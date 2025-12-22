Το Χριστουγεννιάτικο Party του Θεάτρου Παλλάς στο “George, The Lobby Bar” του ξενοδοχείου King George
Μέσα σε μια λαμπερή και ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ το Χριστουγεννιάτικο Party του Θεάτρου Παλλάς, στο ατμοσφαιρικό George, The Lobby Bar του King George

Οι συντελεστές και οι συνεργάτες των δύο μεγάλων, φετινών παραγωγών του Θεάτρου Παλλάς, «Annie» και «Αλεξάνδρεια» αλλά και πολλοί φίλοι, έκαναν ένα ευχάριστο διάλειμμα από τους ρυθμούς της θεατρικής σκηνής και συναντήθηκαν σε ένα λαμπερό, Χριστουγεννιάτικο σκηνικό για να ανταλλάξουν ευχές. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη βραδιά σε έναν ζεστό και elegant χώρο, με festive ατμόσφαιρα και χαλαρή ενέργεια, γιορτάζοντας την ολοκλήρωση μιας χρονιάς γεμάτης συνεργασίες, επιτυχίες και δημιουργικές στιγμές, με οικοδεσπότη τον Γιάννη Κεντ.

Στο party έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Σπύρος Καπράλος, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Πέτρος Κόκκαλης και η Δήμητρα Ματσούκα, ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Ελίνα Κεντ, ο Κωνσταντίνος Αγιοστρατίτης, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Μανόλης Παντελιδάκης, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, η Ζέτη Φίτσιου, ο Γιάννης Στάνκογλου, η Δανάη Παππά, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Άννα Μάσχα, η Μαρία Κατσανδρή, η Ελένη Καρακάση, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Λήδα Ματσάγγου, η Θέμιδα Μαρσέλλου, η Αλίνα Κωτσοβούλου, η Βάσια Παναγοπούλου, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Μιχάλης Αλικάκος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, η Εριέττα Μανούρη, οι δημοσιογράφοι Κατερίνα Παναγοπούλου και Στέλλα Στυλιανού και πολλοί άλλοι.

Κ. Αγιοστρατήτης, Ε. Κεντ
Σ. Στυλιανού, Κ. Παναγοπούλου
Α. Μάσχα, Λ. Ματσάγγου, Β. Μαυρογεωργίου
Γ. Λυκιαρδόπουλος, Γ. Στάνκογλου, Γ. Κεντ
Γιάννης Κεντ, Δήμητρα Ματσούκα, Πέτρος Κόκκαλης
Γιώργος Ψυχογυιός, Ιωάννης Παπαζήσης, Φωκάς Ευαγγελινός
Δ. Παππά, Ε. Μανούρη
Ζέτη Φίτσιου, Χριστίνα Αλεξανιάν
Η Αλίνα Κοτσοβούλου φωτογραφίζει τους ηθοποιούς
Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Βούντας, Θέμις Μαρσέλλους, Στέλιος Κέλλερης
Βάσια Παναγοπούλου, Γιάννης Κεντ, Γιώργος Ψυχογυιός, Ιωάννης Παπαζήσης
Βάσια Παναγοπούλου, Γιάννης Κεντ, Γιώργος Ψυχογυιός, Ιωάννης Παπαζήσης
Δ. Παπανικολάου, Μαρία Κατσανδρή
Δ. Παππά
καστ Αλεξάνδρεια
Μ. Αλικάκος, Γιάννης Κεντ, Τάκης Ζαχαράτος, Φωκάς Ευαγγελινός, Ιωάννης Παπαζήσης
Μ.Αλικάκος, Υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης, Γιάννης Κεντ, Τ. Μεσσαροπούλου

καστ Αλεξάνδρειας


Η βραδιά κύλησε με ανεβασμένη διάθεση, υπέροχη μουσική και άψογη φιλοξενία επιβεβαιώνοντας πως οι πιο όμορφες συνεργασίες συνεχίζονται και πέρα από τη σκηνή.
Το Χριστουγεννιάτικο Party του Θεάτρου Παλλάς έκλεισε τη χρονιά με τον πιο φωτεινό τρόπο, δίνοντας ραντεβού για νέες δημιουργικές συναντήσεις εντός και εκτός σκηνής και τη νέα χρονιά!
Best of Network

Δείτε Επίσης