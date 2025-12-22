Το Χριστουγεννιάτικο Party του Θεάτρου Παλλάς στο “George, The Lobby Bar” του ξενοδοχείου King George

Κ. Αγιοστρατήτης, Ε. Κεντ

Σ. Στυλιανού, Κ. Παναγοπούλου

Α. Μάσχα, Λ. Ματσάγγου, Β. Μαυρογεωργίου

Γ. Λυκιαρδόπουλος, Γ. Στάνκογλου, Γ. Κεντ

Γιάννης Κεντ, Δήμητρα Ματσούκα, Πέτρος Κόκκαλης

Γιώργος Ψυχογυιός, Ιωάννης Παπαζήσης, Φωκάς Ευαγγελινός

Δ. Παππά, Ε. Μανούρη

Ζέτη Φίτσιου, Χριστίνα Αλεξανιάν

Η Αλίνα Κοτσοβούλου φωτογραφίζει τους ηθοποιούς

Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Βούντας, Θέμις Μαρσέλλους, Στέλιος Κέλλερης

Βάσια Παναγοπούλου, Γιάννης Κεντ, Γιώργος Ψυχογυιός, Ιωάννης Παπαζήσης

Δ. Παπανικολάου, Μαρία Κατσανδρή

Δ. Παππά

Μ. Αλικάκος, Γιάννης Κεντ, Τάκης Ζαχαράτος, Φωκάς Ευαγγελινός, Ιωάννης Παπαζήσης

Μ.Αλικάκος, Υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης, Γιάννης Κεντ, Τ. Μεσσαροπούλου

Οι συντελεστές και οι συνεργάτες των δύο μεγάλων, φετινών παραγωγών του Θεάτρου Παλλάς,καιαλλά και πολλοί φίλοι, έκαναν ένα ευχάριστο διάλειμμα από τους ρυθμούς της θεατρικής σκηνής και συναντήθηκαν σε ένα λαμπερό, Χριστουγεννιάτικο σκηνικό για να ανταλλάξουν ευχές. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη βραδιά σε έναν ζεστό και elegant χώρο, με festive ατμόσφαιρα και χαλαρή ενέργεια, γιορτάζοντας την ολοκλήρωση μιας χρονιάς γεμάτης συνεργασίες, επιτυχίες και δημιουργικές στιγμές, με οικοδεσπότη τον Γιάννη Κεντ.Στο party έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργόςκαι η, η, οκαι η Δ, ο, ο, η, ο, ο, η, ο, η, η, ηη, η, η, η, ο Α, η, οι δημοσιογράφοικαικαι πολλοί άλλοι.Η βραδιά κύλησε με ανεβασμένη διάθεση, υπέροχη μουσική και άψογη φιλοξενία επιβεβαιώνοντας πως οι πιο όμορφες συνεργασίες συνεχίζονται και πέρα από τη σκηνή.Το Χριστουγεννιάτικο Party του Θεάτρου Παλλάς έκλεισε τη χρονιά με τον πιο φωτεινό τρόπο, δίνοντας ραντεβού για νέες δημιουργικές συναντήσεις εντός και εκτός σκηνής και τη νέα χρονιά!