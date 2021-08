Αυτές είναι οι αλλαγές της ανανεωμένης Porsche Taycan (2022)

Το πιο αξιοσημείωτο από τις αλλαγές πρωτίστως εξωτερικά είναι μια εκτεταμένη παλέτα χρωμάτων χάρη στις επιλογές Paint to Sample και Paint to Sample Plus.



Ενώ το μοντέλο προσφέρεται σε 17 βασικά χρώματα, το Paint to Sample παρέχει επιπλέον 63 επιλογές, όπως το Acid Green, το Riviera Blue, το Rubystone Red, το Moonlight Blue Metallic και το Viola Metallic. Εάν αυτές δεν επαρκούν, τότε το Paint to Sample Plus δίνει στους πελάτες «σχεδόν πλήρη ελευθερία» καθώς η εταιρεία ταιριάζει με το χρώμα σχεδόν οτιδήποτε θέλει ένας πελάτης, όπως μια τσάντα ή ένα ιδιωτικό τζετ.





Οι εσωτερικές αλλαγές είναι λίγες, αλλά η ανανεωμένη Taycan θα διαθέτει ακόμη πιο σύγχρονο σύστημα infotainment. Οι φωνητικές εντολές επίσης αναβαθμίστηκαν για την καλύτερη κατανόηση αιτημάτων, ενώ το σύστημα πλοήγησης εμφανίζει πλέον πληροφορίες πιο καθαρά και υπολογίζει ταχύτερα τις διαδρομές.

Η Porsche σημείωσε επίσης ότι το λειτουργικό σύστημα του αυτοκινήτου έχει ανανεωθεί ελαφρώς καθώς πλέον υπάρχουν πέντε επιλογές μενού αντί για τρεις στην αριστερή πλευρά της κεντρικής οθόνης και τα εικονίδια μπορούν να τακτοποιηθούν μεμονωμένα.





Η φρεσκαρισμένη Taycan μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με το σύστημα Remote Park Assist. Αυτό επιτρέπει στο όχημα να σταθμεύει μόνο του, ακόμη και χωρίς οδηγό πίσω από το τιμόνι. Όπως εξήγησε η Porsche, το σύστημα ανιχνεύει αυτόματα τις θέσεις στάθμευσης και τις μετρά χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες και τις κάμερες υπερήχων του οχήματος. Εάν το σύστημα διαπιστώσει ότι υπάρχει αρκετός χώρος, ο οδηγός μπορεί να βγει και στη συνέχεια να πατήσει ένα κουμπί στην εφαρμογή Porsche Connect δίνοντας εντολή στην Taycan να παρκάρει.





Η Taycan του 2022 θα διαθέτει μεγαλύτερη αυτονομία επωφελούμενη από τις «εκτεταμένες τεχνολογικές εξελίξεις», συμπεριλαμβανομένης της σχεδόν πλήρους αποσύνδεσης του εμπρός ηλεκτροκινητήρα στις τετρακίνητες εκδόσεις, όταν βρίσκεται σε λειτουργία Normal και Range.

Το μοντέλο «απενεργοποιεί» ακόμη και τον πίσω ηλεκτροκινητήρα όταν ρολάρει σε χαλαρούς ρυθμούς ή είναι σταματημένo και τον επανεκκινεί εντός χιλιοστών του δευτερολέπτου όταν απαιτείται.





Επιπλέον, οι λειτουργίες θερμικής διαχείρισης και φόρτισης έχουν βελτιωθεί καθώς το Turbo Charging Planner θερμαίνει τώρα την μπαταρία σε ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία επιτρέποντας την ταχύτερη φόρτιση σε υψηλότερο μάλιστα επίπεδο. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι «η σπατάλη θερμότητας από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα αξιοποιείται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της μπαταρίας».

Οι ανανεωμένες Taycan και Taycan Cross Turismo αναμένεται να μπουν στην παραγωγή εντός του Σεπτεμβρίου και πιθανότατα θα ακούσουμε περισσότερα γι’ αυτές κοντά στο λανσάρισμα τους.