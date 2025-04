Η Nova αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο, με ταχύτητες 3 Gbps μέσω Οπτικής Ίνας (FTTH)

Κλείσιμο

Απολαύστε απόλυτη σταθερότητα, ακόμα και ασύρματα, με τη δύναμη του Wi-Fi 6Σούπερ Ταχύτητες με τιμές που ξεκινούν από €27,22 το μήνα, με Gigabit VoucherΗ Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρωτοστατεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, επενδύοντας στο, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία, η πρόσβαση σε γρήγορο και αξιόπιστο Διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια· είναι αναγκαιότητα. Ωστόσο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, πολλοί καταναλωτές και επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να βασίζονται σε απαρχαιωμένες συνδέσεις χαλκού, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Fiber to the Cabinet (FTTC), όπου η οπτική ίνα φτάνει σε ένα τοπικό κουτί διανομής, αλλά τα καλώδια χαλκού εξακολουθούν να μεταφέρουν το σήμα από το κουτί στο σπίτι. Αυτό το υβριδικό σύστημα έχει σημαντικούς περιορισμούς και δεν προσφέρει τα πλήρως τα οφέλη των οπτικών ινών.αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, φέρνοντας τη δύναμη της υπερ-ταχείας, παρέχονταςπου είναι έως και 30 φορές γρηγορότερες και σημαντικά πιο αξιόπιστες από τις συνδέσεις χαλκού, με αισθητά μικρότερο αριθμό βλαβών.Η λύση FTTH εξαλείφει εντελώς τη σύνδεση χαλκού, φέρνοντας. Αυτό εγγυάται γρηγορότερες ταχύτητες, πιο σταθερές συνδέσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με τα συστήματα FTTC, εξασφαλίζοντας ομαλή ροή βίντεο, απρόσκοπτες τηλεδιασκέψεις και αστραπιαίες λήψεις.Λόγοι για να επιλέξετε οπτική ίνα κατευθείαν στο σπίτι σας:που δεν αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου.– έως και 30 φορές γρηγορότερες από τις παλαιότερες τεχνολογίες.Όλοι είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, χωρίς διακοπές., με ταχύτητες έως και 40% γρηγορότερες από την προηγούμενη τεχνολογία (Wi-Fi 5).που αντιπροσωπεύει το 60% των κατοικιών στην Ελλάδα - και η Nova θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες οπτικής ίνας στο σύνολο αυτών.Πλεονεκτήματα οπτικής ίνας (FTTH) από την Nova έναντι άλλων τεχνολογιών:Η οπτική ίνα προσφέρει ταχύτητες έως 3 Gbps, έναντι 100 Mbps μέσω των υπηρεσιών μας Fiber to the Cabinet (FTTC) και 24 Mbps μέσω υπηρεσιών Τοπικού Βρόχου (LLU)Η οπτική ίνα εμφανίζει περίπου 32% λιγότερες βλάβες σε σχέση με τις υπηρεσίες FTTC και LLU, χάρη στην αντικατάσταση του παρωχημένου δικτύου χαλκού με οπτική ίνα.Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, η υπηρεσία της οπτικής ίνας επιτρέπει ταχύτερη αποκατάσταση έως και 40%, σε σχέση με τις υπηρεσίες FTTC και LLU.Η οπτική ίνα παρουσιάζει περίπου 60% λιγότερες βλάβες κατά την αρχική ενεργοποίηση σε σχέση με τις υπηρεσίες FTTC και LLU.με τη χρήση νέου εξοπλισμού που υποστηρίζει Wi-Fi 6.Επιπλέον, η λύση FTTH εγγυάταισυγκριτικά με τα συστήματα FTTC, προσφέροντας μια πολύ πιο σταθερή και συνεπή online εμπειρία, συνδυασμένη με την τεχνολογία Wi-Fi 6. Για τις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας (downtime) και τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους χωρίς ανησυχία για την αξιοπιστία του Διαδικτύου, συνδέοντας πoλλαπλές συσκευές ταυτόχρονα, με τις ίδιες ταχύτητες. Για τους μαθητές και φοιτητές, αυτό σημαίνει τέλος στις απογοητευτικές καθυστερήσεις (buffering) κατά τη διάρκεια των online μαθημάτων και εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και έρευνες. Για τους υπόλοιπους χρήστες, σημαίνει— όποτε κι αν τη χρειάζονται.Για να βεβαιωθεί κάποιος ότι απολαμβάνει τη δύναμη των οπτικών ινών στο σπίτι του, η Nova παρέχει μια απλή λίστα ελέγχου, που είναι διαθέσιμη και στο nova.gr , που περιλαμβάνει τα εξής:Να υπάρχει κουτί οπτικών ινών στην είσοδο πολυκατοικίας ή στην είσοδο του ακινήτου.Να υπάρχει κουτί οπτικών ινών στον όροφο του διαμερίσματος (στην περίπτωση πολυκατοικιών).