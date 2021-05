Ζευγάρι όλη μέρα, ζευγάρι και στον ύπνο

•





Σημαντικός όσο ο αέρας που αναπνέουμε, η καλή τροφή και το καθαρό νερό, ο ύπνος είναι αυτός που παίζει βασικό ρόλο στην διατήρηση της συνολικής μας υγείας, σωματικής και ψυχικής. Η μία μετά την άλλη, όλες οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν πως η καλύτερη μνήμη, η μακροζωία, η δημιουργικότητα, οι εργασιακές επιδόσεις, η συγκέντρωση, η ρύθμιση του βάρους, συνδέονται με τον ποιοτικό ύπνο.Σε ένα ζευγάρι, αυτό εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τον σύντροφο και την δυσκολία ή τις ιδιαιτερότητες που έχει όταν κοιμάται. Και, βέβαια, ο κακός ύπνος έχει συνέπειες και στη ζωή ενός ζευγαριού καθώς είναι πολύ δύσκολο να είναι κάποιος υπομονετικός, χαρούμενος, και ευγενικός με το έτερό του ήμισυ όταν ξυπνά κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, με πόνους στην πλάτη και τον αυχένα ή και ολωσδιόλου άυπνος. Το βασικότερο για μια ξεκούραστη και ευχάριστη νύχτα που θα μάς δώσει δυνάμεις για την επόμενη μέρα είναι το στρώμα.Ανεξάρτητα από το πόσο ερωτευμένο/αγαπημένο ζευγάρι είσαστε, να θυμάστε πως για έναν καλό ύπνο χρειάζεστε άνεση χώρου. Μπορεί να ξεκινάτε αγκαλιασμένοι, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο καθένας από σας θα αλλάξει πλευρό δεκάδες φορές επηρεάζοντας τον ύπνο του συντρόφου σας. Τα king size στρώματα είναι η καλύτερη επιλογή για έναν βαθύ και ήρεμο ύπνο με προσωπικό χώρο.. Προτού επιλέξετε το στρώμα σας, συζητείστε για το τι προτιμά ο καθένας σας. Αναρωτηθείτε τι σημαίνει για εσάς άνεση. Οι άντρες συνήθως προτιμούν τα σκληρότερα στρώματα ενώ οι γυναίκες τα πιο μαλακά. Μην συμφωνήσετε με τις επιθυμίες του άλλου απλώς για να τελειώνει η κουβέντα. Παραμείνετε στη θέση σας διότι μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Υπάρχει η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί η σκληρότητα κάθε πλευράς ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε. Ή να οδηγηθείτε στη λύση δύο διαφορετικών στρωμάτων και ενός κοινού ανωστρώματος.Ίσως πρέπει να επιλέξετε ανεξάρτητα ελατήρια στο στρώμα ή memory foam με διαφορετικό πάχος και υποστήριξη σε κάθε πλευρά, για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες του ζευγαριού.Χωρίς εκπτώσεις. Καθορίστε εκ των προτέρων τα χρήματα που μπορείτε να διαθέσετε. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που θέλετε με τα χρήματα που έχετε, μην αγοράσετε ένα στρώμα φτηνότερο μεν, άβολο δε. Δώστε στον εαυτό σας παράταση χρόνου για να εξοικονομήσετε τα χρήματα που χρειάζεστε και να αγοράσετε το καλύτερο. Η αναμονή αξίζει.Είναι αυτό που μας προσφέρει ξεκούραστο ύπνο, άνεση, και πολύ καλή στήριξη της σπονδυλικής στήλης, έτσι ώστε να μην ξυπνάμε με πόνους, με την αίσθηση της κούρασης και της ταλαιπωρίας, ή της οποιασδήποτε ενόχλησης. Ιδιαίτερη σημασία για την δημιουργία ενός πολύ καλού στρώματος έχουν η διαδικασία της παραγωγής, τα φυσικά υλικά, και τα ελατήρια. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα χειροποίητα στρώματα της συλλογής Bodyfix από την Candia.Στα υλικά κατασκευής, οι φυσικές ίνες όπως το βαμβάκι, το κασμίρ, οι ίνες κοκοφοίνικα, και το μαλλί έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Το μπαμπού απορροφά την υγρασία και περιέχει φυσικά αντιβακτηριακά στοιχεία. Το μαλλί καμήλας διαθέτει εξαιρετικές θερμοστατικές ιδιότητες. Το κασμίρ επιτρέπει στις μονωτικές του ιδιότητες να αλλάζουν ανάλογα με την σχετική υγρασία του αέρα. Οι φυτικές ίνες κοκοφοίνικα έχουν τη μορφή πλέγματος και εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και ελαστικότητα στο στρώμα. Το latex με κοκοφοίνικα συνδυάζει την ελαστικότητα και τις αντιβακτηριακές ιδιότητες του καουτσούκ με τις ιδιότητες του κοκοφοίνικα. Το βαμβάκι με το μαλλί επιτρέπει στο σώμα να παραμένει στεγνό και άνετο σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το μαλλί αλόγου λειτουργεί ως αγωγός που μεταφέρει την υγρασία από το εσωτερικό του στρώματος προς τα έξω, διατηρώντας το στεγνό και υγιεινό.Έχοντας κατά νου τα προηγούμενα θα ξεκινήσουμε την έρευνα αγοράς. Οπωσδήποτε θα οδηγηθούμε σε μια εταιρεία που διαθέτει όλα τα εχέγγυα για έναν καλό ύπνο. Η Candia είναι μια ελληνική εταιρεία με μια φιλοσοφία που αναδεικνύει τη σημασία του καλού ύπνου.Το motto της «Wake up in the Mediterranean» υποστηρίζει εικόνες και συναισθήματα. Εκεί που όταν κλείνεις τα μάτια συνεχίζεις να βλέπεις τον ήλιο, τα χρώματα, τη θάλασσα. Εκεί που μπορείς να αγγίξεις το απαλό βαμβάκι, το αγνό μαλλί. Εκεί, που καθώς βυθίζεσαι σ’ ένα γλυκό ύπνο… ξυπνάς στη Μεσόγειο! Αυτό το «ξύπνημα» στον κόσμο και στην αύρα της Μεσογείου θέλει να μεταφέρει η Candia σε όλους όσους επιλέγουν τα στρώματα της. Είναι η αίσθηση που έχουν όλοι όσοι ξυπνούν σε ένα στρώμα φτιαγμένο από τα πιο φυσικά υλικά: βαμβάκι, μαλλί, κοκοφοίνικα, τρίχα καμήλας και αλόγου, κασμίρ και βισκόζη, και με μοναδικές τεχνολογικές καινοτομίες. Για παράδειγμα, η Candia είναι η μοναδική παγκοσμίως που κάνει επεξεργασία υφάσματος με λάδι ελιάς (Olive Oil Treatment). Με την επεξεργασία αυτή, το ύφασμα παρέχει αντιβακτηριδιακή προστασία και όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου.Είναι επίσης μία από τις λίγες εταιρείες κατασκευής στρωμάτων στον κόσμο που φτιάχνει τα δικά της ελατήρια με συνέπεια το στρώμα να παρέχει πολύ καλή στήριξη. Για να το πετύχει αυτό φτιάχνει τα ελατήρια Cotton Calico Springs, σε θήκη από ελαφρύ βαμβάκι (ένα 100% φυσικό υλικό) και πολύ πυκνή πλέξη, και από ανώτερης ποιότητας ατσάλι, το οποίο διατηρεί την ανθεκτικότητα και την ελαστικότητά του. Έμπειροι τεχνίτες δημιουργούν το «πλαίσιο» του στρώματος σε κυψελοειδή διάταξη. Με τον τρόπο αυτό καθώς και με την ανεξάρτητη κίνηση κάθε ελατηρίου το στρώμα ακολουθεί το περίγραμμα του σώματος και κρατάει τη σπονδυλική στήλη άψογα ευθυγραμμισμένη. Αυτό είναι κάτι που το νιώθουμε άμεσα μόλις δοκιμάσουμε ένα στρώμα, καθώς είναι άμεσα αισθητός ο τρόπος που αγκαλιάζει το σώμα.Αφού τοποθετηθούν όλα τα ελατήρια στερεώνονται στη θέση τους χρησιμοποιώντας ειδικές διαδικασίες ραφής, χωρίς τη χρήση κόλλας ή άλλων χημικών ή τεχνητών ουσιών. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των ελατηρίων, προστίθενται τα υπόλοιπα υλικά. Χρησιμοποιούνται μόνο ακατέργαστα φυσικά υλικά, χωρίς καμία χρήση χημικών ουσιών και με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύονται οι ιδιότητες του κάθε υλικού.Από τι στιγμή που δοκιμάσετε και επιλέξετε το στρώμα που σάς ταιριάζει, έχετε δηλαδή τη σωστή βάση για να δομήσετε τον κοινό σας ύπνο, θα φροντίσετε και για τις υπόλοιπες συνθήκες. Δηλαδή:• Βεβαιωθείτε ότι η κρεβατοκάμαρά σας είναι σκοτεινή, δροσερή και καθαρή.• Μην δουλεύετε μέχρι τελευταία στιγμή προτού να πέσετε για ύπνο. Μία ώρα πριν πέσετε για ύπνο, σταματήστε να τσεκάρετε τα μέιλ, να πληρώνετε λογαριασμούς και γενικά να κάνετε οτιδήποτε αγχωτικό. Επιβραδύνετε τους ρυθμούς σας και περάστε λίγο χρόνο με τον/την σύντροφό σας συζητώντας και χαλαρώνοντας.• Είναι προτιμότερο να μην υπάρχει τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο γιατί καθυστερεί την διαδικασία του ύπνου.• Οι θόρυβοι μάς εκνευρίζουν και δεν μάς αφήνουν να χαλαρώσουμε. Φορέστε ωτοασπίδες ή αφεθείτε στην ηρεμία που προσφέρει ο «λευκός θόρυβος» (ήχοι τροπικού δάσους, βροχής, γκονγκ διαλογισμού).• Μην πίνετε καφεϊνούχα ροφήματα και μην τρώτε βαριά προτού πέσετε για ύπνο.Ρυθμίστε τη θερμοκρασία που σάς ταιριάζει. Τα διαφορετικά σκεπάσματα θα σάς βοηθήσουν να το πετύχετε.