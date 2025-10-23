Η τέχνη της φυσικής ισορροπίας και αρμονίας

Εμπνευσμένη από την ιαπωνική φιλοσοφία Wabi Sabi, η νέα σειρά πλακιδίων Wabi Sabi (της εταιρείας APE GRUPO) που προτείνει η Λακιώτης, αναδεικνύει την ομορφιά της απλότητας & της φυσικότητας. Η φιλοσοφία Wabi Sabi υμνεί το αυθεντικό και το γήινο, προβάλλοντας τη ζεστασιά των φυσικών υλικών, τις διακριτικές ανομοιομορφίες και τη σιωπηλή αρμονία που γεννά η επαφή με τη φύση.Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους και πισίνες, τα πλακάκια της σειράς Wabi Sabi διασφαλίζουν αρμονία και φυσική ισορροπία με τον περιβάλλοντα χώρο. Οι επιφάνειές τους μιμούνται την υφή της φυσικής πέτρας, με ματ φινίρισμα που αλληλεπιδρά αρμονικά με το φως και το νερό, αποπνέοντας αυθεντικότητα και γήινη κομψότητα. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για εξωτερικούς χώρους, καθώς δίνουν την δυνατότητα να συνδυάσουμε πέτρα, μάρμαρο και ξύλο καθώς και μεγάλο εύρος χρωμάτων και φινιρισμάτων.Κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σειράς πλακιδίων είναι ότι προσφέρει αντιολισθητική επιφάνεια υψηλών προδιαγραφών (R11), εξαιρετική αντοχή σε παγετό και αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα στην υγρασία. Επιπρόσθετα για τον χώρο της πισίνας υπάρχουν διαθέσιμα: σκαλοπάτι (R12) και σχάρα υπερχείλισης (R12) πισίνας.Wabi Sabi: η σειρά πλακιδίων που επαναπροσδιορίζει την έννοια της αρμονίας ανάμεσα στο design και τη φύση — εκεί όπου η απλότητα μετατρέπεται σε διαχρονική κομψότητα. Διαθέσιμη στα 13 καταστήματα της εταιρείας αλλά και στο lakiotis.gr.