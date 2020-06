Οι πρωταγωνιστές της «Αναγέννησης του Χάρλεμ» έγιναν γραμματόσημα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένας αιώνας συμπληρώθηκε από τότε που γεννήθηκε στις ΗΠΑ η καλλιτεχνική, πολιτιστική και πνευματική κινηση που αποτελούσε την αντίσταση ενάντια στη φυλετική αδικία, Ήταν η «» που έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πλέον παραγωγικές πολιτιστικά περιόδους της ΑμερικήςΜε αφορμή αυτή την επέτειο τα Αμερικανικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν με τέσσερα γραμματόσημα των 55 σεντς στα οποία απεικονίζονται εμβληματικές μορφές της χρυσής εκείνης πολιτιστικής εποχής, του ιστορικούSchomburg, του φιλόσοφος, της συγγραφέακαι της ποιήτριαςΟ Schomburg, ήταν ένας Αφρο-ισπανόφωνος ιστορικός, βιβλιόφιλος και συλλέκτης και υποστηρικτής της ανεξαρτησίας του Πουέρτο Ρίκο. Το όνομά του έχει δοθεί σε ένα από τα ζωτικής σημασίας κέντρα καταγραφής της παγκόσμιας πολιτιστικής ιστορίας των Μαύρων, το Schomburg Center for Research in Black Culture στο Χάρλεμ (ανήκει στη New York Library).Η μυθιστοριογράφος Nella Larsen είναι περισσότερο γνωστή για τα «Quicksand» και «Passing», κείμενα για τη φυλετική ταυτότητα και κοινωνικοποίηση.