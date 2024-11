Αμερικανικές εκλογές 2024: 4+3 ομογενείς για το Κογκρέσο - Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι

Με την απόσυρση του Τζον Σαρμπάνη (επάνω) έκλεισε ο πολιτικός κύκλος της ελληνοαμερικανικής οικογένειας. Ο πατέρας του Πολ Σαρμπάνης (πρώτος δεξιά), μαζί με τον Μάικλ Δουκάκη (στη μέση) και τον Τζον Μπραδήμα (τρίτος) αποτέλεσαν την τριάδα των ομογενών πολιτικών που άνοιξαν τον δρόμο σε άλλα μέλη της Ομογένειας

Γκας Μπιλιράκης, Φλόριντα: Οι δημοσκοπήσεις τού δίνουν πιθανότητα επανεκλογής στο 99%

Νικόλ Μαλλιωτάκη, Νέα Υόρκη: Στοιχηματική εταιρεία τής δίνει πιθανότητες επανεκλογής στο 95%

Ντίνα Τάιτους, Νεβάδα: Βάσει δημοσκοπήσεων, φαίνεται να επανεκλέγεται για όγδοη θητεία

Κρις Πάπας, Νιου Χαμσάιρ: Εχει προβάδισμα στη διεκδίκηση μιας τέταρτης συνεχούς θητείας

Τζον Αβλον, Νέα Υόρκη: Ο δημοσιογράφος του CNN έχει αυξημένες πιθανότητες να πάρει την έδρα στο Λονγκ Αϊλαντ

Μάγκι Γκουντλάντερ, Νιου Χαμσάιρ: Η σύμβουλος του Μπάιντεν διεκδικεί με αξιώσεις την επανεκλογή της

Ντέμι Κουζούνα, Μέιν: Η μοναδική ομογενής υποψήφια για το σώμα της Γερουσίας

Οιέχουν αυξημένο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκτός από την ανάδειξη νέου προέδρου, οι Αμερικανοί εκλέγουν, πάντα με πλειοψηφικό σύστημα, τα νέατης Βουλής των Αντιπροσώπων, που εκπροσωπούν ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, και 33 γερουσιαστές, το 1/3 των μελών της Γερουσίας.Σε αυτές τις εκλογές κατέρχονται ως υποψήφιοι. Οι τέσσερις διεκδικούν την επανεκλογή τους, οι άλλοι τρεις δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά. Η εκλογή τους είναι ζωτικής σημασίας για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η προσεχής περίοδος προοιωνίζεται σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας.Πόλεμοι μαίνονται σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ταείναι πεδίο σφοδρού ανταγωνισμού, ενώ τοπαραμένει χαίνουσα πληγή. Συγχρόνως, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν απογειωθεί. Συστατικό στοιχείο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών είναι ο αυξημένος ρόλος της Ελλάδας ως ισχυρού παράγοντα της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Γεγονός που μεταφράζεται και σε προνομιακή ροή προς τη χώρα μας αμερικανικών επενδύσεων και εξοπλισμών.Ολα αυτά για να διατηρηθούν και αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια χρειάζονται την πολύτιμη αρωγή του ελληνοαμερικανικού λόμπι στα κέντρα εξουσίας της Ουάσινγκτον, πρωτίστως στο. Η Ιστορία έχει αποδείξει ότι με την ψήφο τους και την επιρροή στα κόμματά τους οι Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές έχουν συχνά αποτρέψει αρνητικές εξελίξεις για τα εθνικά μας θέματα είτε, αντίστροφα, έχουν επιταχύνει θετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα συμφέροντα της χώρας μας.Πάντα σε συνεργασία με άλλα μέλη του Κογκρέσου που διάκεινται ευνοϊκά προς την Ελλάδα. Οπως με τον προσφάτως παραιτηθέντα λόγω σκανδάλου διαφθοράς, πρώην πλέον γερουσιαστή και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας,Απαντες οι ομογενείς αιρετοί παραμένουν βεβαίως Αμερικανοί. Ωστόσο, τιμούν την καταγωγή τους και στην υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων λειτουργούν υπεράνω κομματικών κριτηρίων και γι’ αυτό η εκλογή τους έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα.Από τους Ελληνοαμερικανούς υποψηφίους, οι τρεις έχουν σχεδόν κλειδωμένη την επανεκλογή τους.καιμε τους Ρεπουμπλικανούς σε Φλόριντα και Νέα Υόρκη αντίστοιχα καιμε τους Δημοκρατικούς στη Νεβάδα. Πιο δύσκολη μάχη, αλλά με ισχυρό προβάδισμα, έχει οτων Δημοκρατικών στο Νιου Χαμσάιρ. New entries, οι Δημοκρατικοί υποψήφιοιστη Νέα Υόρκη με λιγότερες και ηστο Νιου Χαμσάιρ με περισσότερες πιθανότητες εκλογής. Και η Ρεπουμπλικανήστο Μέιν, η μοναδική υποψήφια για τη Γερουσία. Κάτι σημαντικό, καθώς η τελευταία ελληνοαμερικανική εκπροσώπηση στη Γερουσία χρονολογείται το 2012, επί Ολυμπίας Σνόου.Απώλεια αξιοσημείωτη θεωρείται η απόσυρση από την ενεργό πολιτική του 61χρονου βουλευτή των Δημοκρατικών στο Μέριλαντ,. Κλείνει έτσι ο κύκλος μιας ελληνοαμερικανικής πολιτικής δυναστείας που διήρκεσε μισό και πλέον αιώνα. Ο πατέρας του, Πολ Σαρμπάνης, μαζί με τον Μάικλ Δουκάκη και τον Τζον Μπραδήμας αποτέλεσαν την τριάδα των ομογενών πολιτικών που με τη δράση τους άνοιξαν τον δρόμο σε άλλα μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας να εμπλακούν στην ενεργό πολιτική ανεβάζοντας κατακόρυφα το κοινωνικό στάτους, την πολιτική επιρροή και την παρεμβατικότητά της.Εννοείται πως οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι επιζητούν την ολόπλευρη στήριξη των ομογενών, που φυσικά από μόνη της δεν αρκεί. Οι Ελληνοαμερικανοί υπολογίζονται ανεπισήμως σε 1,3-1,5 εκατομμύριο, ενώ διπλάσιοι δηλώνουν πως έχουν ελληνική καταγωγή. Ψηφίζουν, όπως και η πλειοψηφία των συμπολιτών τους, με πρώτο κριτήριο την οικονομική τους κατάσταση και ακολουθούν τα θέματα ασφάλειας, το Μεταναστευτικό και άλλα ζητήματα καθημερινότητας. Ασφαλώς τα ελληνικά θέματα επηρεάζουν την ψήφο τους, αλλά διαφορετικά ανά περίπτωση.Ο 61χρονος Ρεπουμπλικανόςδιεκδικεί την έδρα στη 12η Περιφέρεια της Φλόριντα. Περιοχή βόρεια της πρωτεύουσας Τάμπα, με άφθονο ελληνικό στοιχείο, που μάλιστα επλήγη οδυνηρά από τις δύο πρόσφατες φονικές θεομηνίες «Helen» και «Milton». Εκλέγεται αδιαλείπτως από το 2006 και αναμένεται να αυξήσει τα 18 χρόνια δράσης στο Κογκρέσο, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τού δίνουν πιθανότητα επανεκλογής στο 99%.Αντίπαλός του, ο μόλις 27χρονος Δημοκρατικός, περιβαλλοντικός αναλυτής. Πώς έχει χτίσει όμως αυτό το πολιτικό του στάτους στη Φλόριντα ο Μπιλιράκης; Μια σαφή απάντηση δίνουν οι «Tampa Bay Times», η κορυφαία εφημερίδα της Πολιτείας, δηλώνοντας απόλυτη υποστήριξη στο πρόσωπό του. Οπως χαρακτηριστικά έγραψαν, «ο Μπιλιράκης είναι η καλύτερη επιλογή για την Περιφέρεια 12. Εκπροσωπεί τις αξίες της περιοχής, δεν κάνει διακρίσεις όταν οι ψηφοφόροι απευθύνονται στο γραφείο του για βοήθεια. Αποδεικνύει ότι εκπροσωπεί τους πάντες, όχι μόνο τους Ρεπουμπλικανούς. Δεν αναζητά συχνά τα φώτα της δημοσιότητας. Αντίθετα, δουλεύει συστηματικά και τα καταφέρνει».Εργατικός, βαθύτατα δημοκρατικός και δίκαιος, ο γεννημένος στο Γκέινσβιλ Γκας Μπιλιράκης έχει πτυχία του Πανεπιστημίου της Φλόριντα στις Πολιτικές Επιστήμες και της Νομικής Σχολής Στέτσον. Οφείλει πολλά στον πατέρα του Μάικλ Μπιλιράκη, επί 24 χρόνια στο Κογκρέσο. Κληρονόμησε από αυτόν, εκτός από το πολιτικό DNA και την έδρα στη Φλόριντα, την αγάπη για την πατρίδα και την έφεση για την υπεράσπιση των εθνικών ελληνικών συμφερόντων.Μιλώντας στο συνέδριο του Economist εξήρε «τον σημαντικότατο ρόλο της Ελλάδας ως συμμάχου των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέροντας ότι «αυτή η συμμαχία θα εμβαθυνθεί περαιτέρω ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών». Με άριστη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος, αναμένεται να έχει επιρροή στις όποιες κινήσεις του αφορούν την Ελλάδα.Με συντριπτικές πιθανότητες νίκης (η στοιχηματική Hill τής δίνει 95%) προβάλλει η υποψηφιότητα τηςστην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, που περιλαμβάνει το Νότιο Μπρούκλιν και το Στέιτεν Αϊλαντ. Εκεί έσπασε το κατεστημένο των Δημοκρατικών από το 2020. Αντίπαλός της η Αντρεα Μορς, υποψηφιότητα μάλλον ασθενική. Η 43χρονη βουλευτής είναι κόρη μεταναστών. Ο πατέρας της, Γιώργος, είναι Ελληνας, ενώ η μητέρα της, Βέρα, Κουβανή. Με σπουδές στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Σίτον Χολ του Νιου Τζέρσεϊ και μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Βάγκνερ Κόλετζ στο Στέιτεν Αϊλαντ.Εργάστηκε ως σύμβουλος Επικοινωνίας στον πολιτειακό γερουσιαστή Τζον Μάρτσι, ως υπεύθυνη συνδέσμου κοινότητας στον κυβερνήτη Τζορτζ Πατάκι (2004-2006) και ως διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Consolidated Edison Inc. Εξαιρετικά δημοφιλής, εξελέγη από το 2010, μόλις 29 ετών, πέντε διαδοχικές φορές πολιτειακή βουλευτής.Μεσολάβησε η ήττα της ως υποψήφιας δημάρχου της Νέας Υόρκης το 2017 από τον. Το γεγονός όμως ότι στο Στέιτεν Αϊλαντ πήρε το 70% των ψήφων, την ενθάρρυνε να αποφασίσει την κάθοδό της στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εξασφάλισε το ρεπουμπλικανικό χρίσμα και κατάφερε να νικήσει τον εν ενεργεία Δημοκρατικό βουλευτή Μαξ Ρόουζ με 53,2% έναντι 46,8%. Και σε έναν άτυπο δεύτερο γύρο, το 2022, τον συνέτριψε παίρνοντας το 62% των ψήφων έναντι 38%.Σταθερά στο πλευρό του Τραμπ, η Μαλλιωτάκη τον υπερασπίστηκε με πάθος στις πιο δύσκολες στιγμές του, όταν αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη νίκη του Τζον Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 και υποστήριξε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας. Εχει άριστη σχέση με την Ομογένεια, επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα και υπερασπίζεται τις ελληνικές θέσεις παντού όπου συμμετέχει. Ιδίως σε ό,τι αφορά την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία, όπου αντιπαραβάλλει την υπεύθυνη στάση της χώρας μας έναντι της αντισυμμαχικής συμπεριφοράς της γείτονος. Και πρωτοστατεί στο Κογκρέσο σε όλες τις πρωτοβουλίες που μπλοκάρουν τα σχέδια του Λευκού Οίκου για τους εξοπλισμούς της Τουρκίας.Με τον αέρα των δημοσκοπήσεων που απηχούν και ένα σημαντικό έργο, η 74χρονηδιεκδικεί στη Νεβάδα, την 1η Περιφέρεια, την επανεκλογή της στη Βουλή, με αντίπαλο τον Ρεπουμπλικανό, απόστρατο αξιωματικό Μαρκ Ρόμπερτσον. Τον νίκησε δύσκολα το 2022 με 51,6% έναντι 46%. Εκλέγεται συνεχώς από το 2009, με μοναδική εξαίρεση τη διετία 2011-2012. Φαίνεται να κερδίζει και τώρα την εκλογή. Πέρα από τα γκάλοπ και τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών, ισχυρή υπέρ της ένδειξη είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί που είχαν ενισχύσει την εκστρατεία του εκλεκτού τους πρόπερσι με 9 εκατ. δολάρια σε αυτές τις εκλογές φάνηκαν πολύ φειδωλοί, στο 1/6.Η Τάιτους επικεντρώνει την εκστρατεία της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος (υπ’ αριθμόν 1 στη Νεβάδα) και την υπεράσπιση του δικαιώματος των αμβλώσεων. Προβάλλει το στεγαστικό σχέδιο της Κάμαλα Χάρις, που περιλαμβάνει την κατασκευή 3 εκατομμυρίων κατοικιών και βοήθεια έως και 25.000 δολαρίων για τους επιλέξιμους αγοραστές για πρώτη φορά κατοικιών.Γεννημένη στο Τόμασβιλ της Τζόρτζια, με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, σύζυγος τον Τόμας Ράιτ και καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Λας Βέγκας για 34 συναπτά έτη (1977-2011), η Τάιτους είναι ένθερμη υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελληνικών εθνικών δικαίων. Υποστηρίζει με πάθος τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να οικοδομήσει ισχυρές συμμαχίες στην περιοχή, ιδίως με το Ισραήλ, αλλά και την ισχυροποίηση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ - Κύπρου, τονίζοντας με κάθε ευκαιρία ότι «είναι επιτέλους ώρα να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο».Ο 44χρονος ομογενής βουλευτής του Νιου Χαμσάιρ,, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Αποτελεί ίσως την πιο ελπιδοφόρα ανερχόμενη περίπτωση του ελληνοαμερικανικού λόμπι. Εξελέγη για πρώτη φορά το 2018, συνεπώς διεκδικεί τέταρτη συνεχή θητεία στην 1η Περιφέρεια της Πολιτείας. Προηγείται καθαρά στα γκάλοπ, εντούτοις η αποστολή του δεν είναι εύκολη, καθώς ο αντίπαλός του, Ράσελ Πρέσκοτ, πρώην πολιτειακός γερουσιαστής και ιδιοκτήτης της RE Prescott Company, είναι ένας από τους λιγότερο πολωτικούς Ρεπουμπλικανούς υποψήφιους.Αρα μπορεί να διεισδύσει στον χώρο των κεντρώων και να αποσπάσει ψηφοφόρους του Πάπας. Ο οποίος κέρδισε τις εκλογές του 2022 με 8 μονάδες διαφορά, κόντρα στη σκληροπυρηνική Καρολάιν Λίβιτ, συμβούλου Τύπου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Πάπας γεννήθηκε στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ από γονείς ελληνικής καταγωγής, τον Αρθουρ και την Ντόουν. Το 1917 o προπάππους συνονόματος του Αρθουρ και ο ξάδερφός του Λούις Κανότα άνοιξαν κατάστημα παγωτού, που αργότερα επέκτειναν σε εστιατόριο.Σήμερα ονομάζεται «Puritan Backroom». Επιχείρηση στην οποία από το 2020 ο Κρις είναι συνιδιοκτήτης. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι το πρώτο μέλος του Κογκρέσου που έχει δηλώσει ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Το 2023 παντρεύτηκε τον σύντροφό του Βαν Μπέντλεϊ. Διεκδικώντας για πρώτη φορά το 2018 το χρίσμα των Δημοκρατικών έδειξε τη δυναμική του κερδίζοντας δέκα συνυποψηφίους του.Το Κέντρο Λούγκαρ τον κατέταξε ως τον πιο «διακομματικό Δημοκρατικό» και το τρίτο πιο «διακομματικό» μέλος του Κογκρέσου στην προηγούμενη περίοδο. Μάχεται σταθερά υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Συχνά πρωτοστάτησε στο Κογκρέσο για την αποτροπή ευνοϊκών κινήσεων προς την πλευρά της Τουρκίας, όπως η πώληση μαχητικών αεροσκαφών.Από τις νέες εισόδους στην αμερικανική πολιτική, ο ομογενήςέχει να αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Νικ Λα Λότα για την έδρα της 1ης Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Λονγκ Αϊλαντ. Αν και νεοφώτιστος, παρουσιάζει αυξημένες πιθανότητες να κάνει την ανατροπή. Κάτι που επιβεβαίωσε δημοσίευμα των «New York Times», επισημαίνοντας πως η προεκλογική του εκστρατεία έχει πάει περίφημα.Ο Αβλον κατάγεται από τη Σάμο και την Κέρκυρα και θεωρείται από τα ανερχόμενα πολιτικά αστέρια της Ομογένειας και των Δημοκρατικών. Είναι 51 ετών, οικογενειάρχης, με δύο παιδιά, δημοσιογράφος και αναλυτής στο, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Λίνκολν και η μάχη για την ειρήνη». Μαχητικός και αρκούντως επικοινωνιακός, έχει σημειώσει επιτυχείς εμφανίσεις σε αλλεπάλληλα debates με τον Λα Λότα, βετεράνο του Πολεμικού Ναυτικού.Εχει την προσωπική υποστήριξη της Χίλαρι Κλίντον. Κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας του είναι ότι «χρειάζεται να οικοδομήσουμε μια ευρεία πατριωτική συμμαχία για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να αποκαταστήσουμε τη μεσαία τάξη με λύσεις κοινής λογικής». Εχει αγοράσει σπίτι στη συνοικία του Σαγκ Χάρμπορ ήδη από το 2009 ως εξοχική κατοικία. Ο Λα Λότα τον κατηγορεί ως «εισαγόμενο» υποψήφιο, έναν «ελιτιστή από το Μανχάταν» που δεν έχει άμεση σχέση και επαφή με την εν λόγω εκλογική περιφέρεια.Η 37χρονηδιεκδικεί βουλευτική έδρα στο Νιου Χαμσάιρ, στη 2η Περιφέρεια. Αντίπαλός της η Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς. Η Γκουντλάντερ είναι σύζυγος του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας στην κυβέρνηση Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν. Η ίδια υπηρέτησε ως αναπληρώτρια βοηθός γενικού εισαγγελέα στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Κατάγεται από μια εξέχουσα οικογένεια του Νιου Χαμσάιρ, με παρελθόν ρεπουμπλικανικό.Ο προπάππους της μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το χωριό Αβδέλλα Γρεβενών, σε ηλικία 16 ετών, χωρίς καν να ξέρει τη γλώσσα. Επιασε δουλειά σε πλυντήριο πιάτων και όταν κέρδισε αρκετά χρήματα μετακόμισε στο Νιου Χαμσάιρ. Ο παππούς της Σαμ Ταμπόζι, κατασκευαστής ακινήτων, ήταν σημαντικός παράγοντας των Ρεπουμπλικάνων. Η μητέρα της, Μπέτι Ταμπόζι, διετέλεσε βοηθός υπουργός Εξωτερικών υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο.Απόφοιτος της Νομικής του Πανεπιστημίου του Γέιλ, εργάστηκε ως σύμβουλος των γερουσιαστών Τζο Λίμπερμαν και Τζον ΜακΚέιν. Υπηρέτησε ως σύμβουλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής κατά την πρώτη παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, όπου συνέγραψε έκθεση 55 σελίδων που περιγράφει τους συνταγματικούς λόγους παραπομπής του πρώην προέδρου. Δίδαξε Συνταγματικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Νιου Χαμσάιρ και το Ντάρτμαουθ Κόλετζ.Από τα μέσα του 2021 και για τρία χρόνια, ηγήθηκε ως σύμβουλος του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, του Unity Agenda, που επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Αμερική: την κρίση των οπιοειδών, την ψυχική υγεία και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους βετεράνους. Δηλώνει πως θέλει να παίξει ρόλο στην εμβάθυνση της σχέσης ΗΠΑ - Ελλάδας. «Το Κογκρέσο παρέχει πολλά εργαλεία για την ενίσχυσή της, είτε μέσω διμερούς αμυντικής συνεργασίας, διπλωματικών προσπαθειών είτε συνεργασίας σε πολυμερείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση αυτού του δεσμού είναι από τις βασικές προτεραιότητές μου», αναφέρει.Τις δικές της πιθανότητες εκλογής μάχεται να εξαντλήσει για τη θέση του δεύτερου γερουσιαστή της Πολιτείας του Μέιν η ομογενής. Εχει μειώσει αρκετά το χάντικαπ που είχε από τον ανεξάρτητο Ανγκους Κινγκ, που εκλέγεται σταθερά από το 2012, στις 6-7 μονάδες.Η ίδια ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της εμφανίστηκε πιο μετριοπαθής από παλαιότερες δηλώσεις της αναφορικά με τις εκλογές του 2020, ζητώντας την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας για το τι είχε συμβεί τότε. Εχει μάλιστα και τη σιωπηρή υποστήριξη της μετριοπαθούς Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς, που θεωρείται από τα στελέχη με διακομματική λογική, μακριά από ακραίες πολιτικές προτάσεις.Γεννημένη στο Σάκο του Μέιν, δηλώνει με υπερηφάνεια ότι είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά μιας οικογένειας Ελλήνων εργαζομένων μεταναστών. Στο οικογενειακό εστιατόριο «Venetia’s» στην περιοχή Ολντ Ορκαρντ Μπιτς, η ίδια εργαζόταν τα καλοκαίρια πλένοντας πιάτα, σερβίροντας τραπέζια, βοηθώντας στην κουζίνα, μαθαίνοντας την αξία της σκληρής δουλειάς. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μέιν και με διδακτορικό στην Οδοντιατρική από το Πανεπιστήμιο Ταφτς, υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό στη Γερμανία, μαζί με τον σύζυγό της Τζο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ άνοιξαν δύο οδοντιατρεία στο Σκόγχεγκαν και το Σκάρμπορο, καθώς και ένα μικρό εμπορικό κατάστημα.Με έντονη κοινωνική δράση, συνίδρυσε τους Dentists Who Care for Maine και διευκόλυνε την έναρξη του «Bright Smiles», ενός παιδικού οδοντιατρικού προγράμματος. Διδάσκει στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Αγγλίας.