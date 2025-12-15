Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Great Wall: πατάει ξανά στην Ευρώπη
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία επιστρέφει δυναμικά στην Ευρώπη με το ολοκαίνουργιο Haval H6, σε εξαιρετικά δελεαστική τιμή.
Η σχεδίαση είναι πλήρως ανανεωμένη, με λεπτά LED φώτα, κάθετα φωτιστικά στοιχεία ημέρας και μια τεράστια μάσκα που κυριαρχεί στο εμπρός μέρος. Το πίσω μέρος ακολουθεί πιο ήπια γραμμή, ενώ στην καμπίνα η ψηφιοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο: ψηφιακός πίνακας 10,25″, κεντρική οθόνη αφής 14,6″ και πλήρης συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto.
Οι τιμές στη Γερμανία ξεκινούν από 31.990 ευρώ, φτάνοντας τις 34.690 ευρώ για την έκδοση Luxury, τοποθετώντας το μοντέλο εντυπωσιακά χαμηλότερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές του.
Κάτω από το καπό βρίσκεται ένα υβριδικό σύνολο με 1.5 turbo βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα που αποδίδουν συνδυαστικά 243 ίππους και 530 Nm ροπής. Η ισχύς περνά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου δύο σχέσεων, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 8,3 δλ. και μέση κατανάλωση μόλις 5,9 λ./100 km. Μικρές ηλεκτρικές διαδρομές είναι επίσης δυνατές χάρη στη μπαταρία των 1,67 kWh.
