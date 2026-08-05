Δείπνο από την ομάδα του κορυφαίου Disfrutar: Μια εμπειρία βαθιάς νοστιμιάς
Δείπνο από την ομάδα του κορυφαίου Disfrutar: Μια εμπειρία βαθιάς νοστιμιάς
Τι συμβαίνει όταν ένα από τα σημαντικότερα εστιατόρια της σύγχρονης γαστρονομίας αφήνει για λίγο τη βάση του στη Βαρκελώνη και μεταφέρει τη φιλοσοφία του στην Ελλάδα;
Η ομάδα του Disfrutar, που έχει βραβευτεί με τρία αστέρια Michelin, και έχει κατακτήσει την κορυφή της λίστας The World's 50 Best Restaurants για το 2024, βρέθηκε για μία βραδιά στο Elia Restaurant του Porto Sani, στο πλαίσιο του Sani Gourmet 2026. Για την περίσταση, σχεδίασε ένα ειδικό μενού που έφερε στο τραπέζι τις τεχνικές, τις γεύσεις και τις ιδέες για τις οποίες είναι γνωστό. Από την καπνιστή βότκα μαύρης τρούφας μέχρι το καταλανικό suquet και τα σοκολατένια δαχτυλίδια, κάθε πιάτο άλλαζε τον ρυθμό του δείπνου, χωρίς να απομακρύνεται από τον βασικό του στόχο: τη βαθιά νοστιμιά.
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