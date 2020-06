Το μυστικό για ένα τέλειο πρωινό ξύπνημα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καλύτερος ύπνος σημαίνει καλύτερη υγεία, ενώ η έλλειψή του συνδέεται αποδεδειγμένα με ασθένειες που την απειλούν. Πολλοί άνθρωποι, όμως, υποτιμούν ή παραγνωρίζουν τη σημασία και την αξία του. Μερικοί ταυτίζουν τον ύπνο με το κρεβάτι ως έπιπλο, κάποιοι με τα όμορφα φουσκωτά παπλώματα και με την απόλυτη ησυχία στο υπνοδωμάτιο, με τη διάταξη του κρεβατιού και των αντικειμένων, με χοντρές κουρτίνες για να μην μπορεί να περάσει από το παράθυρο το πρώτο φως της ημέρας, τα χαράματα. Προφανώς, όλα αυτά έχουν σχέση και συνθέτουν το παζλ του τέλειου ύπνου. Αλλά για έναν καλό, ευεργετικό και αναζωογονητικό ύπνο τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το στρώμα. Τίποτα δεν κάνει μεγαλύτερη διαφορά στον ύπνο και, τελικά, στην ευτυχία, από ένα στρώμα που παίρνει την κούραση και ανακουφίζει το σώμα, που αναγεννά καθημερινά τον άνθρωπο. Και ελάχιστα πράγματα στη ζωή είναι τόσο καθοριστικά. Σκεφτείτε: Ένας άνθρωπος που ζει περίπου 80 χρόνια, περνάει τα τουλάχιστον 25 από αυτά στο κρεβάτι. Για αυτό και η αγορά ενός ποιοτικού στρώματος είναι μια επένδυση στην ευζωία, είναι ένα ουσιαστικό μέτρο προληπτικής ιατρικής, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι αμέτρητες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι ο καλός ύπνος βελτιώνει τη μνήμη, καταπολεμά τις φλεγμονές των μυών, βελτιώνει τις σχολικές επιδόσεις, τη συγκέντρωση, βοηθά τη ρύθμιση του βάρους, ενδυναμώνει την ψυχική υγεία και τόσα άλλα.Στον τομέα αυτό, η Candia είναι μια ελληνική εταιρεία που εδώ και μισό αιώνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του καλού ύπνου. Με μια φιλοσοφία που αναδεικνύει τη σημασία του και με προϊόντα - στρώματα που έχουν το άγγιγμα του χειροποίητου, είναι από φυσικά υλικά και απελευθερώνουν την αύρα της Μεσογείου, κάτι που εκφράζεται και με το νέο tagline της, «Wake up in the Mediterranean»: Ένα ξύπνημα σε μια όμορφη γωνιά της Μεσογείου, ύστερα από έναν αναπαυτικό ύπνο. Αυτό το «ξύπνημα» βιώνουν όλοι όσοι ξυπνούν σε ένα στρώμα Candia, φτιαγμένο από τα συστατικά των ονείρων και από τα πιο φυσικά υλικά: απαλό βαμβάκι, αγνό μαλλί, κοκοφοίνικας, τρίχα καμήλας και αλόγου, κασμίρ και βισκόζη, πλαισιώνονται από μοναδικές τεχνολογικές καινοτομίες, όπως το ότι παγκοσμίως, η Candia είναι η μοναδική που κάνει επεξεργασία υφάσματος με λάδι ελιάς (Olive Oil Treatment). Με την επεξεργασία αυτή, το ύφασμα παρέχει αντιβακτηριδιακή προστασία και όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου, γνωστές από τα αρχαία χρόνια για τις ευεργετικές ιδιότητες στην επιδερμίδα. Είναι επίσης μία από τις λίγες εταιρείες κατασκευής στρωμάτων στον κόσμο που φτιάχνει τα δικά της ελατήρια.Σε έναν κόσμο μαζικής παραγωγής στρωμάτων, η Candia τολμά να είναι διαφορετική και να στελεχώνεται από εξειδικευμένους τεχνίτες, παθιασμένους και ασυμβίβαστους για το τελικό αποτέλεσμα, τους οποίους καμία μηχανή δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Και αυτό είναι κάτι που επιβραβεύεται και έχει ως αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη και παρουσία της με 100 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό (με παρουσία σε 10 χώρες, σε Ευρώπη και Ασία). Κάπως έτσι, ο συνδυασμός της εμπειρίας, της τεχνολογικής αρτιότητας, του οράματος, της ευαισθησίας και της ξεχωριστής αυτής φιλοσοφίας έχουν καθιερώσει τα προϊόντα της Candia στα ανώτερα στρώματα του ευ ζειν και κάθε επίσκεψη σε αυτά είναι μια ανεκτίμητη εμπειρία! Όπως άλλωστε έχει πει κάποιος, το μυστικό μιας επιτυχημένης ζωής είναι η δυνατότητα να κοιμάσαι πολλές ώρες και καλά.