Η ΔΕΗ επανασχεδιάζει την εμπειρία του πελάτη

Νέες προσωποποιημένες ψηφιακές εφαρμογές για Ελλάδα και Ρουμανία, με ενιαία εικόνα νοικοκυριού και αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη AI Personal Assistant, ο νέος ψηφιακός βοηθός της ΔΕΗ για στοχευμένη ενημέρωση και εύκολη επίλυση ζητημάτων Νέο μοντέλο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας B2B της Κωτσόβολος ΔΕΗ Fiber: εμπλουτίζεται με υπηρεσία φωνής Ψηφιακή λύση διαχείρισης πολυκατοικιών, με οικονομική διαχείριση, ειδοποιήσεις, τεχνική υποστήριξη και «building coach»

Με, η ΔΕΗ εισέρχεται σε μια νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώθηκε και μέσα από τις ανακοινώσεις του 8ου Συνεδρίου Εμπορίας του Ομίλου ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας τη λογική του «One Vision» που ενοποιεί τις εμπορικές δραστηριότητες και θέτει στο επίκεντρο μια απλή, γρήγορη και πραγματικά εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για όλους τους πελάτες., η ΔΕΗ προχωρά σε μια από τις πιο εκτεταμένες αναβαθμίσεις των υπηρεσιών της, εισάγοντας νέες ψηφιακές εφαρμογές, καινοτόμες λύσεις συνδεσιμότητας, υπηρεσίες αυτοπαραγωγής ενέργειας και ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.Την τελευταία τριετία, η ΔΕΗ έχει υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις που άλλαξαν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες την προσεγγίζουν. Από τηνΌπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου, κ. Γιώργος Καρακούσης, κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρίου Εμπορίας: «Τα τελευταία χρόνια, διανύσαμε μια πορεία βαθιάς αλλαγής, χτίζοντας βήμα-βήμα μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Από μια εταιρεία που παρείχε μόνο ενέργεια, εξελισσόμαστε σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων που απλοποιούν την καθημερινότητα, αξιοποιούν την τεχνολογία και προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες μας. Σήμερα, ως ενιαία εμπορική ομάδα, εργαζόμαστε με ένα κοινό όραμα, να προσφέρουμε μια εμπειρία στους πελάτες μας που είναι διαφανής, προσωπική και υψηλού επιπέδου σε κάθε σημείο επαφής. Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο Powertech οργανισμό και συνεχίζει να σχεδιάζει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, με απλότητα, συνέπεια και σεβασμό».Το 2026 ο Όμιλος ΔΕΗ θα λανσάρει μια νέα γενιά ψηφιακών εφαρμογών που φέρνουν πιο γρήγορη πλοήγηση, νέο περιβάλλον χρήσης, ενιαία εικόνα για το νοικοκυριό και προσωποποιημένο περιεχόμενο. Με ενσωματωμένο τον energy coach, έξυπνες ειδοποιήσεις και πλήρη διαχείριση λογαριασμών, κατανάλωσης και παροχών, οι νέες εφαρμογές φιλοδοξούν να γίνουν καθημερινό και χρήσιμο εργαλείο για εκατομμύρια πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία.Μέσα στη νέα χρονιά η νέα έκδοση του chatbot, με τεχνολογία AI, θα εξελιχθεί, ενώ σταδιακά θα ενοποιηθεί με το avatar Φοίβη για πλήρη οπτική και λειτουργική συνέχεια σε όλες τις πλατφόρμες της ΔΕΗ.Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα B2B της Κωτσόβολος που αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέσα στο 2026, θα επιτρέπει πλέον σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται παραγγελίες, τιμολόγια και πελάτες σε ένα ενιαίο περιβάλλον., απαντά στις ανάγκες όσων χρησιμοποιούν σταθερή τηλεφωνία, εμπλουτίζοντας τις επιλογές τους.Το 2026, η ΔΕΗ θα εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το μοντέλο «PV as a Service» με τη συνδρομή του Κωτσόβολου. Πρόκειται για μια, η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρηση του συστήματος, προσφέροντας άμεσο οικονομικό όφελος και μια πιο προσβάσιμη μορφή αυτοπαραγωγής για χιλιάδες νοικοκυριά.