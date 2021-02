Raised by Wolves: Φανταστική πραγματικότητα

Keppler-22b

Η πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής που εξερευνήθηκε στην αριστουργηματική Οδύσσεια του Διαστήματος (1968) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, η ασφυκτική παρακολούθηση της καθημερινότητας από τον «Μεγάλο Αδελφό» στο The Truman Show (1998), η εφιαλτική εξάπλωση μιας πανδημίας στο θρίλερ Contagion (2011) του Στίβεν Σόντερμπεργκ είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις όπου βλέπουμε τη μυθοπλασία προηγούμενων χρόνων να επαληθεύεται. Μπορεί η σειρά Raised by Wolves που αναφέρεται στην καταστροφή της γης και τον εποικισμό ενός νέου πλανήτη να προβλέψει το μέλλον;Ο Ridley Scott, ταυτισμένος όσο κανένας άλλος με την επιστημονική φαντασία στον σύγχρονο κινηματογράφο, επιστρέφει σε μια τηλεοπτική παραγωγή αξιώσεων, ως παραγωγός και σκηνοθέτης. Στην ίδια τροχιά με άλλους αξιόλογους δημιουργούς που μεταφέρουν τις υψηλές προδιαγραφές των κινηματογραφικών τους έργων στη μικρή οθόνη, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση τους μαζί της.Ο σκηνοθέτης των θρυλικών “Blade Runner” και “Alien”, 52 χρόνια μετά την πρώτη του τηλεοπτική δουλειά, σκηνοθετεί τα δύο πρώτα επεισόδια του Raised by Wolves και παράλληλα είναι ο παραγωγός των δέκα επεισοδίων της σειράς. Ο φουτουρισμός σε όλο του το μεγαλείο, εξωπραγματικά οπτικά εφέ, εντυπωσιακά σκηνικά υψηλής αισθητικής, συνθέτουν ένα άρτιο, από κάθε άποψη, αποτέλεσμα. Δραματική ατμόσφαιρα δυστοπίας και ειδικά χαρακτηριστικά του Sci Fi σε έναν απολαυστικό συνδυασμό. Μια δουλειά που κατατάσσεται επάξια στα σύγχρονα τηλεοπτικά αριστουργήματα μεγάλων σκηνοθετών όπως οι αδερφοί Κοέν, Πάολο Σορεντίνο και άλλοι.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η καταστροφή του κόσμου, ένας από τους πιο διαχρονικούς φόβους της ανθρωπότητας, είναι το κεντρικό θέμα της σειράς Raised by Wolves της HBO Max. Η Γη καταστρέφεται ολοσχερώς ύστερα από έναν πόλεμο ανάμεσα στους θρησκευόμενους (Mythraics) και τους άθεους. Για να σωθούν οι Mythraics στέλνουν τους δικούς τους στον πλανήτη. Πριν προλάβει όμως να ολοκληρωθεί αυτή η αποίκηση, οι άθεοι, χρησιμοποιώντας ταχύτερο διαστημόπλοιο, στέλνουν εκεί τα ανδροειδή Mother και Father, καθώς και κάποια έμβρυα.Ο βασικός κανόνας της νέας πραγματικότητας είναι η απαγόρευση των θρησκειών ώστε να μην προκύψουν νέοι πόλεμοι και φυσικά το πρωταρχικό καθήκον των ανδροειδών είναι η προστασία των εμβρύων. Η καταστολή της ανθρώπινης πίστης αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση ενώ παράλληλα η άφιξη των Mythraics χειροτερεύει την κατάσταση. Η αναθεώρηση πράξεων του παρελθόντος, ο θεσμός της οικογένειας, η επιβίωση, η ανθρώπινη ύπαρξη και πολλές ακόμα υπαρξιακές αναρωτήσεις απασχολούν τους ήρωες οι οποίοι αναμετριούνται συχνά με τους ίδιους τους εαυτούς τους μέσα από πολλές σκηνές αναδρομής στο παρελθόν. Το συνολικό αποτέλεσμα αριστουργηματικό, ακριβώς όπως το εγγυώνται όχι μόνο ο σκηνοθέτης/παραγωγός αλλά και οι πρωταγωνιστές Amanda Collin και Abubakar Salim.

Αριστοτεχνική απόδοση

Πέρα από τον Scott που κατά κοινή ομολογία μεγαλουργεί σκηνοθετικά, το σενάριο του Aaron Guzikowski, γνωστού από το θρίλερ The Prisoners αλλά και από την αγαπημένη αμερικάνικη σειρά The Red Road, απογειώνει το αποτέλεσμα. Η δικαιοσύνη και η αδικία εναλλάσσονται συνεχώς και αποδίδονται εξίσου και στις δύο πλευρές. Η αλληλουχία των γεγονότων και ο γρήγορος ρυθμός της πλοκής κρύβουν ανατροπές κάθε είδους. Οι πράξεις των ηρώων έχουν φοβερά αποτελέσματα και συνέπειες, με τα όρια ανάμεσα στο καλό και στο κακό να είναι διαρκώς ρευστά και δυσδιάκριτα. Τις περισσότερες φορές η αίσθηση μιας επικρατούσας ουδετερότητας είναι αυτή που μένει στο τέλος.



Ερμηνείες αξιώσεων

Ο διάσημος σταρ της σειράς δεν είναι άλλος από τον Travis Fimmel, γνωστός από τον ρόλο του Ragnar Lothbrok στη σειρά Vikings αλλά και από τις καμπάνιες της Calvin Klein. Στο Raised by Wolves ενσαρκώνει έναν πολεμιστή των Mythraics, τον μυστηριώδη Marcus. Εκείνη όμως που συγκλονίζει με την ερμηνεία της και το τεράστιο υποκριτικό της ταλέντο είναι η Amanda Collin. Η Δανή ηθοποιός καθηλώνει στο ρόλο της Mother, ενός ανδροειδούς που μέσα από αξιακά διλήμματα καλείται να ανταποκριθεί σε ακραίες καταστάσεις. Ανατριχιαστικός και ο Abubakar Salim που υποδύεται τον Father.



Η ύπαρξη της Γης είναι ακόμα υπό αίρεση και οι εξελίξεις στον νέο πλανήτη είναι καταιγιστικές.

Η συνέχεια επί της οθόνης...





