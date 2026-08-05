Δείπνο από την ομάδα του κορυφαίου Disfrutar: Μια εμπειρία βαθιάς νοστιμιάς

Τι συμβαίνει όταν ένα από τα σημαντικότερα εστιατόρια της σύγχρονης γαστρονομίας αφήνει για λίγο τη βάση του στη Βαρκελώνη και μεταφέρει τη φιλοσοφία του στην Ελλάδα;