Έφτιαξε «τράπεζα» ενέργειας από 650 πεταμένες μπαταρίες laptop: Πλέον τροφοδοτεί το σπίτι του με ρεύμα από φωτοβολταϊκά

Ένας άνδρας αξιοποίησε περισσότερες από 650 παλιές μπαταρίες laptop και δημιούργησε ένα αυτοσχέδιο σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας που τροφοδοτεί το σπίτι του με ρεύμα, δείχνοντας πώς τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή.Το project ξεκίνησε γύρω στο 2016, όταν ο ίδιος είχε ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελ στην κατοικία του και βασικό εξοπλισμό off-grid λειτουργίας, όπως παλιές μπαταρίες περονοφόρου, ελεγκτές φόρτισης και inverter. Το βασικό πρόβλημα που προσπαθούσε να λύσει δεν ήταν η παραγωγή ρεύματος, αλλά η αποθήκευση της ενέργειας για χρήση όταν δεν υπάρχει ήλιος.