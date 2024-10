Η Lidl Ελλάς διακρίνεται Retailer of the Year στα Supermarket Awards 2024

Με 26 βραβεία η εταιρεία συνεχίζει την αδιαμφισβήτητη ηγετική της πορεία συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων για τις καινοτόμες και πολυεπίπεδες δράσεις της., στην επετειακή χρονιά εορτασμού των 25 χρόνων παρουσίας της στην ελληνική αγορά, διακρίθηκε θριαμβευτικάστα ετήσια Supermarket Awards, αποσπώντας συνολικά, επιβεβαιώνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ηγετική θέση της εταιρείας στο χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις, η Lidl Ελλάς απέσπασε τη διάκρισηστην κατηγορία Λιανεμπόριο/Σούπερ Μάρκετ, για το καινοτόμο σύστημα, ένα σύστημα σχεδιασμένο για τη βελτιστοποίηση της ροής εμπορευμάτων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο διασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα προϊόντων σε κάθε κατάστημα και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.Η φετινή χρονιά-ορόσημο για τη Lidl Ελλάς, σφραγίζεται από αυτή την, επιβεβαιώνοντας την αδιαμφισβήτητη προσήλωση της εταιρείας στην, τηνκαι την. Συνολικά, η εταιρεία απέσπασεκαι, τα οποία αναδεικνύουν τις κορυφαίες επιδόσεις της και την πρωτοποριακή της δράση που εστιάζει στους καταναλωτές, στους ανθρώπους της, στο περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία, εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της πορεία στο λιανεμπόριο: Το Social Hackathon της Lidl Ελλάς κέρδισε το Golden βραβείο που είχε ως στόχο τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών για την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την τεχνολογική και οργανωτική υποστήριξη της Crowdpolicy.: Με το Golden βραβείο τιμήθηκε η στρατηγική συνεργασία μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποκατάσταση πληγέντων περιοχών από καταστροφές, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ένα καλύτερο περιβαλλοντικό μέλλον.: Το σύστημα Auto Dispo απέσπασε το Golden βραβείο καθώς και τη δεύτερη ειδική διάκριση Top Rated Project, αναγνωρίζοντας τη μοναδική του προσέγγιση στην αυτοματοποίηση των παραγγελιών αποθήκης, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και βελτίωση της αποδοτικότητας, με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας των καταναλωτών.: Η σειρά Bake-Off απέσπασε το Golden βραβείο, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Lidl Ελλάς στην ποιότητα και την καινοτομία στα αρτοσκευάσματα. Οι φούρνοι προσφέρουν καθημερινά φρεσκοψημένα ποιοτικά προϊόντα, ενώ η γκάμα τους ανανεώνεται συνεχώς για να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της.: Ο επετειακός διαγωνισμός για τα 25 χρόνια της εταιρείας μέσω του Lidl Plus απέσπασε το Golden βραβείο, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης της Lidl Ελλάς με τους πελάτες της.: Το ψηφιακό και καινοτόμο πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus απέσπασε το Golden βραβείο για την τεχνολογική του υπεροχή, με κύριο μέλημα την παροχή της βέλτιστης αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της εταιρείας, προσφέροντας ευκολία, εξοικονόμηση και επιβραβεύσεις.: Μετά από 13 χρόνια επιτυχημένης πορείας, το Bake-Off της Lidl Ελλάς κατέκτησε ένα ακόμα Golden βραβείο, αναγνωρίζοντας την καινοτομία του έργου και τη δυνατότητά του να προσφέρει στους καταναλωτές μια πλούσια ποικιλία φρέσκων αρτοσκευασμάτων υψηλής ποιότητας, άμεσα διαθέσιμα στα 231 καταστήματα της εταιρείας.: «Η ανάδειξή μας ως Retailer of the Year 2024 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί μια μεγάλη τιμή και αντανάκλαση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι καταναλωτές. Μια εμπιστοσύνη που συνεχώς ενδυναμώνεται, χάρη στο πάθος και την αφοσίωση των πάνω από 6.700 εργαζομένων μας στα καταστήματα, στα κέντρα logistics και στα γραφεία μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για όλες τις διακρίσεις μας που επιβεβαιώνουν τη δυναμική μας, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με γνώμονα όχι μόνο τις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και το καλό της κοινωνίας και του πλανήτη μας.»Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να ηγείται με όραμα, καινοτομία και υπευθυνότητα, προσφέροντας κορυφαίες λύσεις στους πελάτες της και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.