Great Wall: πατάει ξανά στην Ευρώπη

Η

κάνει το μεγάλο comeback στην Ευρώπη με το νέο

, λίγο μετά την αποχώρησή της εξαιτίας των ευρωπαϊκών δασμών και της αμφίβολης στρατηγικής των προηγούμενων μοντέλων. Το νέο SUV κάνει ντεμπούτο στη Γερμανία στις αρχές του 2026 και στοχεύει ψηλά, τοποθετούμενο λίγο πάνω από τα compact SUV, με μήκος 4,70 μ. και εμφανώς πιο οικογενειακό προσανατολισμό.





Η σχεδίαση είναι πλήρως ανανεωμένη, με λεπτά LED φώτα, κάθετα φωτιστικά στοιχεία ημέρας και μια τεράστια μάσκα που κυριαρχεί στο εμπρός μέρος. Το πίσω μέρος ακολουθεί πιο ήπια γραμμή, ενώ στην καμπίνα η ψηφιοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο: ψηφιακός πίνακας 10,25″, κεντρική οθόνη αφής 14,6″ και πλήρης συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto.