλιτεχνών, κατάφερε να χαρίσει αμέτρητες αναμνήσεις στη νεολαία της πόλης.

