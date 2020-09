Ημέρα των Μικρών Βιβλιοπωλείων: Μια γιορτή αφιερωμένη στις λέσχες ανάγνωσης

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας FinQuest by Alpha Bank απευθύνει και φέτος η Alpha Bank, με στόχο να αναδείξει το ψηφιακό μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα, υπό το πρίσμα των τεχνολογιών που αλλάζουν ήδη τα δεδομένα στη λειτουργία των τραπεζών, θέτοντας σημαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η περίοδο για την υποβολή συμμετοχής ξεκίνησε την Τρίτη 25 Αυγούστου

Στις Λέσχες Ανάγνωσης, στα λογοτεχνικά καταφύγια όπου πραγματοποιούνται οι μηνιαίες συναντήσεις με θέμα τα βιβλία είναι αφιερωμένη η φετινήπου θα εορταστεί, για δεύτερη χρονιά φέτος,. Εκεί, στους μικρούς αλλά εξαιρετικά φιλόξενους και ζεστούς αυτούς χώρους, που επιμένουν να πηγαίνουν κόντρα στις εκάστοτε μόδες και να διατηρούν ζωντανή την σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο αλλά και των ανθρώπων μεταξύ τους, θα έχει την δυνατότητα να βρεθεί, όποιος επιθυμεί, την συγκεκριμένη ημέρα και να βιώσει μια διαφορετική λογοτεχνική εμπειρία.Η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 28 Απριλίου του 2018 ως μια πρωτοβουλία της κοινότητας LITTLE BOOKSTORES και της σελίδας So much read ing. Βασίζεται σε μια ιδέα που έρχεται από το εξωτερικό.Η φετινή Ημέρα των Μικρών Βιβλιοπωλείων. Σε εκείνες που ασχολούνται με ένα λογοτεχνικό είδος, όπως η ποίηση ή το θεατρικό κείμενο, και σε εκείνες που επικεντρώνονται σε μια στενότερη ή ευρύτερη θεματική, όπως η αστυνομική λογοτεχνία ή η φιλοσοφία, στις λέσχες που καταπιάνονται με κείμενα ελληνικά ή μεταφρασμένα, στις λέσχες που βρίσκονται σε μέρη απομακρυσμένα ή στην καρδιά των μεγάλων πόλεων, στις λέσχες που συναντάμε στο διαδίκτυο και στις λέσχες των οποίων τα μέλη μαθαίνουν τώρα τα πρώτα γράμματα.Όσοι συμμετάσχουν στην ιδιαίτερη αυτή γιορτή θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν άλλους φίλους του βιβλίου και να κουβεντιάσουν μαζί τους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι συναντήσεις θα γίνονται σε μικρές ομάδες ατόμων ενώ θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Γι’ αυτό, ειδικά φέτος, η Ημέρα θα πραγματοποιηθεί με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής, κατόπιν επικοινωνίας για κράτηση θέσης με το εκάστοτε βιβλιοπωλείο.