DS Automobiles: Γαλλική Πολυτέλεια

Η έμπνευση από την avant-garde τεχνογνωσία αλλά και την εξαιρετική κληρονομιά της DS του 1955, το 2015 λανσαρίστηκε η πολυτελής Μάρκα του Ομίλου PSA, η DS Automobiles. Από την πρώτη στιγμή ο στόχος της ήταν να επαναφέρει τη Γαλλική φινέτσα και την υψηλή τεχνογνωσία στα πολυτελή προϊόντα, και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Να δώσει το στίγμα της ανώτερης Ευρωπαϊκής premium διάθεσης. Σχεδιασμένα για πελάτες που αναζητούν την καλύτερη δυνατή προσωπική έκφραση ταυτόχρονα με την κορυφαία τεχνολογία, τα μοντέλα της DS στη δεύτερη γενιά τους, συνδυάζουν ραφινάρισμα και προηγμένη τεχνολογία με τρόπο μοναδικό. Με τα SUV DS 7 CROSSBACK και DS 3 CROSSBACK, η μάρκα DS λανσάρει μια γκάμα έξι αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά, που όλα προσφέρονται και ως ηλεκτρικά με την υπογραφή E-TENSE.



Η γκάμα των E-TENSE μοντέλων, που είναι ήδη στις αγορές με το DS 3 CROSSBACK E-TENSE, το πρώτο 100% ηλεκτρικό premium μοντέλο της κατηγορίας, καθώς και το DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, το plug-in υβριδικό μοντέλο με τους 300hp που εκπέμπει μόλις 30g/km CO2, βάζουν στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος της εποχής την DS Automobiles. Η DS Automobiles συνεχίζει δυναμικά στην ενεργειακή μετάβαση που έχει ξεκινήσει για τη γκάμα της. Με την εμπειρία που αποκτήθηκε στη Formula E από τους 4 παγκόσμιους τίτλους στο Πρωτάθλημα τόσο των Οδηγών όσο και των Κατασκευαστών, η γκάμα E-TENSE είναι το σημείο αναφοράς σε μια premium αγορά ηλεκτρικών οχημάτων που είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Η γαλλική, πολυτελής Μάρκα DS Automobiles, έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει καλύτερα από τους υπόλοιπους Premium κατασκευαστές, την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης που διαθέτει από το Πρωτάθλημα της ηλεκτρικής Formula E, στη γραμμή παραγωγής.







Tο απαιτητικό και απόλυτα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις premium μάρκες, ώθησε την DS Automobiles να λάβει ανταγωνιστικές τεχνικές αποφάσεις, προς όφελος των πελατών αλλά και για την περαιτέρω μείωση του μέσου όρου των εκπομπών CO2 που προκύπτει από το σύνολο των μοντέλων της γκάμας. Τα DS 3 CROSSBACK και DS 7 CROSSBACK είναι διαθέσιμα σε εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, ενώ και το DS 9 που θα ακολουθήσει, έρχεται με μια γκάμα κυρίως υβριδικών plug-in εκδόσεων, που θα παρουσιάζουν απόδοση από 225 έως 360 ίππους. Έτσι, ανάμεσα στις premium εταιρείες στη γκάμα των οποίων βρίσκει κανείς υβριδικές ή ηλεκτρικές εκδόσεις μοντέλων, η DS Automobiles κατατάσσεται στην πρώτη θέση της φιλικότητας προς το περιβάλλον, με μέσο όρο εκπομπών CO2 79,9g /km.



Η επίδοση αυτή, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς στην έρευνα και την ανάπτυξη που οδήγησε στο σχεδιασμό των DS 3 CROSSBACK και DS 7 CROSSBACK. Η αποδοτικότητά τους βασίζεται στις εξαιρετικά προηγμένες πλατφόρμες που μπορούν να φιλοξενήσουν συμβατικούς κινητήρες βενζίνης και diesel, καθώς επίσης και ηλεκτροκινητήρες με τις μπαταρίες τους, έχοντας κορυφαία χαρακτηριστικά λειτουργικότητας και μειωμένη φερόμενη μάζα- χαρακτηριστικά που τις τοποθετούν στην κορυφή ανάμεσα στις ανταγωνιστικές προτάσεις. Η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Formula E τις δύο τελευταίες χρονιές, αλλά και η καθημερινή παρουσία των μοντέλων της DS Automobiles στους δρόμους ανά τον κόσμο, υπογραμμίζει την ηγετική θέση της premium Γαλλικής μάρκας.



Για τους απαιτητικούς πελάτες της, η DS Automobiles ανταποκρίνεται ιδανικά στις επιταγές της εποχής, δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες που συνάδουν με το premium προφίλ της. Με το νέο Live Showroom της DS Αutomobiles Hellas, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αλληλεπιδράσει μέσω livechat, ή videoκλήσης με έναν εκπρόσωπο πωλήσεων της DS, να κάνει virtual ξενάγηση στο χώρο του DS Store, να ανακαλύψει το αυτοκίνητο της προτίμησής του, το εσωτερικό του, αλλά και κάθε λεπτομέρεια που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον της virtual περιήγησης, από την ασφάλεια του σπιτιού του, σε πραγματικό χρόνο μπορεί να δει και να πληροφορηθεί για τη διαθεσιμότητα και τα προγράμματα αγοράς του μοντέλου που επιθυμεί. Μέσα από το DS Live Showroom, μπορεί να ορίσει ραντεβού για test drive στο σπίτι ή σε όποια διεύθυνση τον εξυπηρετεί καλύτερα και να συνδυάσει όλες τις υπηρεσίες του προγράμματος ONLY YOU. Τέλος, με τη συμβολή του DS Advisor, μπορεί να διαμορφώσει το μοντέλο της αρεσκείας του, να το παραγγείλει και να ορίσει τις λεπτομέρειες για τον τρόπο παράδοσής του.

Το DS Live Showroom είναι μια διαφορετική εμπειρία επαφής, αποτελεί το κέντρο της αναπτυσσόμενης “σουίτας” ψηφιακών εργαλείων, που μαζί με το DS Virtual Vision (εικονικός διαμορφωτής) που βρίσκεται στον εκθεσιακό “Boutique” χώρο του καταστήματος DS Store Athens, προσφέρει σε κάθε πελάτη DS ένα μοναδικό “ταξίδι εμπειριών” που ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες. Με τρία απλά βήματα, συνδέεται κανείς στην καινοτόμα αυτή αποκλειστική υπηρεσία της DS Automobiles και παίρνει απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση και αν έχει, σε πραγματικό χρόνο είτε μέσω ηχητικής κλήσης, είτε πληκτρολογώντας. Εκτός από το DS Live Showroom, που είναι μια αποκλειστική καινοτομία της DS Automobiles που φέρνει τους ενδιαφερόμενους σε μια αποκλειστική πρώτη προσέγγιση με τα προτερήματα και τις υπηρεσίες που θα τους κάνουν να αισθάνονται ξεχωριστοί πριν καν καθίσουν στο κάθισμα του οδηγού του νέου τους αυτοκινήτου, η Γαλλική εταιρεία δημιούργησε και την "ONLY YOU, the DS experience". Αυτή είναι μια καμπάνια με τα αποκλειστικά προνόμια σε ότι έχει να κάνει με τη συντήρηση των αυτοκινήτων αλλά και τη διαμόρφωση ως ξεχωριστής, της εμπειρίας κτήσης ενός μοντέλου DS. Γιατί σε όλους αξίζει να είναι και να αισθάνονται ξεχωριστοί, σε ένα ιδιαίτερα πολυτελές περιβάλλον. Δηλαδή, όπως λέμε: DS Automobiles.