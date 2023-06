Το πρωτοποριακό Citroen Ami για ΑΜΕΑ

Το πρωτότυπο «Ami for All» έκανε ντεμπούτο στην, η οποία διεξάγεται στο Παρίσι. Η φιλοδοξία της γαλλικής φίρμας, με το «Ami for All», είναι να αποκαταστήσει την αυτονομία και την αίσθηση ελευθερίας,, μέσω ενός εύκολα προσβάσιμου, εύχρηστου (η χρήση του δεν θα απαιτεί δίπλωμα οδήγησης) ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο οποίο θα έχουν τηΔεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι, έναν ειδικό στη διαμόρφωση οχημάτων για άτομα με αναπηρία, που δραστηριοποιείται παγκοσμίως από το 1978. Οι βασικές αρχές του concept, είναι ταυτόσημες, αλλά ο ειδικός προσανατολισμός του επιφέρει μιας σειράς αλλαγών. Αυτές επικεντρώνονται σε μια μηχανική, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία στα πόδια να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη θέση οδήγησης.Για αυτό, χρειάστηκε, να μετακινηθούν τα χειριστήρια γκαζιού και φρένων στο επίπεδο του χεριού και να προσαρμοστεί ο εσωτερικός χώρος για. Εάν υπάρχει και επιβάτης, το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε έναν ειδικό χώρο στο πίσω μέρος του «Ami for All» χάρηαποσκευών.Το «Ami for All» είναι αμιγώς ηλεκτρικό, μεκαι την τελική ταχύτητα στα 45χλμ/ώρα. Φυσικά τα χειριστήρια έχουν τροποποιηθεί, με τη διαχείριση γκαζιού και φρένου να γίνεται μέσω ενός χειροκίνητου μοχλού. Ενώ καιμπορεί να γίνει μέσα σε 4 ώρες.