Η Mercedes-AMG μειώνει την γκάμα των μοντέλων της

Η Mercedes-AMG ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει αρκετά από τα πιο θορυβώδη τετρακίνητα και τετρακύλινδρα μοντέλα της, καθώς οι νέοι κανονισμοί θορύβου UN-R51.03 “Phase 3”, που θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2026, επιβάλλουν δραστικά χαμηλότερα όρια εξωτερικού θορύβου στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ΕΕ.





Ανάμεσα στα μοντέλα που αναμένεται να αποσυρθούν βρίσκουμε τιςκαι. Αντίθετα, ηφαίνεται να «επιβιώνει» χωρίς περιορισμούς, τουλάχιστον προς το παρόν.Τα μοντέλα που επηρεάζονται είναι όλα τετρακύλινδρα, ενώ η μετάβαση ορισμένων από αυτά, όπως η, σε plugin τετρακύλινδρες λύσεις δεν βοήθησε στις πωλήσεις τους.Παρά τον «θόρυβο» που προκαλούν οι αλλαγές, η MercedesAMG δεν μένει με σταυρωμένα χέρια. Η εταιρεία κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη προϊοντική επίθεση στην ιστορία της», προαναγγέλλοντας μια νέα γενιά ηλεκτρικών και υβριδικών AMG που θα βασίζονται στη νέα πλατφόρμαΤην ίδια στιγμή, τα V8 δείχνουν να παραμένουν στο παιχνίδι, η απουσία τους από τη λίστα των μοντέλων που καταργούνται θεωρείται ενθαρρυντική. Μάλιστα, η AMG ετοιμάζει και ειδικό συνθετικό ήχο V8 για τα μελλοντικά της EVs, ώστε να μην χαθεί ο χαρακτήρας των παραδοσιακών performance μοντέλων.Οι πρώτες ενδείξεις έρχονται ήδη από δοκιμές facelift μοντέλων όπως η, επιβεβαιώνοντας ότι η εποχή των μεγάλων, πολυκύλινδρων AMG δεν έχει τελειώσει ακόμη, απλώς εξελίσσεται.