Great Wall: πατάει ξανά στην Ευρώπη

CAR

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία επιστρέφει δυναμικά στην Ευρώπη με το ολοκαίνουργιο Haval H6, σε εξαιρετικά δελεαστική τιμή.

Η Great Wall Motor κάνει το μεγάλο comeback στην Ευρώπη με το νέο Haval H6, λίγο μετά την αποχώρησή της εξαιτίας των ευρωπαϊκών δασμών και της αμφίβολης στρατηγικής των προηγούμενων μοντέλων. Το νέο SUV κάνει ντεμπούτο στη Γερμανία στις αρχές του 2026 και στοχεύει ψηλά, τοποθετούμενο λίγο πάνω από τα compact SUV, με μήκος 4,70 μ. και εμφανώς πιο οικογενειακό προσανατολισμό.

Η σχεδίαση είναι πλήρως ανανεωμένη, με λεπτά LED φώτα, κάθετα φωτιστικά στοιχεία ημέρας και μια τεράστια μάσκα που κυριαρχεί στο εμπρός μέρος. Το πίσω μέρος ακολουθεί πιο ήπια γραμμή, ενώ στην καμπίνα η ψηφιοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο: ψηφιακός πίνακας 10,25″, κεντρική οθόνη αφής 14,6″ και πλήρης συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto.

Το εσωτερικό ντύνεται με συνθετικό δέρμα και ανοιχτόχρωμη οροφή, προσφέροντας άνεση και πρακτικότητα με 560 λίτρα χώρου αποσκευών. Το H6 θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Premium και Luxury, με στοιχεία όπως αυτόματο φρενάρισμα, ενεργό cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, κάμερα 360°, θερμαινόμενα καθίσματα και –στην κορυφαία έκδοση– head-up display, πανοραμική οροφή και αερόψυκτα καθίσματα.



Οι τιμές στη Γερμανία ξεκινούν από 31.990 ευρώ, φτάνοντας τις 34.690 ευρώ για την έκδοση Luxury, τοποθετώντας το μοντέλο εντυπωσιακά χαμηλότερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές του.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένα υβριδικό σύνολο με 1.5 turbo βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα που αποδίδουν συνδυαστικά 243 ίππους και 530 Nm ροπής. Η ισχύς περνά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου δύο σχέσεων, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 8,3 δλ. και μέση κατανάλωση μόλις 5,9 λ./100 km. Μικρές ηλεκτρικές διαδρομές είναι επίσης δυνατές χάρη στη μπαταρία των 1,67 kWh.

