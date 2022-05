Τριπλή βράβευση για την Hyundai

Κλείσιμο





Τα έγκριτααναδεικνύουντης αυτοκινητοβιομηχανίας, είτε πρόκειται για καινοτόμες τεχνολογίες είτε για εξαιρετικής σχεδίασης οχήματα.Για πρώτη φορά,των Autocar Awards ενσωματώθηκαν τα βραβεία «Best Driver’s Cars» και «Best Cars» της Βρετανίας, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του κόσμου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η τελετή των βραβείων, φέτος πραγματοποιήθηκεΟ τίτλος τουαπονέμεται από το Autocar σε ένα πρόσωπο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον κόσμο του σχεδιασμού αυτοκινήτων, όχι μόνο την προηγούμενη χρονιά, αλλά σε όλη την καριέρα του.Τα πρόσφατα επιτεύγματα του κ.ως Head of Global Design Center της Hyundai έχουν σε παγκόσμιο επίπεδο αποσπάσει πολλούς επαίνους, συμπεριλαμβανομένου του Ioniq 5, το οποίο πρόσφατα, όπως «World Car Design of the Year», «World Car of the Year» και «World Electric Vehicle of the Year».Η Hyundai Motor κέρδισε επίσης σε δύο ακόμη κατηγορίες στα βραβεία 2022 Autocar, συμπεριλαμβανομένου τουτης Βρετανίας με τοΠαράλληλα, το Hyundaiβραβεύτηκε ως τοτου Autocar. Το Santa Fe είναι. Το μεγάλο SUV έχει επαινεθεί για την άνεση και την ευρυχωρία του, τα ολοκληρωμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργική σχεδίαση της καμπίνας του, με την ανανεωμένη εκδοχή του, που, να αποτελεί μια πιογια τους πελάτες. Διατίθεται σε υβριδικό και για πρώτη φορά σεμετάδοσης κίνησης, διαθέτοντας νέα τολμηρή σχεδίαση και μια σειρά από κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.