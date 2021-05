Δοκιμάζουμε το... επαγγελματικό Suzuki Jimny 1.5 LCV

Το

μοντέλων και αναμφίβολα έχει εκπλήξει με τις δυνατότητές του. Όχι άδικα! Όλα αυτά τα χρόνια,

Οι υψηλές πωλήσεις και η αξιοσημείωτη ζήτηση είναι κάποια από τα στοιχεία που δεν έλειψαν ποτέ για το Suzuki Jimny. Μάλιστα, η εταιρεία προσπαθούσε να εκπληρώσει την επιθυμία των καταναλωτών, ώστε να αποκτήσουν τη νέα γενιά Jimny σε επιβατική έκδοση.



Σε εκείνο το σημείο όμως έφτασαν οι αυστηροί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εκπεμπόμενων ρύπων, αφήνοντας στην… “απ’έξω” την επιβατική εκδοχή του Suzuki Jimny.





Η ιαπωνική φίρμα όμως ανακοίνωσε τον ερχομό της επαγγελματικής έκδοσης του τετρακίνητου μοντέλου, χωρίς να χάνει καθόλου από την ρετρομοντέρνα εμφάνιση του επιβατικού, θυσιάζοντας -ωστόσο- τα πίσω καθίσματα. Ουσιαστικά, το Jimny παραμένει όπως ακριβώς το γνωρίσαμε και αποκτά έναν μεγάλο χώρο φόρτωσης (863 λίτρα) με επίπεδο πάτωμα και στιβαρό προστατευτικό πλέγμα που διαχωρίζει με ασφάλεια τους επιβάτες από το μεταφερόμενο φορτίο.

Η “κουτένια” αισθητική ήταν πάντα ένας λόγος συζήτησης, μιας και είτε θα σου άρεσαν οι έντονες γωνίες του Jimny, είτε δεν θα σου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Στην περίπτωση μας, το Suzuki Jimny με την ξεχωριστή διχρωμία του Kinetic Yellow και την Bluish Black οροφή δεν μπορούσε να μείνει απαρατήρητο και σίγουρα ο πιο αδιάφορος θα έριχνε την κλεφτή του ματιά.

Το εσωτερικό της τελευταίας γενιάς Jimny έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τόσο αισθητικά όσο και ποιοτικά, κόβοντας -ταυτόχρονα- κάθε δεσμό από τον προκάτοχό του. Η εικόνα του cockpit δείχνει πιο μοντέρνα, αλλά η αντικατάσταση της γνώριμης οθόνης αφής της Suzuki με το παραδοσιακό μονόχρωμο (πορτοκαλί) Ραδιο-CD μάς γύρισε κάποια χρόνια πίσω. Η συνδεσιμότητα με το smartphone μέσω Bluetooth θέλει λίγο… ψάξιμο, αλλά άπαξ και πραγματοποιηθεί η ζευγοποίηση, τότε θα μπορείτε να λαμβάνετε και να κάνετε κλίσεις, καθώς και να streamάρετε την αγαπημένη σας μουσική. Υπάρχει φυσικά και θύρα USB για φόρτιση ηλεκτρονικής συσκευής και για αναπαραγωγή MP3 αρχείων.



Τίμιο μοτέρ

Κάτω από το καπό του υπάρχει αποκλειστικά ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου ο οποίος αποδίδει 102 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 130 Nm στις 4.000 σ.α.λ. Η κίνηση μεταφέρεται στον πίσω άξονα μέσω ενός 5τάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου με σωστή κλιμάκωση αλλά κάπως σφικτή αίσθηση. Φυσικά ως καθαρόαιμο τζιπ το Jimny διαθέτει κεντρικό μηχανικό διαφορικό και βοηθητικό κιβώτιο με «κοντές» σχέσεις για τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να συναντήσει ο οδηγός εκτός δρόμου. Η μέση κατανάλωση που ανακοινώνει η εταιρεία είναι τα 7,7 lt./100 km, αλλά πρακτικά το trip computer φλέρταρε με την κατανάλωση των 8 lt./100 km και αυτό λόγω του ότι τα περισσότερα χιλιόμετρα έγιναν εντός αστικού φόντου. Αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων CO2 είναι 173 g/km (WLTP) με αποτέλεσμα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2022 αναμένονται να είναι σαφώς χαμηλότερα από το επιβατικό Jimny (δείτε παρακάτω).



To Jimny είναι… μονόδρομος

Αφήνοντας -προς το παρόν- στην άκρη τον επαγγελματικό του χαρακτήρα, το Suzuki Jimny είναι ένα σκληροτράχηλο τετρακίνητο όχημα με εξαιρετικές ικανότητες εκτός δρόμου και δεν χρειάζεσαι μια περιουσία για να το αποκτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, αυτά που μπορεί να κάνει το Jimny, μπορούν μόνο αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας!

Για την πόλη και για το βουνό

Στον δρόμο, χάρη στα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού, εντυπωσιάζει. Η κίνηση με ταχύτητες 80 χλμ./ώρα γίνονται με ιδιαίτερη άνεση, ωστόσο αισθητός γίνεται ο θόρυβος (αεροδυναμικός και κύλισης) στην καμπίνα χωρίς όμως να δημιουργεί δυσαρέσκεια στους δύο επιβάτες. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το Jimny ως γνήσιο καθαρόαιμο τετρακίνητο παρουσιάζει κάποιες κλίσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν προβληματίζουν ενώ το ESP το επαναφέρει στο σωστό δρόμο σε περίπτωση πλαγιολίσθησης. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το ESP μένει πλήρως απενεργοποιημένο μόνο όταν το όχημα κινείται με μικρές ταχύτητες.







Από την άλλη, το Jimny βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον όταν πατάει εκτός δρόμου. Ανεβαίνει τα βουνά με απίστευτη ευκολία και άνεση, κινείται σε αμμώδεις παραλίες χωρίς να κολλάει, ρίχνει βάρκες σε γλίστρες ή αμμουδιές με άνεση και βέβαια με την ίδια άνεση θα κινείται και σε χιονισμένες πλαγιές! Όταν συναντά δυσκολίες ο οδηγός έχει την επιλογή της τετρακίνησης αλλά και των «κοντών» σχέσεων και όλα ξεπερνιούνται. Εντός πόλης, λόγω των μικρών διαστάσεων (μόλις 3,64 μέτρα), είναι ευέλικτο και άνετο. Ο οδηγός κάθεται σε υψηλή θέση με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε θέση “παρατηρητηρίου”. Ακόμα, η άνεση είναι δεδομένη και η απόσταση από το έδαφος επιτρέπει τις εύκολες αστικές αναρριχήσεις.



Take it or leave it

Η Suzuki προσφέρει το νέο Jimny σε επαγγελματική εκδοχή και σε μία μόνο έκδοση. Το εξοπλιστικό πακέτο που τη συνοδεύει είναι πλήρες και φέρει όλα τα συστήματα ασφαλείας και άνεσης που είχε και το συμβατικό μοντέλο. Η τιμή απόκτησης του είναι τα 20.560 ευρώ και προσφέρονται 5 χρόνια εγγύησης και οδικής βοήθειας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙKA

Κινητήρας: 1.462 cc

Ισχύς: 102 PS/6.000 rpm,

Ροπή: 130 Nm/4.000 rpm

Μετάδοση: Τετρακίνηση AllGrip

Κιβώτιο: Χειροκίνητο 5 σχέσεων

Επιτάχυνση 0-100 km/h: Δ.Α.

Τελική ταχύτητα: 145 km/h

Μεικτή κατανάλωση: 7,7 lt./100 km (εργοστασιακή τιμή)

Εκπομπές CO2: 173 gr/km

Τέλη Κυκλοφορίας: 147,05 ευρώ

Βάρος: 1.090 kg

Διαστάσεις (Μ/Π/Υ): 3.645/1.645/1.720 mm

Μεταξόνιο: 2.250 mm

Χώρος αποσκευών: 863 lt

Τιμή: Από 20.560 ευρώ

