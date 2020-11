«Καντόρας – Οι γυναίκες που τραγουδούσαν»: Κυκλοφορεί στην Ελλάδα το μπεστ - σέλλερ της Καρολίνα Ντε Ρομπέρτις

Το μπεστ σέλλερ από τις ΗΠΑ «Καντόρας – Οι γυναίκες που τραγουδούσαν» της Ουρουγουανής Καρολίνα Ντε Ρομπέρτις κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάπλαση. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα με πέντε ηρωίδες που αγωνίζονται να ζήσουν μια ζωή αληθινή και αυθεντική, ενάντια στην καταπίεση και στις προκαταλήψεις, την περίοδο της δικτατορίας στην Ουρουγουάη και τα μετέπειτα χρόνια των αλλαγών.





Έργο ρηξικέλευθο και διαχρονικό, το Καντόρας είναι ένας ύμνος στην αγάπη, την κοινότητα, τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος και τη διατήρηση της μνήμης. Η Ντε Ρομπέρτις μάς παραδίδει το αριστούργημά της: μια ιστορία για τη φλόγα που όλοι έχουμε στην ψυχή και για εκείνους που την κρατούν αναμμένη.





Ουρουγουάη 1977: το στρατιωτικό πραξικόπημα καταστέλλει τους πολιτικά διαφωνούντες χρησιμοποιώντας αμείλικτη βία. Σ’ ένα καθεστώς όπου οι απαγωγές, οι βιασμοί και τα βασανιστήρια βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, η ομοφυλοφιλία θεωρείται επικίνδυνο και τιμωρητέο παράπτωμα. Ωστόσο η Ρομίνα, η Φλακά, η Ανίτα-Αφροδίτη, η Πας και η Μαλένα –πέντε καντόρας, δηλαδή γυναίκες που «τραγουδούν»– σαν από θαύμα βρίσκουν η μία την άλλη και ανακαλύπτουν το Κάβο Πολόνιο, ένα απομονωμένο, σχεδόν ακατοίκητο ακρωτήριο, το οποίο διεκδικούν ως μυστικό τους καταφύγιο.





Για τα επόμενα τριάντα πέντε χρόνια οι ζωές τους θα εκτυλίσσονται ανάμεσα στο Κάβο Πολόνιο και στο Μοντεβιδέο, την «εχθρική» πλέον πόλη που όμως δεν παύει να είναι το σπίτι τους, καθώς συνεχώς ξαναγυρίζουν εκεί, μαζί ή μόνες. Στην πορεία αυτών των ετών οι πέντε γυναίκες θα δοκιμαστούν πολλές φορές –από τις οικογένειές τους, τις σχέσεις τους, την κοινωνία αλλά και μεταξύ τους– καθώς αγωνίζονται να ζήσουν μια ζωή αληθινή και αυθεντική.





Η Καρολίνα Ντε Ρομπέρτις, με καταγωγή από την Ουρουγουάη, είναι συγγραφέας του διεθνούς μπεστ σέλερ Το αόρατο βουνό (2009) και των μυθιστορημάτων Πέρλα (2012) και The Gods of Tango (2015). Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε δεκαεπτά γλώσσες και έχουν συμπεριληφθεί στα καλύτερα βιβλία της χρονιάς από τα εγκεκριμένα έντυπα San Francisco Chronicles, O – The Oprah Magazine, BookList και το δίκτυο NBC. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Stonewall Book Award, το ιταλικό βραβείο Rhegium Julii και πολλές άλλες διακρίσεις. Επίσης, είναι βραβευμένη μεταφράστρια λατινοαμερικανικής και ισπανικής λογοτεχνίας και εκδότρια της ανθολογίας Radical Hope: Letters of Love and Dissent in Dangerous Times. Το 2017 συμπεριλήφθηκε από το πολυδιάστατο κέντρο τέχνης Yerba Buena Center for the Arts στη λίστα των «100 ανθρώπων, οργανισμών και κινημάτων που διαμορφώνουν το μέλλον του πολιτισμού». Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο και ζει στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας με τη σύζυγο και τα δύο τους παιδιά.



