Η BMW αποκαλύπτει τις νέες Σειρά 7 και i7

Ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα για την BMW είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά στο θρυλικό Olympian Halle του Μονάχου.

Η ριζοσπαστική σχεδίαση, η πληθώρα τεχνολογικών καινοτομιών και φυσικά η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της έβδομης γενιάς της BMW Σειρά 7, την οποία είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να επεξεργαστούμε ιδίοις όμμασι κατά την διάρκεια της παγκόσμιας παρουσίασής της.



Μετά από 45 χρόνια, όταν έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στους δρόμους το μοντέλο-ναυαρχίδα της φίρμας από το Μόναχο, οι αλλαγές στην σχεδίαση, αλλά κυρίως στην τεχνολογία που φέρει είναι καθολικά διαφορετικές. Η νέα γενιά θέτει ως στόχο πάνω από όλα την οδηγική απόλαυση -καθότι μοντέλο της BMW, την άνεση και την πολυτέλεια που μιλώντας αντικειμενικά ξεπερνά κάθε προηγούμενο.



Σε σχέση με τον προκάτοχό της η νέα «7άρα» είναι βασισμένη σε μία εξελιγμένη έκδοση της πλατφόρμας CLAR και διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις, τόσο στο μήκος που φτάνει πλέον τα 5.391 χλστ, στο πλάτος (1,95 μ.), όσο και στο ύψος, το οποίο ξεπερνά οριακά τα 1,54 μ. Σχεδόν ίδιο παρέμεινε το μεταξόνιο των 3.215 χλστ. που εξακολουθεί να προσφέρει άπλετους χώρους για τους πίσω κυρίως επιβάτες.



Η ομάδα σχεδιαστών που ηγείται ο Domagoj Dukec κατάφερε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό και με έντονη παρουσία αμάξωμα με κύριο γνώρισμά του την έντονη μάσκα με την φωτιζόμενη γρίλια Iconic Glow και τα πρωτοποριακής τεχνολογίας LED φωτιστικά σώματα, σε συνεργασία με την φημισμένη Swarovski. Σίγουρα όμως η συγκεκριμένη αισθητική προσέγγιση θα δημιουργήσει αρκετούς φίλους, αλλά και αντίστοιχα πολέμιους.



Όμως την παράσταση κλέβει (και δικαιολογημένα) η εικόνα στο εσωτερικό, όπου κυριαρχούν νέες τεχνολογίες, οι οποίες εστιάζουν στο well being των επιβατών. Τι να πούμε για την BMW Theatre Screen, που είναι μία πανοραμική οθόνη με διαγώνιο 31,3 ίντσες, που εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο το εσωτερικό. Με μία λειτουργία ζουμ, τα περιεχόμενα του προγράμματος ψυχαγωγίας (μέσω της πλατφόρμας Amazon Fire TV) μπορούν να αναπαραχθούν σε μέγεθος 16:9, 21:9 ή ακόμα και σε 32:9, ενώ η ανάλυση φτάνει έως και τα 8Κ.



Φανταστείτε όλα τα παραπάνω να συνδυάζονται με τις μοναδικές ηχητικές επιλογές που δημιούργησε ο «τεράστιος» συνθέτης Hans Zimmer συν το ηχοσύστημα της Bowers & Wilkins που προαιρετικά μπορεί να φτάσει σε ισχύ τα 1.965W.



Προχωρώντας στα υπόλοιπα τεχνολογικά γκάτζετ, υπάρχει επίσης τo σύστημα iDrive που χρησιμοποιεί το νέο λογισμικό BMW Operating System 8, που ήδη γνωρίζουμε από τις iX και i4. Χάρη σε αυτό, αλλά και στην κυρτή οθόνη Curved Display, έχει μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των κουμπιών και των διακοπτών. Παράλληλα, το παρών δίνει η συνδεσιμότητα 5G και η πλοήγηση επαυξημένης πραγματικότητας μέσω Cloud.



Η γκάμα των κινητήριων συνόλων με τα οποία θα εφοδιάζεται η νέα γενιά της Σειράς 7 διαθέτει νέα, εξελιγμένα μοτέρ εσωτερικής καύσης, όπως και plug-in υβριδικά. Στη βάση βρίσκουμε την 740i με τον 6κύλινδρο σε σειρά κινητήρα απόδοσης 380 ίππων και 540 Nm ροπής, ενώ σε επιλεγμένες αγορές, όπως της Κίνας υπάρχει η μικρότερη από πλευράς ισχύος 735i με τους 286 ίππους και τα 425 Nm ροπής.



Αμφότερες οι εκδόσεις διαθέτουν ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, κάτι που ισχύει και για την 740d xDrive. Η μοναδική πετρελαιοκίνητη εκδοχή που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή αγορά, έχει ισχύ 300 ίππους και ροπή που φτάνει στιγμιαία τα 670 Nm.



Στην κορυφή της γκάμας βρίσκουμε την 760i xDrive με τον V8 Twin Turbo βενζινοκινητήρα των 4,4 λίτρων, ο οποίος έχει βελτιωθεί σε καίρια σημεία και σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό μοτέρ που είναι τοποθετημένο μέσα στο σύστημα μετάδοσης Steptronic Sport αποδίδει ούτε λίγο ούτε πολύ 544 ίππους και 750 Nm ροπής.



Οι plug-in υβριδικές εκδόσεις της νέας BMW Σειράς 7 αναμένεται να λανσαριστούν στις αρχές του 2023. Τόσο η 750e xDrive, όσο και η 760e xDrive θα συνδυάζουν ένα εξακύλινδρο μοτέρ σε κύκλο λειτουργίας Miller με έναν ηλεκτροκινητήρα 200 ίππων και μία μπαταρία 18,7 kWh. Στην πρώτη περίπτωση η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 490 ίππους και 700 Nm ροπής, στη δεύτερη τους 571 PS και 800 Nm, αντίστοιχα.



Φυσικά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την επίσημη παρουσίαση της γερμανικής λιμουζίνας ήταν η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, που φέρει τον κωδικό i7 xDrive60. Η BMW όπως ανακοινώνει έχει θέσει στόχο μέχρι το 2030 οι πωλήσεις των EV μοντέλων της να ξεπεράσουν συνολικά τα 2 εκατομμύρια οχήματα. Η έλευση της συγκεκριμένης έκδοσης, σίγουρα θα βοηθήσει τα μέγιστα.



Κάτω από το εντυπωσιακό αν μη τι άλλο αμάξωμα βρίσκονται δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα, τεχνολογίας eDrive 5ης γενιάς, με την συνολική δύναμη να φτάνει τους 544 ίππους (745 Nm), αλλά και έξυπνη τετρακίνηση. Η τοποθετημένη στο πάτωμα μπαταρία ιόντων-λιθίου έχει ενεργειακή χωρητικότητα 101,7 kWh, με την θεωρητική αυτονομία σε κύκλο WLTP να κυμαίνεται από 590 έως 625 χλμ.



Σε ότι αφορά τους χρόνους φόρτισης, η μπαταρία της i7 xDrive60 μπορεί να φορτίζει σε συνεχές ρεύμα με ισχύ έως 195 kW και σε εναλλασσόμενο μέχρι με 11 kW. Στην πρώτη περίπτωση σημαίνει φόρτιση από το 10% έως το 80% σε 34 λεπτά. Τέλος, μέσα στο 2023 αναμένουμε την top-of the range i7 M70 xDrive με τους 660 ίππους.



Η νέα BMW Σειρά 7 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Dingolfing και το λανσάρισμά της αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Νοέμβριο.

