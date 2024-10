«Θηλυκότητα, Ταυτότητα, Εικόνα» Οι Isabelle Kountoure, Νάσια Μάτσα και Αμίνα Μοσκώφ συζητούν με την Αφροδίτη Γκόνου

Κλείσιμο

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, ημέρα λήξης της έκθεσης «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει τη συζήτηση με τίτλο «Θηλυκότητα, Ταυτότητα, Εικόνα». Με αφορμή το εμβληματικό έργο της Sherman και τις κοινωνικές του προεκτάσεις, η Αφροδίτη Γκόνου, Σύμβουλος Προγράμματος Σύγχρονης Τέχνης του Μουσείου, συνομιλεί με τις Isabelle Kountoure (Style Director Financial Times HTSI), Νάσια Μάτσα (Μοντέλο και Δημοσιογράφος) και Αμίνα Μοσκώφ (Ψυχολόγος) σχετικά με το πώς ορίζεται σήμερα η θηλυκότητα, τους παράγοντες που καθορίζουν την ατομική μας ταυτότητα αλλά και το κατά πόσο οι ταυτότητες που υιοθετούμε αποτελούν κοινωνική κατασκευή. Πώς δημιουργούνται οι ιδανικές εικόνες και ποιος είναι ο αντίκτυπός τους σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο; Με ποιον τρόπο συμβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση και επιρροή αυτών των εικόνων;Η ελληνογερμανικής καταγωγής Isabelle Kountoure μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο Λονδίνο και το Παρίσι. Εργάζεται ως Style Director στο ένθετο περιοδικό HTSI των Financial Times, και ως fashion editor και σύμβουλος εικόνας με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία της μόδας. Έχοντας καθιερωθεί στον χώρο ανανεώνοντας το ύφος γνωστών περιοδικών όπως το POP και το Wallpaper* και συνεργαστεί με το Interview, το Harper’s Bazaar US και τη Vogue Italia, έχει επίσης εργαστεί ως σύμβουλος σε οίκους μόδας όπως οι Dior, Louis Vuitton, Cartier και Armani, και είναι μέλος του British Fashion Council. Για το έργο της, η Isabelle, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως οπτική αφηγήτρια, εμπνέεται από ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών επιρροών και συχνά συνδυάζει τους κόσμους της μόδας, της τέχνης και της φωτογραφίας μέσω συνεργασιών με καλλιτέχνες όπως η Marina Abramovic, ο Do Ho Suh, η Katrien De Blauwer και η Linder Sterling. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους φωτογράφους όπως ο Paolo Roversi, ο Vincent van De Wijngaard, ο Nathaniel Goldberg, η Brigitte Niedermair και ο David Armstrong. Παράλληλα, επιθυμεί να συνεργάζεται και να προωθεί τη νεότερη γενιά, όπως οι Harley Weir, Drew Vickers και Marili Andre. Το ξεχωριστό της όραμα για τη μόδα, που συχνά στηρίζεται στην αρχή «less is more», καθώς και η στρατηγική της προσέγγιση στις εκδόσεις, υπήρξαν κεντρικά στοιχεία για την επιτυχημένη μεταμόρφωση του HTSI από το 2020 και μετά.Η Νάσια Μάτσα είναι δημοσιογράφος με έδρα το Λονδίνο και γεννημένη στην Αθήνα. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στους Financial Times, στο Wired και σε επτά τίτλους της Vogue. Επίσης είναι μοντέλο, έχει λάβει μέρος σε καμπάνιες για brands όπως Prada, Balenciaga, Burberry, σε editorials για οκτώ τίτλους της Vogue και ήταν υποψήφια Model of the Year από το Models.com. Η Νάσια έχει επίσης συνεργαστεί με τη Mercedes-Benz για την προώθηση βιώσιμης μόδας, ήταν το πρώτο μοντέλο που φωτογραφήθηκε στο Αρχαίο Ανάκτορο της Κνωσού (στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Aegean) και έχει δώσει ομιλία για το TEDx. Το τελευταίο πρότζεκτ στο οποίο συμμετείχε ως art director, παραγωγός και μοντέλο ήταν ένα ημερολόγιο που συνδύαζε την τεχνητή νοημοσύνη με τη φωτογραφία μόδας και διατέθηκε σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία. Το viral άρθρο της Νάσιας για το Dazed περί ηθικής και νομοθεσίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη για τους εργαζόμενους στην μόδα, την οδήγησε στο να μιλήσει στο London College of Fashion και στη συνεργασία της με το Ivy League, Cornell University σε μελέτη για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με την μόδα. Με δύο μεταπτυχιακά πάνω στη δημοσιογραφία (από το London School of Economics και το University of the Arts), οι δημιουργικές της δεξιότητες της επεκτείνονται σε διαφορετικούς χώρους: από την καλλιτεχνική διεύθυνση για φωτογραφίσεις για Jean Paul Gaultier και τη Vogue Italia μέχρι την παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής για το NTS Radio και την παρουσίαση του πρώτου Boiler Room event στην Αθήνα. Ο λογαριασμός της στο Instagram @Nassia_ έχει ανακηρυχθεί τρεις φορές ανάμεσα στους καλύτερους λογαριασμούς μόδας σύμφωνα με την αμερικάνικη Vogue.