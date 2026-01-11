Στην καρδιά του χειμώνα: Kυδώνια, λάχανο, κάστανα - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Στην καρδιά του χειμώνα: Kυδώνια, λάχανο, κάστανα - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Συνταγές με κάστανα, κυδώνια και λάχανα, τα αγαπημένα υλικά του χειμώνα με τις πολλές μαγειρικές δυνατότητες,  έχει το μενού για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Με τα λάχανα θα φτιάξουμε πίτες, ντολμάδες, σαλάτες και θα μαγειρέψουμε τα κυδώνια με κρέας, κοτόπουλο, γαλοπούλα και μανιτάρια. Θα φτιάξουμε βέβαια και γλυκό του κουταλιού, μαρμελάδα και κυδωνόπαστο.

