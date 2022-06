Φόρτιση με διπλή παροχή ετοιμάζει η GM

Εκεί που το γαλάζιο του ουρανού συναντά το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, στο ειδυλλιακό Μεγανήσι, κρύβεται το Azur Retreat: ένα μαγευτικό καταφύγιο γαλήνης και ηρεμίας, που πρόσφατα διακρίθηκε με το Βραβείο των Hospitality Awards 2021 ως “BEST GREEK NEW BOUTIQUE RESORT”!

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο χρόνος φόρτισης είναι έναςγια την περεταίρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Η φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από το ρεύμα του εξωτερικού φορτιστή αλλά και το ρεύμα που μπορεί να σηκώσει οπάνω στο αυτοκίνητο. Όμως η GM έρχεται να προσθέσει μία ακόμα πολύ έξυπνη και πολλά υποσχόμενη ιδέα.Στηνκατέθεσε ένα σκίτσο το οποίο περιγράφει με το πολύ μακρύ όνομα “Adaptive Fast-Charging of Multi-Pack Battery System in a Mobile Platform Having Dual Charge Ports”.H πατέντα αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην υπάρχουσα, η οποία έχει 12 modules τα οποία είναι συνδεδεμένα σε σειρά για να δημιουργήσουν μία “μπαταρία”. Αυτή είναι, με τον ίδιο αριθμό από ενεργειακές μονάδες, δημιουργώντας ουσιαστικά μία δεύτερη “μπαταρία”.Μέσα από μία σειρά από, η πατέντα υποστηρίζει ότι μπορούν να φορτιστούν μία κάθε φορά ή και οι δύο μαζί μέσω δύο ξεχωριστών σημείων φόρτισης στο αμάξωμα.Αυτό θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα στον οδηγόή και τα δύο ταυτόχρονα και τα δύο στα 400V. H δυνατότητα αυτή θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για στόλους ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ προσφέρει και την δυνατότητα την ίδια στιγμή που φορτίζει από τη μία θύρα, να δίνει ρεύμα σε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές από την άλλη.Η πατέντα δείχνει ότιβρίσκονται στην ίδια πλευρά, αν και σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαν να είναι σε διαφορετικά σημεία του αυτοκινήτου έτσι ώστε να κάνουν πιο απλή την διαδικασία φόρτισης. Δεν είναι ξεκάθαρο, όμως η πλατφόρμα Ultium είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη και έτοιμη να υποστηρίξει πολλές και ενδιαφέρουσες νέες ιδέες.