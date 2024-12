Εστιατόριο χρεώνει παραπάνω τους πελάτες που δεν τελειώνουν το φαγητό τους και αρκετοί βρήκαν αυτή την ιδέα ελκυστική

Μια εργαζόμενη σε εστιατόριο έχει προκαλέσει σάλο στον κόσμο του ίντερνετ, καθώς υποστήριξε ότι στο εστιατόριο της πληρώνουν κάτι παραπάνω οι πελάτες που δεν τρώνε όλο το φαγητό τους.Σε ένα viral βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει 4,5 εκατομμύρια προβολές, η χρήστης @mikasahanma είπε: «Αν δεν μπορείτε να τελειώσετε το φαγητό στο εστιατόριό μας, τότε πρέπει να πληρώσετε κάποια επιπλέον χρήματα στο τέλος».Σημείωσε επίσης ότι αυτό είναι ένα «ειδικό concept» του εστιατορίου, στο οποίο οι πελάτες μπορούν να φάνε όσο θέλουν για 90 λεπτά με 30 ευρώ.Τόνισε ότι το concept είναι all you can eat, όχι all you can order, ενώ κατέγραψε τον εαυτό της να προετοιμάζει κάποια πιάτα.Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr