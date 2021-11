«Η Volvo θα πρωτοστατεί στο ηλεκτρικό μέλλον»

Χάρης Χαρίτος, Εμπορικός Διευθυντής της Volvo Car Hellas





Η φιλοδοξία της Volvo να ηγηθεί της ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να διαθέτει μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030 βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών. Άξονές του, η καθετοποιημένη ενσωμάτωση, που συμπεριλαμβάνει την in-house σχεδίαση, εξέλιξη και παραγωγή μπαταριών, ηλεκτροκινητήρων και του σχετικού λογισμικού, σε συνεργασία με στρατηγικούς συνεργάτες. Ενδεικτικά, η συνεργασία μας με την κορυφαία σουηδική εταιρεία μπαταριών Northvolt, θα αποφέρει ένα νέο, μεγάλο εργοστάσιο μπαταριών στην Ευρώπη, με δυναμικό έως και 50 GWh ανά έτος.Βασική προτεραιότητα της Volvo είναι η δημιουργία αυτοκινήτων που θα παρέχουν υπερδιπλάσια πραγματική αυτονομία σε σχέση με τα τρέχοντα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα διαθέτουν μπαταρία που θα μπορεί να φορτιστεί πολύ πιο γρήγορα και θα προσφέρουν χαμηλότερα κόστη φόρτισης, αλλά και χρήσης γενικότερα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ετοιμάζοντας την τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου στην επερχόμενη δεύτερη γενιά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μας.Αυξάνουμε σημαντικά τη δυναμικότητα παραγωγής των μονάδων μας που παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φιλοδοξούμε το 2025 το 50% των παγκόσμιων πωλήσεών μας να προέρχεται από αμιγώς ηλεκτρικά και το υπόλοιπο από υβριδικά αυτοκίνητα. Ήδη τα μοντέλα Volvo σειράς Recharge, με πλήρως ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα των συνολικών μας πωλήσεων. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Volvo κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο πωλήσεων ηλεκτροκίνητων μοντέλων ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων ανάμεσα στους παραδοσιακούς κατασκευαστές αυτοκινήτων.Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι τα βήματα που κάνουμε για τον εξηλεκτρισμό όλης της γκάμας μας περιλαμβάνουν την εξέλιξη των plug-in υβριδικών μας μοντέλων και την αύξηση της αυτονομίας τους, ώστε να οδηγούνται κατά το δυνατόν με αποκλειστική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο, αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα κίνησης που εφοδιάζει τα μοντέλα των Σειρών 60 και 90 διευρύνει την εκτιμώμενη αυτονομία τους με ηλεκτρική ενέργεια σε έως και 90 χιλιόμετρα, με μία και μοναδική φόρτιση.Πράγματι για τη Volvo η ηλεκτροκίνηση σημαίνει πολύ περισσότερα από μία απλή αλλαγή στο είδος των κινητήρων που χρησιμοποιεί. Εκφράζει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη σχεδίαση των αυτοκινήτων. Απαλλαγμένοι από τους περιορισμούς που θέτει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης στο design, οι σχεδιαστές μας εξελίσσουν την επόμενη γενιά των αμιγώς ηλεκτρικών Volvo σε νέο πρότυπο, με βάση εντελώς επίπεδο δάπεδο, όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο πρόσφατο πρωτότυπό μας, Volvo Concept Recharge. Οι διαφορετικές αναλογίες και η καινούργια διάταξη επιτρέπουν σημαντική αύξηση των εσωτερικών χώρων και βελτίωση της αεροδυναμικής.Στο κοντινό μέλλον, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητά μας θα επωφελούνται από το λειτουργικό σύστημα της Volvo με το όνομα VolvoCars.OS, που θα λειτουργεί σαν σύστημα-ομπρέλα, δημιουργώντας ένα συνεκτικό περιβάλλον λογισμικού OS. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με πιο συχνές ασύρματες (Over The Air) ενημερώσεις στα αυτοκίνητα των πελατών κατά τη διάρκεια της ζωής τους, δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι στόχος μας είναι να βελτιώνουμε τα αυτοκίνητά μας κάθε μέρα.Η νέα πλατφόρμα ασφαλείας ADAS, που αναβαθμίζει την ενεργητική ασφάλεια, η τεχνολογία LiDAR και ο υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης που θα κάνουν πραγματικότητα την ασφαλή αυτόνομη οδήγηση, οι νέες τεχνολογίες για την εμπειρία χρήστη (UX) αλλάζουν εντελώς τον τρόπο που μετακινούμαστε και όσα περιμένουμε από ένα αυτοκίνητο. Ορισμένες από τις σημαντικές αλλαγές που δρομολογούμε έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους σε νέα μοντέλα μας, όπως τα αμιγώς ηλεκτρικά XC40 και C40 Recharge, αλλά και το XC60 που είναι πλέον πιο έξυπνο από ποτέ.Η αφοσίωση της Volvo στην καθολική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης επιτρέπει στην εταιρεία να εστιάσει σε προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούνται για τους χρήστες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Συγχρόνως, αξιοποιώντας την ηγετική της θέση στην ασφάλεια, η Volvo έχει την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη δημιουργία premium λύσεων μετακίνησης, οι οποίες όχι μόνο διευκολύνουν αλλά και προστατεύουν αποτελεσματικά τη ζωή των ανθρώπων.Μετασχηματίζουμε την εταιρεία μας, φιλοδοξώντας να συμβάλουμε στη συνολική αλλαγή της αυτοκίνησης. Το όραμά μας για το μέλλον των μετακινήσεων είναι να προσφέρουμε στο κοινό την ελευθερία να κινείται με προσωπικό, βιώσιμο και ασφαλή τρόπο, απολαμβάνοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο και μεγαλύτερη ηρεμία. Θα προσεγγίσουμε το στόχο μας με άξονες την ηλεκτροκίνηση, την ευελιξία κτήσης και χρήσης, και την αυτόνομη οδήγηση. Η νέα μας στρατηγική περιλαμβάνει μεγάλες επενδύσεις στα online κανάλια πωλήσεων, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών, παρέχοντάς τους έναν σύγχρονο και εύκολο τρόπο να γνωρίσουν και να αποκτήσουν τα αυτοκίνητά μας.Ειδικά για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μας, διαμορφώσαμε ήδη ολοκληρωμένα πακέτα παροχών που περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η συντήρηση, η εκτεταμένη εγγύηση, η οδική βοήθεια, αλλά και επιλογές ασφάλισης, ενισχύοντας τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη που παραδοσιακά μας συνδέει με το κοινό. Σταδιακά, δίνουμε έμφαση και σε ευέλικτες υπηρεσίες συνδρομητικής φύσης που διευκολύνουν την κινητικότητα και προσαρμόζουν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα μας στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης.Για τη Volvo, η βιωσιμότητα είναι σήμερα εξίσου σημαντική με την ασφάλεια. Φιλοδοξία μας είναι έως το 2040 να είμαστε μία κλιματικά ουδέτερη εταιρεία κι επιτυγχάνουμε τον έναν μετά τον άλλον τους σχετικούς στόχους που προβλέπονται από το κλιματικό μας σχέδιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας.Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί το δίκτυο των εργοστασίων μας προέρχεται ήδη σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκτιμούμε ότι έως το 2025 θα πετύχουμε κλιματικά ουδέτερη λειτουργία στην παραγωγή μας. Από το ίδιο έτος, προσδοκούμε να ελαττώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, μέσω της εφαρμογής κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου στην παραγωγή.Για να προωθήσουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο μας να γίνουμε μία επιχείρηση με κυκλική λειτουργία έως το 2040, θα δημιουργήσουμε κλειστά κυκλώματα υλικών για υλικά με πολύ αυξημένες εκπομπές όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, ενώ θα επεκτείνουμε την ανακατασκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση και επανάχρηση εξαρτημάτων. Στόχος μας επίσης είναι να αποτελέσουμε τον πρώτο κατασκευαστή αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί χάλυβα χωρίς ορυκτά στα αυτοκίνητα που κατασκευάζει.Επιπλέον, έχοντας πλήρη αντίληψη της περιβαλλοντικής επίπτωσης των μπαταριών, αναλαμβάνουμε δράσεις για την περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των μπαταριών και βελτιστοποιούμε τη χρήση του πολύτιμου υλικού που περιέχουν. Όπου είναι δυνατόν, η Volvo στοχεύει να ανακατασκευάζει ή να επαναχρησιμοποιεί μπαταρίες, ενώ έχει κάνει μεγάλα βήματα στην έρευνά της για εφαρμογές δεύτερης ζωής για τις μπαταρίες, όπως η χρήση τους για αποθήκευση ενέργειας.Όραμά μας είναι τα πολυτελή προϊόντα του μέλλοντος να έχουν υπεύθυνη προέλευση. Για αυτό κάνουμε μηδενική χρήση δέρματος στα νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Volvo, με αρχή το νέο C40 Recharge. Και φυσικά ερευνούμε συνεχώς για την εξεύρεση υψηλής ποιότητας, βιώσιμων υλικών που έχουν υπεύθυνη προέλευση.Η Volvo βλέπει το μελλοντικό αυτοκίνητο ως ένα μέσο εξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, αλλά και εργασίας, που λειτουργεί απρόσκοπτα και απολαυστικά στην καθημερινότητά μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πιστεύει πως το αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση του αεροπλάνου σε μεσαίες διαδρομές, δίνοντας στους επιβάτες του τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν, να εργαστούν ή να αναπαυτούν στη διάρκεια ενός ταξιδιού.Χάρη και στη συνεργασία μας με την Google, τα νέα μας μοντέλα προσφέρουν στο χρήστη ασυναγώνιστες υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε οικείο περιβάλλον, ενώ η δυνατότητα ασύρματων (Over The Air) ενημερώσεων επιτρέπει τη συνεχή αναβάθμισή τους.Η εφαρμογή Volvo Cars εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες υπηρεσίες και δυνατότητες για απομακρυσμένο έλεγχο πολλών λειτουργιών, δίνοντας νέα διάσταση στην επικοινωνία των ανθρώπων με το αυτοκίνητό τους.Το επίπεδο ασφάλειας στις επόμενες γενιές των αυτοκινήτων μας θα αναβαθμίζεται συνεχώς, καθώς μέσω της χρήσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε συνεχείς και πολύ πιο άμεσες βελτιώσεις. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν συνεχή στοιχεία για το περιβάλλον του αυτοκινήτου από αισθητήρες όπως το υψηλής ευκρίνειας LiDAR. το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της αυτόνομης οδήγησης χωρίς συμβιβασμούς στην προστασία των επιβατών.Η Volvo θέλει και μπορεί να πρωτοστατήσει στο ηλεκτρικό μέλλον των μετακινήσεων αξιοποιώντας την ηγετική της θέση στην ασφάλεια. Και αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο το να εξελίσσει προηγμένες λειτουργίες ανίχνευσης και αποφυγής κινδύνου, αλλά και αρχιτεκτονική προσαρμογή των αυτοκινήτων της στα νέα δεδομένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ενσωμάτωση της μπαταρίας στο δάπεδο των οχημάτων, με χρήση της δομής της για συνολική αύξηση της ακαμψίας. Το όραμά μας για μηδενισμό των σοβαρών ατυχημάτων προϋποθέτει πολλαπλές δράσεις. Βελτιστοποιούμε την ασφάλεια των αυτοκινήτων μας.Βοηθούμε τον οδηγό να παραμένει απερίσπαστος και να λειτουργεί με σύνεση και νηφαλιότητα, ώστε να κάνει τις σωστές επιλογές. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, παρακινώντας άλλους κατασκευαστές, θεσμικούς φορείς και κυβερνήσεις να βελτιώσουν τα πρότυπα ασφάλειας στα οχήματα και τις υποδομές των δρόμων. Γιατί πάνω από όλα, φροντίζουμε για την ευημερία και την προστασία κάθε ανθρώπου, είτε βρίσκεται μέσα σε ένα Volvo είτε όχι.