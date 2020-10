Οι παραστάσεις της Στέγης ταξιδεύουν στις σκηνές του κόσμου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στις σκηνές του εξωτερικού ταξιδεύουν οι παραστάσεις τηςόσο οι ελληνικοί πολιτιστικοί χώροι παραμένουν κλειστεί λόγω κορωνοϊού. Οι Έλληνες δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο διεθνές κοινό χάρη στην υποστήριξη του προγράμματος «».Την τελευταία δεκαετία, πάνω από 60 παραγωγές της Στέγης έχουν αποθεωθεί σε εκατοντάδες παραστάσεις που φιλοξένησαν πολιτιστικοί χώροι σε όλο τον κόσμο.Η παγκόσμια πρεμιέρα τωνμε τη νέα τους παράσταση, που αναβλήθηκε τον Απρίλιο του 2020 λόγω της πανδημίας, είχε προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Οι πρόβες ξεκίνησαν εκ νέου τον Σεπτέμβριο και η παράσταση έκανε γενικές δοκιμές σε μια άδεια πλατεία τις προγραμματισμένες ημερομηνίες. Το Stones & Bones θα κάνει τελικά παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Bratislava In Movement στη Σλοβακία, στις 17 Οκτωβρίου 2020, παρουσία 50 θεατών. Στην παράσταση, οι χορογράφοι Γιόζεφ Φρούτσεκ και Λίντα Καπετανέα συνεργάζονται με τον γλύπτη Peter Randall, έναν αριστοτέχνη στο είδος του, και εισχωρούν στα μυστήρια του μαρμάρου, αυτού του ξεχωριστού φυσικού υλικού, το οποίο παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες στη σκηνική του χρήση. Πέντε ερμηνεύτριες, υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, έρχονται αντιμέτωπες στη σκηνή με το μάρμαρο, δημιουργώντας ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την αιωνιότητα της πέτρας.Toτου, που αποθεώθηκε την προηγούμενη καλλιτεχνική περίοδο στη Στέγη, αρχίζει πάλι την περιοδεία του, η οποία διακόπηκε τον Μάρτιο. Μια τραγική κωμωδία με ανατρεπτικό και εξωφρενικό χιούμορ και ένας θίασος από παράξενα πλάσματα θα παρελάσουν σε σημαντικές σκηνές της Ευρώπης. Πρώτη στάση είναι το Théâtre de la Cité Internationale στο Παρίσι, στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου, μετά από πρόσκληση του Théâtre de la Ville και με τη στήριξη του προγράμματος New Settings από το Fondation d'entreprise Hermes, ενώ στις 25 και 26 Νοεμβρίου θα βρεθεί στη σκηνή της Ανσί, Bonlieu Scène Nationale, στη νότια Γαλλία. Ακολουθούν πολλοί προορισμοί το 2021.Αλλά και ο χορογράφοςεπανεκκινεί την επιτυχημένη περιοδεία της παράστασης, η οποία συντόνισε τα προηγούμενα χρόνια όλη την Ευρώπη στον ρυθμό της. Μια παράσταση που επικεντρώνεται στη μικροφυσική της κίνησης, στον όγκο των λεπτομερειών που μπορούν να προκύψουν από ένα κινητικό μοτίβο, επιτρέποντας στο βλέμμα να περιπλανηθεί, να ταξιδέψει στο ανεξάντλητο πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων. Στις 16 και 17 Οκτωβρίου η παράσταση ταξιδεύει στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή του Culturgest, ενώ από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας, στο 38ο Autumn Festival, όπου συμμετέχουν σημαντικές παραγωγές από όλο τον κόσμο.Η Στέγη στηρίζει τους καλλιτέχνες σε κάθε τους βήμα. Ο(Data Garden, 2020) της, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, παρουσιάστηκε στο κοινό μόνο μέσα από την ψηφιακή ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Στέγης, η οποία παραμένει προσβάσιμη από τις 9 Σεπτεμβρίου στο κανάλι της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Τώρα, η Στέγη υποστηρίζει την παρουσίαση της πολυμεσικής εγκατάστασης Δίκτυα Εμπιστοσύνης (Networks of Trust, 2018) της διεθνώς ανερχόμενης εικαστικού, στην 5η Design Biennial της Κωνσταντινούπολης, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2020.Και η μουσική δεν μπορούσε να λείπει από την εξωστρέφεια. H Στέγη συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία της με το πολυτάλαντο, που επιδιώκει να ανακαλύπτει και να ερμηνεύει το σύγχρονο ρεπερτόριο, υποστηρίζοντας τις συναυλίες του στο Στρασβούργο της Γαλλίας, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του HANATSUmiroir celebrates its 10 years. Οι ARTéfacts ensemble συμμετέχουν στον εορτασμό με νέα έργα για την περίσταση, γραμμένα από τους συνθέτες Νικόλα Τζώρτζη, Πάνο Ηλιόπουλο και Αλέξανδρο Δρόσο.