Red Bull Showrun by ALUMIL: Το motorsports event που συγκλόνισε την Αθήνα

Το απόλυτο motorsport show!

Μotorsports διήμερο και στο Experience Village στο Ζάππειο!

SlideAir: Το activation της ALUMIL που έκλεψε την παράσταση στο Ζάππειο

Ο ενθουσιασμός στην Αθήνα χτύπησε… κόκκινο την 31η Μαΐου, με τον κόσμο να ζει μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λόγια! Τομετέτρεψε το Αεροδρόμιο Τατοΐου σε πεδίο δράσης γεμάτο ταχύτητα και αδρεναλίνη, με χιλιάδες θεατές να γίνονται κομμάτι μιας μεγάλης γιορτής για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που δύσκολα θα ξεχαστεί!Πριν ανάψουν οι μηχανές για το μεγάλο show του Σαββάτου, η καρδιά της Αθήνας άρχισε να χτυπά δυνατά ήδη από το, στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου. Για δύο μέρες, το κοινό βρέθηκε στο επίκεντρο της δράσης: συνάντησε τους θρύλους των motorsports, θαύμασε από κοντά τα αγωνιστικά τους «τέρατα» και βούτηξε σε διαδραστικές εμπειρίες που ανέβασαν τον παλμό και άνοιξαν την όρεξη για το εκρηκτικό event του Σαββάτου!Για πρώτη φορά στη χώρα μας,προσέφεραν στο κοινό ένα ανεπανάληπτο θέαμα. Όποιος τυχερός εξασφάλισε το εισιτήριο του για το Red Bull Showrun by ALUMIL, απόλαυσε Formula 1, MotoGP, Drifting, WRC, την ώρα που το θέαμα επεκτάθηκε και στον εναέριο χώρο, με ακροβατικό αεροπλάνο και ακροβατικό ελικόπτερο!Το απόγευμα ξεκίνησε δυναμικά, όταν στις 17:00 οι hosts της βραδιάς,και, καλωσόρισαν τον κόσμο, που περίμενε ανυπόμονα να ανοίξει η επιβλητική πύλη της ALUMIL και να δώσει το έναυσμα σε ό,τι θα ακολουθούσε. Επιπλέον, το show μεταδόθηκε live από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+.Highlight του motorshow ήταν φυσικά. Ο Αυστριακός πιλότος Formula 1 έβαλε «φωτιά» στην πίστα με τον ήχο του V8 κινητήρα και τις 18.000 στροφές ανά λεπτό, ξεσηκώνοντας τους θεατές στις κερκίδες, που δεν σταμάτησαν να τον χειροκροτούν.Φυσικά, το υπόλοιπο πρόγραμμα δεν υστερούσε σε εντυπωσιασμό! Η εκρηκτική παρουσία στην πίστα του θρυλικού Ισπανού αναβάτη,, άφησε το κοινό με το στόμα ανοιχτό. Ο Νεοζηλανδός, ένας από τους πιο διάσημους drifters, για την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα, έφερε μαζί του το περίφημο, αφήνοντας ανεξίτηλα χαραγμένο το αποτύπωμα των ελαστικών του ενώ «χόρευε» με μαεστρία στην πίστα, με τους θεατές να μη σταματούν να ζητωκραυγάζουν.Τα επίγεια μέσα συμπληρώθηκαν από έναν ακόμα «ταύρο», το εντυπωσιακό! Το εν λόγω World Rally Car, με 370+ άλογα και ο κορυφαίος οδηγός του,, συστήθηκαν στο ελληνικό κοινό με τον πλέον θεαματικό τρόπο.Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν στον αέρα, με δύο εναέρια μέσα να δίνουν το δικό τους show στον Αττικό ουρανό. Το ακροβατικό ελικόπτερο των Flying Bulls επέστρεψε και φέτος στη χώρα μας, δυο χρόνια μετά το εκρηκτικό Red Bull Showrun by ALUMIL της Θεσσαλονίκης, με πιλότο τον, για να μας θυμίσει πως ξέρει πολύ καλά να εκτελεί εντυπωσιακούς ελιγμούς και να αψηφά το νόμο της βαρύτητας. Τον ίδιο εναέριο χώρο διεκδίκησε το, ένα πραγματικό θηρίο των αιθέρων, που με τον τολμηρόστα πηδάλια, εκτέλεσε ένα συγκλονιστικό πρόγραμμα με ακραία ακροβατικά και υψηλές επιδόσεις. Ο δυνατός άνεμος που έπνεε την ίδια μέρα στην περιοχή, δυστυχώς δεν επέτρεψε στον, Red Bull αθλητή και παγκόσμιο πρωταθλητή στο paramotor, να προσφέρει στο κοινό ένα εντυπωσιακό θέαμα με τις δικές τους εναέριες «χορογραφίες», όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.Λίγο πριν τη λήξη του show, το απόλυτο highlight του event ήρθε όταν όλα τα επίγεια μέσα μαζί με το ελικόπτερο παρατάχθηκαν για μία άτυπη μονομαχία μέχρι την τελική ευθεία, που απογείωσε την εμπειρία του «διψασμένου» για ένταση και αδρεναλίνη κοινού.Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, όταν όλοι οι οδηγοί με τα οχήματά τους υποκλίθηκαν μπροστά τους. Το Red Bull Showrun by ALUMIL ήρθε στην Αθήνα και πρόσφερε στο κοινό ένα καθηλωτικό show που όσοι το παρακολούθησαν θα το θυμούνται για πάντα!Το ιδανικό «ζέσταμα» για το, ήρθε το διήμερο Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Μαΐου, στον χώρο του Ζαππείου. Το Experience Village, με δωρεάν είσοδο για το κοινό, φιλοξένησε τα κορυφαία αγωνιστικά οχήματα του show:του θρύλουκαι, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να τα θαυμάσει από κοντά αλλά και να γνωρίσει τους οδηγούς – θρύλους. Το πρόγραμμα του διημέρου περιλάμβανε διαδραστικά παιχνίδια που κανείς έχει την ευκαιρία να ζήσει μια μόνο φορά στη ζωή του, όπως σούζες στουπό την καθοδήγηση του παγκοσμίου φήμης stunt riderκάτω από τη βιοκλιματική πέργκολα της ALUMIL όπου το κοινό τέσταρε πόσο γρήγορα μπορούσε να αλλάξει ελαστικά σε μονοθέσιο, παίρνοντας μια γεύση από το τι κάνουν οι μηχανικοί της F1 κατά τη διάρκεια ενός Pit Stop, αλλά και οδήγηση στα Racing Simulators και Race Tracks. Ο θάλαμος ηχομόνωσης της ALUMIL, έδωσε στους επισκέπτες την ευκαιρία να διαπιστώσουν τις υψηλές επιδόσεις των συστημάτων της εταιρείας στον τομέα της ηχομείωσης, «ξεκουράζοντας» για λίγο τα αφτιά τους. Ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ βρίσκονταν εκεί με πολλές εκπλήξεις καθώς με τη βοήθεια του ΑΙ Photo Booth οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να μεταμορφώνονται σε οδηγούς της Formula 1. Το διήμερο «έντυσε» με πολλή μουσική ο Easy 97,2, ο σταθμός των μεγάλων επιτυχιών!Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία στοήταν το spot όπου είχε στηθεί το εξάμετρο συρόμενο κούφωμα της ALUMIL. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της ALUMIL έστησαν ένα κούφωμα 750 κιλών -όσο ζυγίζει ένα μονοθέσιο της F1- και κάλεσαν τον κόσμο να πάρει μέρος στο Slide & Win challenge. Ουσιαστικά, το κούφωμα που εντυπωσίαζε με την επιβλητική του παρουσία, ήταν τοκαι η μεγάλη καινοτομία του είναι η πατενταρισμένη τεχνολογία μαγνητικής αιώρησης που ενσωματώνει.