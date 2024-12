Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) ήταν εταίρος στο Συνέδριο

Σήμερα, η ΕΛΟΠΥ περιλαμβάνει 22 Μέλη, σε 40 χώρες.Η ΕΛΟΠΥ λειτουργεί με γνώμονα το σεβασμό μεταξύ των Μελών και προς τον καταναλωτή, τη συλλογικότητα, την υπερηφάνεια για τον κλάδο και τα προϊόντα του, και σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας. Παράλληλα με ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων προώθησης, η ΕΛΟΠΥ παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη και οφέλη στα Μέλη της όσον αφορά στη συνεργασία, υποστήριξη, ενημέρωση, δικτύωση, ανάπτυξη, έρευνα, εκπαίδευση, συλλογικότητα, πρόοδο, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία με κρατικούς φορείς και πολλά άλλα.Αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση στους αναπτυξιακούς στόχους της, το διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζουν, στην Ελλάδα η ΕΛΟΠΥ είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (Federation of European Aquaculture Producers - FEAP), του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Κομισιόν (Markets Advisory Council - MAC), του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (Aquaculture Advisory Council - AAC) και του European Aquaculture Society (EAS).Η διαχρονική δέσμευση της ΕΛΟΠΥ περιλαμβάνει την υγιεινή των τροφίμων, την ευζωία των ιχθύων και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε το πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης "Fish from Greece" σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas, και αναπτύσσει καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και Οδηγούς Καλών Πρακτικών σε συνεργασία με την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.Η ΕΛΟΠΥ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, στηρίζοντας ενεργά την εκπαίδευση, την τοπική κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, την υγεία, τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τα παιδιά, τη συμπεριληπτικότητα, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.Fish from GreeceΤα φρέσκα ελληνικά ψάρια εκτροφής "Fish from Greece" διακρίνονται για την απαράμιλλη φρεσκάδα, την υπέροχη γεύση, την εξαιρετική ποιότητα και τα πλούσια θρεπτικά συστατικά τους. Αναπτύσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον, την πεντακάθαρη και διαυγή θάλασσα της Ελλάδας, σύμφωνα με αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τρέφονται με εξαιρετικής ποιότητας, πλήρως ισορροπημένες, μη γενετικά τροποποιημένες ιχθυοτροφές