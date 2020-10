Ένα «έξυπνο» πρωτότυπο της Mazda

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ιστορική ιαπωνική εταιρεία μας έγινε ιδιαιτέρως αγαπητή με μοντέλα όπως το RX-7 και RX-8, το διαχρονικό MX-5, ενώ όπως τονίζει είναι έτοιμη να υποδεχτεί το μέλλον των μετακινήσεων με εντυπωσιακά σε σχεδίαση και ουσία αυτοκίνητα.Μέχρι τότε όμως, μπορούμε να ονειρευόμαστε, χάρη στο πρωτότυπο μοντέλο που σχεδίασε ο Hanchang Liu, ο οποίος εργάζεται στη Γαλλία, ενώ δήλωσε ότι για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν έξι μήνες. Το όνομά του είναι Mazda Ichi Concept One και αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι φυσικά η ξεχωριστή εικόνα του αμαξώματος, αλλά και η τεχνολογία που, στην περίπτωση που βγει σε παραγωγή, θα διαθέτει ανάμεσα σε άλλα και τεχνητή νοημοσύνη.Να αναφέρουμε ότι το Ichi Concept One χρησιμοποιεί κινητήρα υβριδικής τεχνολογίας, ενώ όταν βρίσκεται εντός αστικού περιβάλλοντος εμπλέκεται η επιλογή «Enhanced», καθώς λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση, αφήνοντας μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Παράλληλα η θέση του οδηγού μετατοπίζεται εμπρός με το πανοραμικό παρμπρίζ να βυθίζεται μέσα στο καπό, για να προσφέρει καλύτερη περιφερειακή ορατότητα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται με βάση τα εκάστοτε όρια.Εκτός πόλης, το Ichi Concept One μεταμορφώνεται σε ένα πραγματικό σπορ μοντέλο. Η θέση του οδηγού αλλάζει θέση, προσομοιάζοντας περισσότερο ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, δίνοντας την εντύπωση της ταχύτητας. Εδώ, η τεχνολογία AI υποτίθεται ότι υπολογίζει τυχόν εμπόδια, βελτιώνοντας την προεπιλεγμένη διαδρομή και ίσως να χρησιμοποιεί τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.