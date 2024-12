Είδαμε πώς φτιάχνεται βήμα βήμα η αγαπημένη μας σοκολάτα

Όταν μια περιήγηση σε state of the art εγκαταστάσεις συνδυάζεται με τα πλούσια και μεθυστικά αρώματα των φρεσκοκαβουρδισμένων ξηρών καρπών και των διαλεγμένων ποικιλιών κακάο, τότε μιλάμε για μια πραγματικά διδακτική εμπειρία που ταυτόχρονα συναρπάζει τις αισθήσεις.Πόσο εύκολα παράγονται οι αγαπημένες μας σοκολάτες ΙΟΝ και το νοσταλγικό ρόφημα κακάο ΙΟΝ; Για την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το Cantina βρέθηκε στην παραγωγική διαδικασία, η οποία είναι πολύ πιο πολυεπίπεδη απ' ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.Παρακολουθήσαμε την αλληλουχία όλων των εξειδικευμένων διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να δημιουργήσουν τα σοκολατένια προϊόντα της εταιρείας και το ρόφημα κακάο «from bean to bar», δηλαδή από το μηδέν μέχρι και τη συσκευασία τους. Για αυτό, κάναμε το απαραίτητο πέρασμα από τα βασικά τμήματα, το τμήμα κακάο, το τμήμα ξηρών καρπών, το τμήμα σχηματουργίας και το τμήμα συσκευασίας της σοκολάτας, εκεί όπου συμβαίνουν όλα.Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr