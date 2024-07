11η χρονιά στήριξης της Lidl Ελλάς στο CTY Greece

Κλείσιμο

Η Lidl Ελλάς, για 11η συνεχή χρονιά, παραμένει μεγάλος δωρητής του Κέντρου για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά/Center for Talented (CTY) Greece του Κολλεγίου Ανατόλια. Με βάση τις ακαδημαϊκές ικανότητές τους, τη βαθμολογία τους στις εξετάσεις του κέντρου, καθώς και καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια, η εταιρεία προσφέρει 25 πλήρεις ή 50 μερικές υποτροφίες σε μαθητές με εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες από όλη την Ελλάδα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα.Από το 2014, η εταιρεία έχει διαθέσει περισσότερα από 1 εκ. ευρώ για υποτροφίες, ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μέχρι το τέλος του 2024, προβλέπεται πως η Lidl Ελλάς θα έχει προσφέρει συνολικά πάνω από 520 υποτροφίες. Η εταιρεία στηρίζει και τη δημιουργία ειδικών μαθημάτων σε συνεργασία με το CTY Greece. Το 2019 ξεκίνησε το διαδραστικό μάθημα "Nutrition: Highway to Health", που φέτος εξελίχθηκε στο "FoodPower: Highway to Health". Βασισμένο στις αρχές της Βιολογίας, Χημείας, Διατροφολογίας, Βιοτεχνολογίας, Μικροβιολογίας, και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, το μάθημα εναρμονίζεται με τις νέες διατροφικές τάσεις και τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, προάγοντας τη διατροφική δικαιοσύνη.Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των δέκα χρόνων λειτουργίας του Κέντρου στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε διαδραστική ενημέρωση στο Anna Papageorgiou STEM Center του Κολλεγίου Ανατόλια. Εκπρόσωποι της Lidl Ελλάς και δημοσιογράφοι συμμετείχαν στο πρωτότυπο "Genetics Escape Room: Αποκωδικοποιώντας τα Μυστήρια του DNA", όπου υπό την καθοδήγηση των μαθητών/τριών που παρακολούθησαν το μάθημα της «Γενετικής» στο θερινό πρόγραμμα του CTY Greece και του εκπαιδευτικού προσωπικού, εφάρμοσαν εργαστηριακές τεχνικές για να λύσουν ένα γενετικό μυστήριο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των μαθητών/τριών να κατανοήσουν πανεπιστημιακές έννοιες χάρη στις εξαιρετικές ακαδημαϊκές τους ικανότητες."Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το πρόγραμμα από το 2014 σε Ελλάδα και Κύπρο, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής αξίας και την προώθηση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους. Η μελέτη SROI (Social Return on Investment) για τα έτη από το 2014 έως το 2020 επιβεβαιώνει τη σημαντική αξία που προσφέρει η επένδυσή μας στο μέλλον των νέων, ενισχύοντας όχι μόνο τους μαθητές και τις οικογένειές τους, αλλά και την ίδια την κοινωνία. Για κάθε 1 ευρώ που επενδύουμε, η αξία που επιστρέφεται στην κοινωνία τετραπλασιάζεται. Στη Lidl Ελλάς, δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τους νέους στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και να προχωράμε μαζί τους στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.", δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Βιωσιμότητας Lidl Ελλάς.Η στήριξη της Lidl Ελλάς στο CTY Greece είναι μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς και συγκεκριμένα στο πεδίο «Καλό για τους ανθρώπους», με βασικούς πυλώνες το Δίκαιο Επιχειρείν και την Προάσπιση της Υγείας, ενώ η δράση εναρμονίζεται και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα με τον στόχο 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση).