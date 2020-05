Έσπασε τα κοντέρ η συνδρομητική τηλεόραση στην καραντίνα

Περιορισμένοι στα σπίτια τους οι θεατές επιδόθηκαν σε Back2Back ταινίες, μαραθωνίους σειρών, ντοκιμαντέρ και παιδικά κανάλια – Ποια προγράμματα σάρωσαν στην COSMOTE TV

Αποτέλεσε μια ευχάριστη παρέα στις παρατεταμένες ώρες μοναξιάς. Ήταν πηγή ενημέρωσης, προβληματισμού, ανακάλυψης, έμπνευσης και ψυχαγωγίας. Η τηλεόραση, στη διάρκεια της καραντίνας, ήταν ο καλύτερος φίλος όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις μετρήσεις που αποτυπώνουν τη διάθεση των ανθρώπων εν μέσω περιορισμού στα σπίτια τους.



Οι καταναλωτές έμειναν διασυνδεδεμένοι χάρη στην τηλεόραση και τα social media - όπου συνομιλούσαν για το τηλεοπτικό περιεχόμενο που τους ευχαρίστησε. Κριτικές και διαφωνίες. Προτροπές και ενθουσιασμοί γύρω από όσα παρακολούθησαν. Ανυπομονησία για ό,τι νέο περιεχόμενο ακολουθεί.



Φυσικά οι τηλεοπτικοί μαραθώνιοι δεν είναι κάτι καινούργιο στη διασκέδαση των νέων. Ωστόσο, η καραντίνα έδωσε ένα διαφορετικό νόημα στην… κοινωνικοποίηση των ανθρώπων μέσω του περιεχομένου που καταναλώνουν. Γνώρισε στους θεατές μεγαλύτερης ηλικίας, έναν άλλον κόσμο, ψηφιακό, φιλικό και ευχάριστο, στον χώρο του οποίου μπορούν να εξερευνήσουν όλα όσα συνδέονται με τον Πολιτισμό και την 7η Τέχνη.

Ανοιχτή διαρκώς η τηλεόραση με On Demand περιεχόμενο



Είναι χαρακτηριστική, η συμπεριφορά που παρατηρήθηκε στους χρήστες της COSMOTE TV, που σήμερα μετρά πάνω από 550.000 συνδρομητές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο protothema.gr ο εκτελεστικός Διευθυντής της COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης, η άνοδος της τηλεθέασης ανέβηκε σημαντικά σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος, με το περιεχόμενο που αφορά σε ταινίες, σειρές και παιδικά προγράμματα, να εκτινάσσεται στα ύψη. Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδείχτηκαν και τα pop up κανάλια, όπως το παιδικό COSMOTE CINEMA DISNEY PRINCESS ή το COSMOTE SERIES MARATHON HD, που είναι ήδη πρώτο στην κατηγορία του – μάλιστα η προβολή του θα συνεχιστεί και όλο τον Ιούνιο.



Οι ενοικιάσεις ταινιών, μέσω της υπηρεσίας Movies Club -όπου το κοινό μπορεί να βρει και να νοικιάσει όλες τις τελευταίες κινηματογραφικές πρεμιέρες των στούντιο και τα blockbuster της ταινιοθήκης τους (πάνω από 850 τίτλοι)- διπλασιάστηκαν, ενώ η θέαση περιεχομένου μέσω της δωρεάν Οn Demand υπηρεσίας COSMOTE TV Plus, όπου οι συνδρομητές μπορούν να βρουν όλο το premium περιεχόμενο της COSMOTE TV τη στιγμή που το επιθυμούν, ανέβηκε κατά 70%.



Η νέα streaming υπηρεσία, που λειτουργεί στη βάση της με τεχνολογία ΑΙ και «σερβίρει» στους θεατές το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει από όλα τα κανάλια της πλατφόρμας, κατέγραψε άνοδο κατά 60% στη διάρκεια του lock down. Σημειώνεται ότι στον on demand κατάλογο περιλαμβάνονται συνολικά πάνω από 10.000 τίτλοι από όλες τις θεματικές περιεχομένου (ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά) με περισσότερες από 1.000 ταινίες και 120 κύκλους σειρών να είναι διαθέσιμοι για back2back θέαση από τους συνδρομητές.



Οι on demand κατάλογοι της COSMOTE TV περιλαμβάνουν πάνω από 120 κύκλους σειρών για back2back θέαση



Οι ταινίες, δε, που σάρωσαν σε επίπεδο τηλεθέασης είναι: η «Ευτυχία», το «1917», το «Midway» και τα παιδικά «Frozen II», «Lion King», «Toy Story 4», «Cattle Hill».



Η «Ευτυχία» του Άγγελου Φραντζή, είναι από τις ταινίες που σάρωσαν σε τηλεθέαση κατά την περίοδο του lockdown. Η ταινία είναι διαθέσιμη για on demand θέαση δωρεάν στην COSMOTE TV.

Τα ντοκιμαντέρ ήταν και προ πανδημίας της νόσου του κορονοϊού ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Το COSMOTE HISTORY (είναι το μοναδικό κανάλι ντοκιμαντέρ με ελληνική θεματολογία) κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού και παρέμεινε στην 1η θέση, με βιογραφίες και tributes όπως το «Ζευγάρια που έγραψαν ιστορία» της Λένας Διβάνη και με τη διεισδυτική ματιά των παραγωγών του όπως το «Άγιο Όρος», η «Κουζίνα του Θεού» και η «Μηχανή του Χρόνου». Λόγω της επικαιρότητας, αυξημένη τηλεθέαση έχει το τελευταίο διάστημα και το docudrama της COSMOTE TV για τον Καποδίστρια («Ιωάννης Καποδίστριας - Η ζωή και το έργο του»). Σημειώνεται ότι η COSMOTE TV, στη διάρκεια του lockdown, διοχέτευσε στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, πρόγραμμα με ντοκιμαντέρ και εκπομπές του COSMOTE HISTORY HD, προσφέροντας σε όλους ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό.

Η έννοια της εμπειρίας στη νέα εποχή τηλεοπτικής θέασης

Η είσοδος σε ένα όμορφο, οργανωμένο, περιβάλλον, η ταχύτητα με την οποία λειτουργεί και η άπλετη ελευθερία -προσωποποιημένων- κινήσεων σε υψηλού επιπέδου περιεχόμενο, αποτελούν «κλειδιά» στη διαμόρφωση της έννοιας της εμπειρίας σήμερα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η COSMOTE TV πραγματοποιεί δικές της παραγωγές, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της συνδρομητικής υπηρεσίας του Ομίλου ΟΤΕ, που το τελευταίο διάστημα είδε τους υβριδικούς της χρήστες (δηλαδή εκείνους που κάνουν χρήση των on demand υπηρεσιών) να αυξάνονται εντυπωσιακά, κάνοντας άλμα από τους 150.000 στους 250.000.



Ο Δ. Μιχαλάκης κατά την παρουσίαση της νέας COSMOTE TV, που σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική streaming υπηρεσία.

Όπως εξηγεί ο κ. Μιχαλάκης, οι θεατές περιηγούνται στα διαθέσιμα κανάλια και στο περιεχόμενο της streaming πλατφόρμας εύκολα και γρήγορα– είτε από την τηλεόρασή τους, μέσω app για Smart TVs ή μέσω του Wi-Fi android box, είτε από οποιαδήποτε φορητή συσκευή, μέσω της εφαρμογής για Android και iOS.



Παράλληλα, η νέα COSMOTE TV, που σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική streaming υπηρεσία, κάνει προτάσεις στους χρήστες, με βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειες θέασης που έχουν, βοηθώντας τους να βρουν περιεχόμενο που δεν γνώριζαν ότι υπάρχει στα κανάλια της πλατφόρμας, τις δωρεάν on demand υπηρεσίες (COSMOTE TV PLUS, National Geographic+, BBC Earth, Cartoon Network, κ.ά.), την υπηρεσία Replay TV (που σου δίνει τη δυνατότητα να δεις περιεχόμενο που έχει προβληθεί τις τελευταίες 7 ημέρες) και την υπηρεσία Movies Club (υπηρεσία ενοικίασης ταινιών αμέσως μετά την προβολή τους στους κινηματογράφους).



«Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την υπηρεσία και κατ’ επέκταση την εμπειρία των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη το feedback που παίρνουμε από τους συνδρομητές μας», αναφέρει ο επικεφαλής της COSMOTE TV. «Στην ουσία, η νέα COSMOTE TV είναι ένα app, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε συνεχώς updates».



Μέσω AI based recommendation engine, η streaming υπηρεσία κάνει προσωποποιημένες προτάσεις στους χρήστες, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν το πλούσιο περιεχόμενο που υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες.

Επίσης η νέα COSMOTE TV παρέχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη θέαση περιεχομένου σε έως δύο συσκευές, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να «κατεβάσουν» περιεχόμενο σε φορητές συσκευές, και να το παρακολουθήσουν όποτε επιθυμούν, ακόμη και offline. Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο, οι συνδρομητές, μπορούν να δημιουργήσουν έως πέντε ξεχωριστά προφίλ, ενώ με τη δημιουργία παιδικού προφίλ ανοίγει ένα πιο φιλικό και απλοποιημένο μενού, που διαθέτει υπηρεσία γονικού ελέγχου, ώστε ο γονέας να μπορεί να θέσει περιορισμούς ως προς το τι παρακολουθεί το παιδί του.

Η επόμενη ημέρα

Λειτουργώντας ως μια πλατφόρμα που δεν σταματά να εξελίσσεται μαζί με τους θεατές της, η επόμενη ημέρα θέτει στο επίκεντρο τον τομέα της παραγωγής εγχώριου περιεχομένου. Το «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές» ήταν η πρώτη επιτυχημένη παραγωγή μυθοπλασίας της COSMOTE TV αλλά δεν θα είναι η μόνη, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Μιχαλάκη θα ακολουθήσουν και άλλες παραγωγές, είτε εσωτερικές -στα νέα στούντιο της COSMOTE TV- είτε νέες σειρές, είτε ακόμα και διεθνείς συμπαραγωγές.



Μία από αυτές είναι το πολιτικό θρίλερ Tehran, από τους δημιουργούς του Fauda, που γυρίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην Αθήνα, με συμπαραγωγό την COSMOTE TV. Η σειρά 8 επεισοδίων, που βρίσκεται σε post production, θα προβληθεί μέσα στο 2020.



Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του νέου κύκλου «Έτερος Εγώ – Κάθαρσις», που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, ωστόσο διακόπηκαν λόγω του κορωνοΪού. Η παραγωγή αναμένεται να επιστρέψει από τα τέλη Μαΐου.

Το Tehran, από τους δημιουργούς του Fauda, είναι η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή της COSMOTE TV. Τα περισσότερα γυρίσματα της σειράς έγιναν στην Αθήνα.

«Η streaming υπηρεσία και η νέα εμπειρία θέασης που προσφέρει, σε συνδυασμό με την παραγωγή εγχώριου περιεχομένου, μπορούν να φέρουν πιο κοντά τις νέες γενιές θεατών, που απέχουν από την παραδοσιακή τηλεόραση. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να ‘ανοίξουμε’ την αγορά της συνδρομητικής, αλλά και να ενισχύσουμε την ελληνική παραγωγή», τονίζει ο κ. Μιχαλάκης.