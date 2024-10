ΚΙΚΟ ΜΙLANO: Εντυπωσιακά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη

Κλείσιμο

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο νέο κατάστημα και να δοκιμάσουν τα αμέτρητα προϊόντα make up, skincare και αξεσουάρ αλλά και τις θεματικές limited edition συλλογές που έχουν κερδίσει την καρδιά των beauty addicts. Επιπλέον, φωτογραφήθηκαν τόσο στο KALEIDOSCOPE backdrop αλλά και στο custom KIKO MILANO boudoir με μερικά από τα πιο αγαπημένα best-seller προϊόντα.Highlight της βραδιάς αποτέλεσε το draw & pose στον μεγάλο καθρέφτη του καταστήματος, όπου οι καλεσμένοι έγραφαν τις ευχές τους για το νέο κατάστημα με KIKO MILANO lipsticks, ενώ μπορούσαν να ποζάρουν και να ανεβάσουν την ευχή τους και στα Social Media.Τέλος, στο customization corner του καταστήματος, οι καλεσμένοι είχαν δυνατότητα να προσωποποιήσουν το Unlimited Blush με το όνομά τους, αποκτώντας ένα μοναδικό αναμνηστικό από αυτή την ξεχωριστή βραδιά.H ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Δήμητρα Καβαλάρη, απογείωσε την ατμόσφαιρα με ένα εκρηκτικό DJ set που ξεσήκωσε το κοινό, ενώ το ποτό είχε άρωμα Ιταλίας, με prosecco και κρασί, προσφέροντας μια μοναδική γευστική εμπειρία που συνόδευσε τις μαγικές στιγμές της βραδιάς.Στο event παρευρέθηκε μία πληθώρα από καλεσμένους, celebrities, influencers, επαγγελματίες του χώρου και δημοσιογράφους που απόλαυσαν ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο της ομορφιάς. Κατά την αποχώρησή τους, όλοι οι καλεσμένοι έλαβαν ένα αναμνηστικό goodie bag με best-seller προϊόντα της KIKO MILANO.Ένα event, talk of the town, που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο σε όλους!