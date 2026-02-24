Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φρενάρει» 5 πανεπιστημιακές επιλογές: «Δεν θα έπρεπε να επιλέγονται»

Η τεχνητή νοημοσύνη, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει έρθει στη ζωή μας για να μείνει. Και μάλιστα, έχει γίνει όλο και πιο επιδραστική στην καθημερινότητά μας. Κάποιες φορές με πιο διακριτικό τρόπο, σχεδόν χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε και κάποιες άλλες, με πιο εμφανή εμπλοκή στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Όμως πρόκειται για μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.Όπως κάθε τεχνολογική πρόοδος, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης συνοδεύεται από μια σειρά αλλαγών που μεταβάλλουν τους τρόπους εργασίας σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών καθιστά, για παράδειγμα, λιγότερο αναγκαία την ανθρώπινη εργασία σε θέσεις παραγωγής. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στις σπουδές που επιλέγει κανείς, καθώς κάποια επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτές ενδέχεται να καλυφθούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.Σπουδές με κριτήριο τις επαγγελματικές ευκαιρίεςΠολλοί από όσους επιλέγουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο το κάνουν έχοντας ως βασικό κριτήριο τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα τους δοθούν στη συνέχεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει μεγάλη σημασία αν πρόκειται για το πάθος τους, καθώς ο στόχος είναι να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Μια αγορά που, με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης, έχει αλλάξει.