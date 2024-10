Έντονο άρωμα Ελλάδας στην εκδήλωση που έγινε στη Βουλγαρία για το Ούζο Πλωμαρίου

Στην αίθουσα που φιλοξένησε την εκδήλωση στις 18 Σεπτεμβρίου, υπήρχε διάχυτο άρωμα Ελλάδας με τους προσκεκλημένους να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους ούζο επιβεβαιώνοντας την έντονη παρουσία του τα τελευταία χρόνια στην αγορά της Βουλγαρίας. Το Ούζο Πλωμαρίου Ισίδωρου Αρβανίτου παρουσιάζει ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη στην αγορά της Βουλγαρίας διαγράφοντας ανοδική πορεία στις πωλήσεις του αφού έχει καταφέρει να εδραιωθεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών της γειτονικής χώρας, κατέχοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία των international ποτών.Οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης που προέρχονταν από τον επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο της Βουλγαρίας παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ιστορική αναδρομή για το Ούζου που ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από 130 χρόνια από το Πλωμάρι της Λέσβου για να κατακτήσει τον κόσμο.Πέρασε από γενιά σε γενιά χωρίς ποτέ να χάσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και κρατώντας πάντα επτασφράγιστο μυστικό τη συνταγή του. Το πολύτιμο απόσταγμα που συνεχίζει να παράγεται όλα αυτά τα χρόνια με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο «κατακτά» τις ευρωπαϊκές αγορές τη μια μετά την άλλη ενώ ειδικά η Βουλγαρία είναι η δεύτερη σημαντικότερη χώρα στις εξαγωγές του. Επίτιμος καλεσμένος της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νίκος Καλογιάννης, 4η γενιάς αποσταγματοποιός και ιδιοκτήτης της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, ο οποίος μοιράστηκε με τους καλεσμένους το πάθος και το μεράκι με το οποίο παράγεται εδώ και 130 χρόνια το Ούζο Πλωμαρίου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν δημοσιογράφοι, chefs αλλά και food travelers. Ανάμεσα τους ήταν ο διάσημος chef και παρουσιαστής του Hells Kitchen BG, chef Ιvan Manchev, η chef Svetlana Ilieva, νικήτρια του Βουλγαρικού HellsKitchen και η ηθοποιός Sanya Borisova που πρωταγωνιστεί στη σειρά It’s Never Just Sex που προβλήθηκε στο NetflixBG με χορηγία από το Ούζο Πλωμαρίου.Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η επετειακή συλλεκτική φιάλη καθώς και οι επετειακές συσκευασίες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τις αγορές του εξωτερικού, ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν εκλεκτά κοκτέιλ με Ούζο Πλωμαρίου, που δημιουργήθηκαν ειδικά για την περίσταση. Στο κλείσιμο της βραδιάς, επισφραγίστηκε η επέτειος με την επετειακή θεματική τούρτα "Window to Greece" που ταξίδεψε νοηρά τους καλεσμένους στη παράδοση της Ελλάδας και την ιστορία των 130 χρόνων του Ούζου Πλωμαρίου.