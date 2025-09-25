Η Ευρωκλινική Αθηνών εγκαινιάζει νέο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την επεμβατική καρδιολογία και αγγειολογία, καθώς το Εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα για ασφαλείς, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές επεμβάσεις σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, αρρυθμίες και άλλα καρδιολογικά ή αγγειολογικά προβλήματα.Το εξελιγμένο σύστημα προσφέρει κορυφαία απεικόνιση με μειωμένη ακτινοβολία, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια των ασθενών όσο και του ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, βελτιώνει την ακρίβεια και τη ροή εργασίας, επιτρέποντας την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο σύνθετων περιστατικών. Επιπλέον είναι από τα λίγα εργαστήρια στην Ελλάδα που έχουν ειδικό UPS ώστε να μην επηρεάζονται από τυχόν διακοπές ρεύματος σε εν εξελίξει πράξεις.Με την προσθήκη του αναβαθμισμένου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, η Ευρωκλινική συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογία αιχμής, εδραιώνοντας τη θέση της ως σημείο αναφοράς για την καρδιολογική περίθαλψη στην Ελλάδα.Ο Διευθύνων σύμβουλος της Ευρωκλινικής Αθηνών, κ. Αντώνης Βουκλαρής, δήλωσε: «Με το σύγχρονο πλήρως ανακαινισμένο Αιμοδυναμικό εργαστήριο ενισχύουμε ουσιαστικά τις δυνατότητές μας στην επεμβατική καρδιολογία, προσφέροντας στους ασθενείς μας θεραπείες υψηλής ποιότητας με απόλυτη ασφάλεια. Η Ευρωκλινική παραμένει προσηλωμένη στην καινοτομία και στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας».