Το 1972 ήταν η πιο μεγάλη χρονιά στη σύγχρονη ιστορία: Κι όμως, κανείς δεν το πήρε ποτέ χαμπάρι
Δύο μικρά δευτερόλεπτα έκαναν το 1972 να μείνει στην ιστορία ως η πιο μακριά χρονιά που υπήρξε ποτέ
Ήταν μια χρονιά που κράτησε… για πάντα. 31.622.402 δευτερόλεπτα, για την ακρίβεια. Ή, όπως θα έλεγε κι ένας φυσικός, λιγότερο υπερβολικός και καθόλα πιο πραγματιστής από εμάς εδώ στο Gazzetta Plus, μια χρονιά που κράτησε δύο δευτερόλεπτα περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Το 1972 δεν ήταν απλώς μια γεμάτη χρονιά, ήταν κυριολεκτικά η πιο μακριά χρονιά που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα.
Μια χρονιά διαφορετική από τις άλλες
Πέρα από τα ιστορικά της highlights, όπως λόγου χάρη τον Νίξον να μετράει αντίστροφα μετά το Watergate, τον «Νονό» να βγαίνει στις αίθουσες και τον Ευγένιο Σέρναν να περπατά ως ο τελευταίος άνθρωπος στη Σελήνη, το 1972 είχε κι ένα ακόμα περίεργο ρεκόρ: ήταν πιο μεγάλο από κάθε άλλη χρονιά του 20ού αιώνα.
Ήταν δίσεκτο, οπότε είχε ήδη μια μέρα παραπάνω. Αλλά μέσα σε όλα, οι επιστήμονες πρόσθεσαν και… δύο “leap seconds”, ένα τον Ιούνιο και ένα τον Δεκέμβριο. Έτσι το 1972 είχε 24 ώρες και 2 δευτερόλεπτα παραπάνω από ένα συνηθισμένο έτος. Συνολικά: 31.622.402 δευτερόλεπτα ζωής. Κυριολεκτικά.
