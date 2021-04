Humble One: Το πρώτο SUV που κινείται με ηλιακή ενέργεια

Η start up Humble Motors έχει μεγάλα σχέδια για το μέλλον και αν κρίνουμε από την αισθητική προσέγγιση της πρότασής της, θα μας άρεσε να τα δούμε να υλοποιούνται.

«Το πρώτο SUV στον κόσμο με ενέργεια από τον ήλιο», αναφέρει στο site της η Humble Motors, για να συνεχίσει πως «με ηλιακά ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσε κανείς να οδηγεί χωρίς να χρειάζεται σταθμούς φόρτισης. Τα ηλεκτρικά οχήματα που δεν θα χρειάζονται το δίκτυο ρευματοδότησης, είναι το μέλλον». Η αλήθεια είναι πως το κείμενο αυτό, αν το διαβάσει κανείς ως ιδρυτική διακήρυξη για μια start up, αναμφίβολα μένει με την αίσθηση πως όλα τα στελέχη της «ξεχειλίζουν» από αυτοπεποίθηση, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όνομα της εταιρείας που μεταφράζεται ως «ταπεινή». Το Humble One φυσικά δεν τροφοδοτείται μόνο από ηλιακή ενέργεια. Ανάλογα με το πού βρίσκεστε, το ηλεκτρικό SUV θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει από 16 έως και σχεδόν 100 (97 για την ακρίβεια) χιλιομέτρων πρόσθετης αυτονομίας χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Για το σκοπό αυτό, διαθέτει συνδυασμό οροφής, πλευρικών panels και πτυσσόμενων «φτερών» από ηλιακούς συλλέκτες, που φροντίζουν να παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της στάθμευσης. Συνολικά, οι ηλιακοί συλλέκτες του αυτοκινήτου έχουν εμβαδόν 7,4 τετραγωνικών μέτρων.



Το Humble One σύμφωνα με τις αναγγελίες της εταιρείας, θα έχει αυτονομία που θα ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα, ενώ ο αεροδυναμικός συντελεστής του είναι 0,25 και η συνολική απόδοση των ηλεκτροκινητήρων του θα φτάνει τους 1.034 ίππους. Αναλύοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε ως πληροφορίες γι το αυτοκίνητο, δεν προκύπτει κάποιο επιπλέον στοιχείο που να δικαιολογεί τις αισιόδοξες αυτές προβλέψεις που έχουν να κάνουν με την αυτονομία και την απόδοση. Αυτό που βλέπουμε πάντως σε σχεδιαστικό επίπεδο, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό, όσο και αν είναι προφανές πως δεν μπορεί να στηρίξει απόλυτα τις προδιαγραφές που η εταιρεία θέλει να του παρουσιάσει- τουλάχιστον όχι με την τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που υπάρχει σήμερα. Το Humble One δεν αναμένεται να φτάσει στην αγορά πριν το 2025, οπότε και για τον –υπαρκτό και μη- ανταγωνισμό, υπάρχει αρκετός χρόνος για να μπορέσει να πάρει την πρωτιά της παρουσίασης κάποιου «ηλιακού SUV». Αξίζει να σημειωθεί πως πίσω από την Humble Motors, έχει στηθεί μια επιχείρηση με ένα πλάνο που μοιάζει βιώσιμο ως προς τα οικονομικά του δεδομένα, ενώ για όσους θέλουν να θεωρούνται πρωτοπόροι, μέσα στο site μπορούν να βρουν τη φόρμα με την οποία θα παραγγείλουν το δικό τους Humble One, προκαταβάλλοντας «μόλις» 300 δολάρια.