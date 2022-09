Πως έμαθα να αγαπώ τη βόμβα

Κλείσιμο

Οι επιστρατεύσεις και όλα τα συμπαρομαρτούντα μοιάζουν με πρόλογο, με προάγγελο της αριστοτεχνικής και θρυλικής ταινίας του Στάνλει Κιούμπρικ «SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα». Ποια εποχή; Το 1964 πάνω στην κορύφωση του Ψυχρού ΠολέμουΟ αυθεντικός και άκρως αποκαλυπτικός τίτλος είναι «Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb» Δηλαδή «Δρ Strangelove η πώς έμαθα να πάψω να ανησυχώ και να αγαπώ τη βόμβα»! Παιδιά δεν ανησυχούμε πια. Εχουμε εθιστεί. Το περιμένουμε αυτό το γεγονός πως και πωςΟπου κάποιος παράφρων στρατηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (τον υποδύεται ο μακαρίτης Στέρλινγκ Χέιντεν), μέσα στην παράνοια ενός ασυγκράτητου αντισοβιετικού ντελίριου, «σφραγίζει» το στρατόπεδό του με την εντολή προς τους αξιωματικούς των ιπτάμενων αεροσκαφών του να ρίξουν τη βόμβα σε κάποια περιοχή της τότε ΕΣΣΔΗ συνέχεια ξεπερνάει κάθε νοσηρή φαντασία. Ο πλανητάρχης των ΗΠΑ (τον υποδύεται ο άφθαστος Χαμαιλέων ο Πίτερ Σέλερς) προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΕΣΣΔ. Για να του αποκαλύψει το ακριβές στίγμα των Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που κατευθύνονται να πλήξουν σοβιετικούς στόχους με πυρηνικές βόμβες. Ώστε σοβιετικοί πύραυλοι να καταρρίψουν τα αμερικανικά αεροσκάφη. Ας πούμε τα F-16Όμως ένα εξ αυτών καταφέρνει να διαφύγει και μέσα στην παράνοια που έχει διαδοθεί σαν επιδημία, ο κυβερνήτης του καβαλάει πάνω στη βόμβα, βγάζει το καουμπόικο καπέλο του και ουρλιάζοντας με ασυγκράτητη ηδονή, πέφτει στο κενό. Παρέα με την βόμβα για να συναντήσει κι αυτός τον θεόΕκείνη τη στιγμή κι ενώ το γνωστό μανιτάρι «ζωγραφίζεται» στην οθόνη. Κι ενώ ο παγκόσμιος πυρηνικός όλεθρος είναι γεγονός ακούγεται η νοσταλγική φωνή της Βέρα Λιν να άδει προς τα πλήθη που λικνίζονται, εθισμένα στην βόμβα και την απόλυτη καταστροφή. Όπως ακριβώς οι επιβάτες στον «Τιτανικό» πριν από την οριστική βύθισή του στον πάτο του ωκεανούΕτσι κι εμείς. Ολοι μαζί. Με τη νοσταλγική φωνή της Βέρα Λιν: «We'll meet again/ Don't know where/ Don't know when/ But I know we'll meet again some sunny dayΘα ξανασυναντηθούμε/ δεν ξέρω που/ δεν ξέρω πότε/ αλλά ξέρω ότι θα συναντηθούμε πάλι κάποια ηλιόλουστη μέραΥστερόγραφο: Ο Πούτιν, αυτός ο λιλιπούτειος ταχατσάρος πασών των Ρωσιών, απειλεί και ταυτόχρονα διατάζει μερική επιστράτευση με στόχο την περιφρούρηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας που επιθυμεί να καταπιεί, αφού πρώτα διεξαχθεί δημοψήφισμα με το αποτέλεσμα να έχει καταγραφεί από πρινΟ Μπάιντεν με πλήθος στρατηγικών, υπερ-σύγχρονων όπλων τον Ζελένσκι τροφοδοτεί. Ο Ζελένσκι, όπως λέγεται από αντίθετες πηγές, μέρος αυτού του εξοπλισμού προς την μαύρη αγορά διακινεί. Όχι χαζός είναι να μην επωφεληθείΜάζες Ρώσων πολιτών, Ανδρών φυσικά, για να αποφύγουν την επιστράτευση και για να γλιτώσουν από τις σφαίρες του εχθρού….όπου φύγει φύγει. Ο Πούτιν και οι ορντινάτσες του απειλούν με ρίψη πυρηνικών βομβών προς όλες τις δυτικές κατευθύνσεις. Φυσικά οι Δυτικοί πανέτοιμοι να απαντήσουν κι αυτοίΚαι οι μάζες των Δυτικών κοινωνιών, παράλυτες, άφωνες, «λοβοτομημένες» από ένα αόρατο και συστηματικό ηλεκτροσόκ που λέει: τι μπορούμε να κάνουμε εμείς; Τίποτα. Ολο αυτό μας ξεπερνάει. Μόνο οι ισχυροί, αυτοί ξέρουν, αυτοί αποφασίζουν, στα χέρια τους η μοίρα του πλανήτηΜε άλλα λόγια. Ο, τι δεν έγινε τόσα χρόνια με τόσους προέδρους, ένθεν και ένθεν ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, μπορεί τώρα να συμβεί. Κι εσύ, κι εγώ, όλοι εμείς, θα τραγουδάμε την ώρα που οι πυρηνικές βόμβες θα μας εξαερώνουν:Θα ξανασυναντηθούμε/ δεν ξέρω που/ δεν ξέρω πότε/ αλλά ξέρω ότι θα συναντηθούμε πάλι κάποια ηλιόλουστη μέρα