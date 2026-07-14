Το «κρυφό όπλο» της Γαλλίας απέναντι στην ξηρασία: Έτσι γεμίζει ξανά τις δεξαμενές με νερό
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Το «κρυφό όπλο» της Γαλλίας απέναντι στην ξηρασία: Έτσι γεμίζει ξανά τις δεξαμενές με νερό

Η Γαλλία εφαρμόζει ένα καινοτόμο μοντέλο επαναχρησιμοποίησης νερού για την ενίσχυση των δεξαμενών το καλοκαίρι. Το παράδειγμα που κοιτάζει η Ευρώπη

Το «κρυφό όπλο» της Γαλλίας απέναντι στην ξηρασία: Έτσι γεμίζει ξανά τις δεξαμενές με νερό
Καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα φαινόμενα ξηρασίας και οι περίοδοι έντονης ζέστης γίνονται συχνότερες, η Ευρώπη αναζητά νέες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Η Γαλλία επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα, μετατρέποντας τα επεξεργασμένα λύματα από «απόβλητα» σε έναν πολύτιμο υδάτινο πόρο.

Το μοντέλο που εφαρμόζεται σε περιοχές όπως η Vendée, μια περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στην καλοκαιρινή λειψυδρία, βασίζεται στην έμμεση επαναχρησιμοποίηση πόσιμου νερού. Τα επεξεργασμένα λύματα επιστρέφουν στον υδρολογικό κύκλο και συμβάλλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων στις δεξαμενές, μειώνοντας την εξάρτηση από τις βροχοπτώσεις.

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