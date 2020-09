Erick Morrilo: Πέθανε ο δημιουργός του «I Like to Move It Move It» και άλλων μεγάλων «dance» επιτυχιών

Ο δημιουργός ενός από τα μεγαλύτερα χιτ της δεκαετίας του ’90, του πασίγνωστου «Ι like to Move It Move It», ο διάσημος Αμερικανός μουσικός παραγωγός και dj Erick Morillo, βρέθηκε νεκρός, πριν από λίγες ώρες, στο σπίτι του από την αστυνομία, μετά από ανώνυμη κλήση που δέχτηκε.







Ο αιφνίδιος θάνατός του, σε ηλικία 49 ετών, ήρθε έναν μόλις μήνα μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, υπόθεση η οποία βρισκόταν πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Την Παρασκευή, μάλιστα, επρόκειτο να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία. Η γυναίκα είχε καταγγείλει πως τον περασμένο Δεκέμβριο ο Erick Morillo την κακοποίησε σεξουαλικά στο σπίτι του αφού πρώτα την είχε ναρκώσει, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος το αρνούνταν.







Γεννημένος το 1971 στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένος στην Κολομβία η λέξη ρυθμός έγινε συνώνυμο της καθημερινότητάς του από μικρή ηλικία. Όταν ήταν 11 ετών επέστρεψε στις ΗΠΑ και στις γειτονιές του Νιου Τζέρσεϊ όπου άρχισε σιγά – σιγά να μυείται στα μυστικά της χάουζ, του νέου μουσικού είδους της εποχής. Δούλεψε αρχικά ως dj σε διάφορα τοπικά κλαμπ σε κάποιο από τα οποία γνώρισε τον σταρ της λάτιν El General κάνοντας μαζί του τις πρώτες του επιτυχίες.

Παρόλα αυτά ήταν το απίστευτα ρυθμικό και ξεσηκωτικό κομμάτι του «Ι like to Move It Move It» που τον απογείωσε και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο αφού έπαιζε παντού, από κλαμπ και διαφημίσεις μέχρι ταινίες και ringtones. Την μεγαλύτερη αυτή επιτυχία της καριέρας του την υπέγραφε με το ψευδώνυμο Reel to Reel.







Η μάχη του με τα ναρκωτικά



O διενιθούς φήμης dj ήταν για πολλά χρόνια εξαρτημένος από τις νακρωτικές ουσίες. Ο ίδιος μάλιστα είχε αποκαλύψει πως χρειάστηκε να νοσηλευτεί τρεις φορές εξαιτίας των παρενεργειών που δημιούργησε στον οργανισμό του η παρατεταμένη χρήση ουσιών. Είχε επίσης εξομολογηθεί πως το γεγονός ότι δεν ήταν πλέον ο κορυφαίος dj της παγκόσμιας dance σκηνής είχε πληγώσει βαθιά τον εγωισμό του και τον οδήγησε στην αύξηση της ποσότητας ναρκωτικών που κατανάλωνε.



Ειδήσεις σήμερα



ΗΠΑ: Καταδικάζει τις τουρκικές προκλήσεις - Αίρει το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο



Επιστροφή Τσιόδρα: Δεν εγκαταλείψαμε την προσπάθεια, ούτε εσάς



Γυμνιστές με... μάσκα λόγω κορωνοϊού!