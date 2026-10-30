Η έξοδος των 5 ευρώ: Από τον πρωινό καφέ στο matcha και το hojicha
CANTINA

Η έξοδος των 5 ευρώ: Από τον πρωινό καφέ στο matcha και το hojicha

Από τον καφέ και το matcha μέχρι το hojicha, πώς τα ροφήματα γίνονται η μικρή πολυτέλεια της καθημερινότητάς μας

Η έξοδος των 5 ευρώ: Από τον πρωινό καφέ στο matcha και το hojicha
«Πάμε να πιούμε κάτι;» Η πρόσκληση δεν χρειάζεται ιδιαίτερο προγραμματισμό. Ένα απόγευμα μετά τη δουλειά ή μια γρήγορη συνάντηση μεταξύ δύο ραντεβού. Το «κάτι» μπορεί να είναι ένας συνηθισμένος καφές, αλλά όλο και συχνότερα αφήνει χώρο για μια νέα πρόταση από τον κατάλογο. Με περίπου 5 ευρώ, ανάλογα με το μαγαζί και την παραγγελία, μπορούμε να δοκιμάσουμε μια διαφορετική γεύση σε μια έξοδο της τελευταίας στιγμής. Το ποσό είναι ενδεικτικό και αφορά την ατομική μας παραγγελία, χωρίς κάποιο συνοδευτικό.

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