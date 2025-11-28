Με εντυπωσιακή εμφάνιση η ανανεωμένη Mercedes-Benz S-Class

Οι άνθρωποι της Mercedes-Benz προετοιμάζονται σταδιακά και για την επίσημη παρουσίαση της επανασχεδιασμένης S-Class η οποία θα γίνει εντός του 2026.





Κλείσιμο

-

-

-

Το κορυφαίο μοντέλο γερμανικής φίρμας θα έχει περιορισμένες αλλαγές στο αμάξωμά του οι οποίες αφορούν κυρίως στα φώτα του και στη μάσκα του. Η εταιρεία έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει κρυφά τα νέα στοιχεία.Όπως η σχετική διαρροή προήλθε από τους προμηθευτές της MercedesBenz οι οποίοι θα κατασκευάζουν τα νέα φώτα βάσει των προδιαγραφών που έθεσε αυτή. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες είχαν δημιουργήσει τα κατάλληλα σχέδια και αυτά είναι που βρήκαν το δρόμο τους προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Σύμφωνα με τα νέα σχεδιαγράμματα εξαρτημάτων που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, η ναυαρχίδα της μάρκας θα αποκτήσει μεγαλύτερη μάσκα, η οποία παραπέμπει στη σχεδιαστική γραμμή του πρωτοτύπου, καθώς και έναν ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα.Στα ίδια στοιχεία διακρίνονται επίσης νέοι προβολείς με μοτίβο αστέρων, ένδειξη πως στη MercedesBenz σκοπεύουν να διαφοροποιήσουν τηνσε σχέση με πριν.Παρότι οι λεπτομέρειες από τις διαρροές παραμένουν περιορισμένες, παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα σχέδια νέων ζαντών, αποσπώμενα στοιχεία της κεντρικής κονσόλας και ένα πάνελ πόρτας.