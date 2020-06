Από το Sweet Home, στο Smart & Safe Home

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η τεχνολογία αποκτά το πλήρες νόημά της όταν δημιουργείται και μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε άνθρωπο και όταν μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά του προς το καλύτερο άμεσα, εύκολα και απλά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα προϊόντα ασφάλειας Somfy-ανάμεσά τους κάμερες με ηχείο και μικρόφωνο, συναγερμοί, αισθητήρες, λειτουργίες αναγνώρισης κίνησης-, που εξασφαλίζουν ότι το μέγιστο αγαθό της προσωπικής και οικογενειακής ασφάλειας δεν θα παραβιαστεί. Ταυτόχρονα, το να προσέχεις το σπίτι σου εξ αποστάσεως με ένα τέτοιο εξελιγμένο σύστημα είναι μια απελευθερωτική και ανακουφιστική εμπειρία που χαρίζει στο καταφύγιο του κάθε ανθρώπου την πολυπόθητη ηρεμία και σιγουριά, είτε είστε μέσα είτε απουσιάζετε.H σειράαποτελεί δοκιμασμένη πρόταση και για αυτό επιλογή. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ασύρματο οικοσύστημα έξυπνων προϊόντων ασφαλείας, που είναι συμβατά μεταξύ τους και ελέγχονται από κινητό τηλέφωνο, μέσω εφαρμογής (Somfy Protect app). Απαρτίζεται, δε, από έξυπνα προϊόντα που λειτουργούν και μεμονωμένα, και τα οποία όταν συνδυάζονται παρέχουν το μέγιστο βαθμό ασφάλειας. Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για να εγκατασταθούν ούτε μερεμέτια και καλώδια, και κυριολεκτικά συνδέονται στην πρίζα και παίζουν (plug & play), ενώ η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο σε iOS όσο και σε Android. Πάρτε, λοιπόν, μία γεύση του τι σημαίνει οικιακή ασφάλεια σήμερα και βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Somfy One IP Security Camera ενσωματώνει όλα όσα χρειάζονται για την ασφάλεια του σπιτιού σε μία μόνο συσκευή. Με κάμερα Full HD, σειρήνα 90+ dB και ενσωματωμένο ευφυή ανιχνευτή κίνησης, η One είναι ιδανική λύση για την προστασία του χώρου σας και χρειάζεται ελάχιστα λεπτά για να γίνει η εγκατάστασή της. Η κάμερα ενσωματώνει Ηλεκτροκίνητο Κλείστρο, δίνοντας σας τη δυνατότητα να καλύπτετε τον φακό της από το κινητό σας. Με τη Somfy Οne μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το συναγερμό σας από απόσταση διαμέσου του κινητού σας και να ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει στον χώρο σας. H κάμερα της Somfy με προηγμένη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και ενσωματωμένη σειρήνα συναγερμού διασφαλίζει την προστασία του χώρου σας και των οικείων σας.Υποδεχθείτε τον μοναδικό συναγερμό που ανιχνεύει απόπειρες εισβολής και ενημερώνει πριν αυτές συμβούν. Εύκολος στην εγκατάσταση και στον έλεγχο από το smartphone σας, αποτελεί αξιόπιστη λύση ασφάλειας που σας ειδοποιεί πριν γίνει η διάρρηξη, χάρη στην τεχνολογία intelliTAG. Το σύστημα είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση, καθώς είναι plug and play, και μπορεί να το εγκαταστήσετε και να το διαχειριστείτε μέσω του smartphone σας. Είναι ιδανικό για κάθε σπίτι καθώς είναι επεκτάσιμο και μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, προσθέτοντας αξεσουάρ από την γκάμα Somfy Protect. κάμερα Somfy ενσωματώνει Ηλεκτροκίνητο Κλείστρο, δίνοντας σας τη δυνατότητα να καλύπτετε τον φακό της από το κινητό σας. Επιπλέον σας παρέχει, εύκολη εγκατάσταση και χρήση μέσα από την δωρεάν εφαρμογή Somfy Protect. Η εφαρμογή σάς οδηγεί με απλά βήματα κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ενώ στη συνέχεια μπορείτε να τη διαχειριστείτε μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον χρήσης. Σε περίπτωση διάρρηξης μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την εγγραφή βίντεο δωρεάν, ενώ με 130 μοίρες ορατότητα, νυχτερινή λειτουργία και 8x ψηφιακό zoom, βλέπετε τα πάντα πιο καθαρά από ποτέ. Η εξωτερική κάμερα από τη Somfy είναι η πιο αποτρεπτική εξωτερική κάμερα που κυκλοφορεί. Όταν εντοπίζει κάποια κίνηση, ενημερώνεστε απευθείας από το smartphone σας και σας αποστέλλεται βίντεο που καταγράφει την κίνηση. Κατόπιν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σειρήνα των 110dB μέσω της εφαρμογής Somfy Protect και αν έχετε συνδέσει τον φωτισμό στη κάμερα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για να ενισχυθεί η αποτροπή. Σε περίπτωση, δε, που εντοπιστεί μια εισβολή, θα λάβετε ένα βίντεο (30sec) στο κινητό σας με το συμβάν.Ανακαλύψτε όλη τη σειρά Somfy σε ένα κατάστημα Κωτσόβολος ή στο https://www.kotsovolos.gr