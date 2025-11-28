Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Με εντυπωσιακή εμφάνιση η ανανεωμένη Mercedes-Benz S-Class
Στη Mercedes-Benz ολοκληρώνουν σταδιακά την εξέλιξη της ανανεωμένης S-Class χωρίς να μπορούν να αποτρέψουν τη διαρροή πληροφοριών για κάποια από τα στοιχεία της, όπως τα νέα φώτα.
Οι άνθρωποι της Mercedes-Benz προετοιμάζονται σταδιακά και για την επίσημη παρουσίαση της επανασχεδιασμένης S-Class η οποία θα γίνει εντός του 2026.
Όπως η σχετική διαρροή προήλθε από τους προμηθευτές της Mercedes-Benz οι οποίοι θα κατασκευάζουν τα νέα φώτα βάσει των προδιαγραφών που έθεσε αυτή. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες είχαν δημιουργήσει τα κατάλληλα σχέδια και αυτά είναι που βρήκαν το δρόμο τους προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τα νέα σχεδιαγράμματα εξαρτημάτων που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, η ναυαρχίδα της μάρκας θα αποκτήσει μεγαλύτερη μάσκα, η οποία παραπέμπει στη σχεδιαστική γραμμή του πρωτοτύπου Vision Iconic, καθώς και έναν ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα.
Στα ίδια στοιχεία διακρίνονται επίσης νέοι προβολείς με μοτίβο αστέρων, ένδειξη πως στη Mercedes-Benz σκοπεύουν να διαφοροποιήσουν την S-Class σε σχέση με πριν.
Παρότι οι λεπτομέρειες από τις διαρροές παραμένουν περιορισμένες, παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα σχέδια νέων ζαντών, αποσπώμενα στοιχεία της κεντρικής κονσόλας και ένα πάνελ πόρτας.
Ωστόσο, αυτά δεν αποκαλύπτουν ουσιαστικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό ή την τελική διαμόρφωση του ανανεωμένου οχήματος. Πάντως, έχει επιβεβαιωθεί ότι στο εσωτερικό του θα υπάρχουν περισσότερες αλλαγές απ’ ό,τι εξωτερικά.
Στο ταμπλό του θα κυριαρχεί ο ψηφιακός πίνακας «MBUX Hyperscreen», ενώ το τιμόνι έχει δεχθεί μικρές αλλαγές. Τέλος, δεν υπάρχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε μεταβολή στους κινητήρες με τους οποίους διατίθεται ήδη η S-Class.
